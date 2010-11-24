Mushkin, Redline Ridgeback serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Önde gelen bellek üreticilerinden Mushkin, Redline temalı Ridgeback bellek kitlerine yenilerini ekledi. Biri 4GB diğeri ise 6GB kapasiteli iki yeni DDR3 kit hazırlayan Mushkin, Intel platformlarını hedef alıyor. Her ikisi de 1600MHz'de çalışan kitler, 1.65v çalışma geriliminde 6-8-6-24 zamanlamalarıyla geliyor ve ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Mushkin'in ürün gelitirmeden sorumlu yöneticisi Brian Flood, yeni kitlerle ilgili açıklamasında "Ridgeback Projesi hem kişisel olarak benim hem de pazarlama ekibim için heyecan verici bir proje. Ridgeback'in başarısından ötürü daha keskin görünümlü yeni bir soğutma teknolojisi sunmak istedik ve kullanıcılara yeni estetik seçenekler verdik." dedi

Mushkin'in 996970 koduna sahip 4GB Redline Ridgeback bellek kiti 119, 998970 kodunu taşıyan 6GB Redline Ridgeback kiti ise 178,5 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.