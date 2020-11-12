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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan internet altyapısı hakkında şaşırtan açıklama

    Speedtest'e göre Türkiye, internet hızıyla 101. sırada ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugünkü açıklamasında internetimizde bir altyapı sorunu olmadığını ifade etti.
    21 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
    5,3b
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan internet altyapısı hakkında şaşırtan açıklama
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör masası programında açıklamalarda bulundu. İnternet altyapısı ve Türksat 5A uydusunun fırlatılış tarihini paylaştı. THY'nin günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi olduğunu, Türkiye'nin uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. ülke olduğunu açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "KKTC'nin yerli otomobili Günsel Türkiye'ye geliyor"

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    Bakan’a yöneltilen “Sorunsuz, makul fiyatlı bir interneti ne zaman kullanacağız?” sorusuna Bakan Karaismailoğlu, “Belki kırsalda biraz sorunumuz var. Merkezde iletişim altyapımız çok güçlü. O yüzden bir sıkıntı yok. Dünyada en iyi altyapıya sahip ülkelerden birisiyiz. Onda kimsenin şüphesi olmasın. İnternet paketi fiyatıyla ilgili çalışmalarımız var. Belki önümüzdeki günlerde bunla ilgili sürprizler olabilir. Şirketlerle bunu konuşuyoruz. Onları sıkıştırıyoruz, zorluyoruz.” yanıtını verdi.

    Türkiye'nin interneti 100 ülkeden daha kötü

    Bakan Karaismailoğlu her ne kadar ülkemizde internet altyapısında sorun olmadığını söylese de çok sayıda ülkenin gerisindeyiz. Örneğin Speedtest’in Eylül 2020 verilerine göre dünya genelinde sabit internetle (ev interneti) ortalama indirme (download) hızı 85,73 Mbps olarak ölçüldü. Türkiye’deki ortalama download hızı ise 27,40 Mbps. Türkiye bu hız ile dünyada 101. sırada yer alıyor. 100 ülkenin sabit internetle download hızı Türkiye’den iyi durumda. Dominik, Jamaika, Madagaskar, Ürdün, Moğolistan gibi ülkelerin gerisindeyiz.

    Ülkemizde fiber internet yaygın olmadığı için upload hızımız çok düşük ve ping sayımız yüksek. Online oyunlarda bağlantı sorunu yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğunun Türk oyuncular olduğu ortada.

    Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A uydumuzun aralık ayı ortalarında fırlatılacağını açıklandı. Türksat 5B’nin ise Haziran 2021’de fırlatılması planlanıyor. Bakan, "Biz asıl farkı 5B'de hissedeceğiz, uydumuzu fırlattığımızda haberleşme hızımız oldukça artacak, internet hızı 56 gigabayta çıkacak." dedi. Bakan'ın internet hızını gigabayt olarak ifade etmesi Twitter'da gündem oldu.



    https://www.youtube.com/watch?v=1rNXd8Fkkbc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Birseyadam (Fatih *****) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu bakanlıkların başına, gerçekten bu işlerle uğraşan ve bu işlerden anlayan işinin ehli insanlar getirilse keşke. Bu açıklamaya Yani yorum bile yazmak israf.
    2 Yanıt Yanıtla +71
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    Ceqa (Güray ) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    101. Ülke olmak nasıl rezalettir ya ?

    50 tane ülke otur say desen sayamazsın 101. ülke olmak büyük başarı
    1 Yanıt Yanıtla +60
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konunun Bakmayanı Olduğu Çok Net Ortada......
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyada en iyi altyapıya sahip ülkelerden birisiyiz.
    Yürü git.
    Yanıtla +1
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    redwolf0 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaslar bakanlar daha altyapı anlamanı dahi bilmez konuşuyor işte . Telekom ve turkcell , türksat kablo devletin ancak internet parası için şirketle konuşuyormuş gelde inan
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    imperial crusader 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    altyapının ne olduğundan bile haberi yoktur eminimki, sen bu koltuğa otur denmiş gibi
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Trol diyen şahıs.
    Yazdığımı senin anlayabildiğin kadarı üzerinden polemiğe girmeyeceğim.
    Sadece şikayet ettim, hakettiğiniz sadece o sizin gibilerin. Kaale bile almaya değmezsiniz.

    İşyerindekki interneti 50 Mbit Superonline fiberden Turknet 100 Mbite kadar tarifeye geçirdik.
    Bağlandığı ilk gün alabildiği hız 25 Mbit görünüyordu.
    Şu an alınabilcek hız 123 Mbit yazıyor 88 alıyoruz.
    Adamların elinin altında herşey iki tuşla neler halledebiliyorlar...

    Niye kendimi yoruyorsam ben de laf anlatıcam diye..
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    bakan'ın konudan anlamadığı çok belli
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    ayhann06 (ayhan yurtbekcisi) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    birde bir şeyi kabullenseler ya hep iyii her alanda iyiyiz ... bilmesek kanacağız ..
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    EddyCue (Eddy Cue) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    yorumu da kapatmis forumun 1 numarali troll'u.

    altyapi sorun degilmis bak sen. :D firmalar acmis. ac dedigin firmanin basi turk telekom zaten. o firmalari denetleyen de firmanin yonetim kurulu. onu da atayan hukumet.

    ama devlet hic suclu degil. ac gozlu firmalarda.
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    Kraaz (Altan CAN) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    "İnternet paketi fiyatıyla ilgili çalışmalarımız var. Belki önümüzdeki günlerde bunla ilgili sürprizler olabilir."

    Yukarıdaki cümleden korktum ben, zamlar geliyor bence.
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    Skywalkerx 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu iktidardakilerin açıklamalarına inanan da ne bileyim
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    RichesMen (Servet bey) 16 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Adam haklı yemin ederim.. adamın oturduğu evde iş yerinde alt yapı sorunu yok vallahi yok..
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    mokinto (umut AYDIN) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) RichesMen
    Donald Trump 'da şöyle demişti : "Küresel ısınma kesinlikle yalan, ben geçen kış Los Angeles' da çok üşüdüm" .
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    5316 kez okundu.
    36 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    internet hızı, yavaş internet ve
    6 etiket daha ulaştırma ve altyapı bakanı adil karaismailoğlu Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler Diğer Internet
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