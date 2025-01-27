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Tam Boyutta Gör Sayıları ve zararları giderek artan dijital suçlarla mücadele etmek adına yeni düzenlemeleri hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Bu kapsamda yapılacak yeni düzenleme ile birlikte EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde çifte doğrulama sistemi zorunlu olarak uygulanacak.

Dijital suçlara karşı yeni önlemler

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer alan hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Burada atılacak adımla birlikte mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde doğrulama mesajları daha güvenlik hale getirilecek. Örneğin havale veya EFT işleminde bankadan onay mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılarak güvenlik artırılacak. Ancak düzenlemeler bununla sınırlı değil.

Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda Cumhuriyet Başsavcılıklarının da kapasitesi geliştirilecek, kılavuzlar hazırlanacak ve bunlar güncel tutulacak. Ek olarak suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

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Aktarılanlara göre telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesi için teknik altyapı kurulacak. Bankacılık sistemlerinin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasında da düzenlemelere gidilecek. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.

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EFT ve havalede yeni dönem: Çifte doğrulama geliyor