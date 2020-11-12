Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan internet altyapısı hakkında şaşırtan açıklama

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör masası programında açıklamalarda bulundu. İnternet altyapısı ve Türksat 5A uydusunun fırlatılış tarihini paylaştı. THY'nin günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi olduğunu, Türkiye'nin uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. ülke olduğunu açıkladı.

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Bakan’a yöneltilen “Sorunsuz, makul fiyatlı bir interneti ne zaman kullanacağız?” sorusuna Bakan Karaismailoğlu, “Belki kırsalda biraz sorunumuz var. Merkezde iletişim altyapımız çok güçlü. O yüzden bir sıkıntı yok. Dünyada en iyi altyapıya sahip ülkelerden birisiyiz. Onda kimsenin şüphesi olmasın. İnternet paketi fiyatıyla ilgili çalışmalarımız var. Belki önümüzdeki günlerde bunla ilgili sürprizler olabilir. Şirketlerle bunu konuşuyoruz. Onları sıkıştırıyoruz, zorluyoruz.” yanıtını verdi.

Türkiye'nin interneti 100 ülkeden daha kötü

Bakan Karaismailoğlu her ne kadar ülkemizde internet altyapısında sorun olmadığını söylese de çok sayıda ülkenin gerisindeyiz. Örneğin Speedtest’in Eylül 2020 verilerine göre dünya genelinde sabit internetle (ev interneti) ortalama indirme (download) hızı 85,73 Mbps olarak ölçüldü. Türkiye’deki ortalama download hızı ise 27,40 Mbps. Türkiye bu hız ile dünyada 101. sırada yer alıyor. 100 ülkenin sabit internetle download hızı Türkiye’den iyi durumda. Dominik, Jamaika, Madagaskar, Ürdün, Moğolistan gibi ülkelerin gerisindeyiz.

Ülkemizde fiber internet yaygın olmadığı için upload hızımız çok düşük ve ping sayımız yüksek. Online oyunlarda bağlantı sorunu yaşayan kullanıcıların büyük çoğunluğunun Türk oyuncular olduğu ortada.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A uydumuzun aralık ayı ortalarında fırlatılacağını açıklandı. Türksat 5B’nin ise Haziran 2021’de fırlatılması planlanıyor. Bakan, "Biz asıl farkı 5B'de hissedeceğiz, uydumuzu fırlattığımızda haberleşme hızımız oldukça artacak, internet hızı 56 gigabayta çıkacak." dedi. Bakan'ın internet hızını gigabayt olarak ifade etmesi Twitter'da gündem oldu.

https://www.youtube.com/watch?v=1rNXd8Fkkbc

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