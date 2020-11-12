Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor!

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Türkiye’de bankacılık sektörü teknolojik açıdan dünyanın en iyileri arasında olsa da bankalar arasında 7/24 para transferi yapamıyorduk. Bu konuda atılan yeni adımla birlikte EFT’de saat 17.00 sınırı kalkıyor, 7/24 para transferi dönemi başlıyor.

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FAST nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 7/24 EFT transferi yapılabilecek ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen sistem 18 Aralık 2020’de pilot uygulama olarak 11 banka tarafından hizmete alınacak. FAST sistemi ile birlikte havale ve EFT ayrımı ortadan kalkacak.

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FAST sistemi 24 saat para transferi hizmetinin yanı sıra IBAN bilgisi girmeyi de kolaylaştırıyor. Kolay Adresleme Sistemi adı verilen özellik sayesinde IBAN numarası girmek yerine müşterinin bankaya kayıtlı telefon numarası ya da e-posta adresini girerek para gönderebileceğiz.

18 Aralık 2020’de başlayacak Fast sisteminde ilk etapta 1000 TL para limiti olacak. Sistemin olumlu şekilde işlemesinin ardından sistemi kullanan banka sayısı ve limit artırılacak. Bankaların mobil uygulamaları şimdiden güncellenmeye başladı. Sistemin ek ücretli olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

FAST sistemine sahip bankalar hangileri?

Garanti BBVA

Ziraat Bankası

Akbank

Türkiye İş Bankası

QNB Finansbank

Vakıfbank

Halkbank

TEB

Yapı Kredi

Şekerbank

Denizbank

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2020/DUY2020-67

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