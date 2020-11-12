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    Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor!

    EFT'de saat 17.00 sınırlamasını ortadan kaldıran ve bankalar arası 7/24 para transferinin yapılabileceği FAST ödeme sistemi 18 Aralık 2020'de pilot uygulama olarak kullanıma sunulacak. FAST nedir?
    20 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
    11,3b
    15
    48
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    6

    Müjde: Gelecek ay 7/24 EFT dönemi başlıyor!
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’de bankacılık sektörü teknolojik açıdan dünyanın en iyileri arasında olsa da bankalar arasında 7/24 para transferi yapamıyorduk. Bu konuda atılan yeni adımla birlikte EFT’de saat 17.00 sınırı kalkıyor, 7/24 para transferi dönemi başlıyor.

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    FAST nedir?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 7/24 EFT transferi yapılabilecek ödeme sistemi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen sistem 18 Aralık 2020’de pilot uygulama olarak 11 banka tarafından hizmete alınacak. FAST sistemi ile birlikte havale ve EFT ayrımı ortadan kalkacak.

    Ayrıca Bkz. "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan internet altyapısı hakkında şaşırtan açıklama"

    FAST sistemi 24 saat para transferi hizmetinin yanı sıra IBAN bilgisi girmeyi de kolaylaştırıyor. Kolay Adresleme Sistemi adı verilen özellik sayesinde IBAN numarası girmek yerine müşterinin bankaya kayıtlı telefon numarası ya da e-posta adresini girerek para gönderebileceğiz.

    18 Aralık 2020’de başlayacak Fast sisteminde ilk etapta 1000 TL para limiti olacak. Sistemin olumlu şekilde işlemesinin ardından sistemi kullanan banka sayısı ve limit artırılacak. Bankaların mobil uygulamaları şimdiden güncellenmeye başladı. Sistemin ek ücretli olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

    FAST sistemine sahip bankalar hangileri?

    • Garanti BBVA
    • Ziraat Bankası
    • Akbank
    • Türkiye İş Bankası
    • QNB Finansbank
    • Vakıfbank
    • Halkbank
    • TEB
    • Yapı Kredi
    • Şekerbank
    • Denizbank


    https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2020/DUY2020-67 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    RascH (Buğra Rasch) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Papara unlike this.
    Yanıtla +42
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eft saati geçti para yollayamadık diyen şirketler artık bu bahaneye başvuramayacaklar yani
    Yanıtla +36
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    b0Ni (Barış ) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Sistemin ek ücretli olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor."

    eft ücretsiz bankalar ücret almamaya devam ederler umarım yoksa anlamı yok
    1 Yanıt Yanıtla +21
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    Yorumlar (44) Yorum Yaz Forumda Gör
    Paetzold 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel haber, anlık durumlarda insan sıkışıyor.
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    hamido (Hamit ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi ki ekstra ücretlidir
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    Clusive 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değil, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olacak.
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    igetsky 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zelleden bihaber ulke
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    hissedersin (hiss edersin) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel olmuş Fakat bence en garantisi yine IBAN ile yollamak 👏
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ücretli ise hiçbir anlamı yok bu hizmeti Papara vermeye başladı ve hiçbir ücret talep etmiyor diye biliyorum.
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    Limonen (Mustafa ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    kolay transfer hemde ibana gerek kalmadan çok iyi
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    ernknd (E K) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    İyi haberler peş peşe gelmeye başladı
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    MonsterMMORPG (Furkan Gözükara) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Skrill ülkeden çekiliyor tıpkı PayPal gibi. Bunun hakkında bir haber bilgi var mı?
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    Cem (Cem Kaya) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eft göndermeyi beceremeyeenlerin olduğu bir ülkede bu sistem oturması zaman alır.
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    11251 kez okundu.
    44 kişi, toplam 44 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    para transferi, eft ve
    6 etiket daha havale tcmb fast fast nedir fast olan bankalar Bilim ve Teknoloji
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