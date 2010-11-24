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Mushkin, Redline Ridgeback serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mushkin, Redline Ridgeback serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Önde gelen bellek üreticilerinden Mushkin, Redline temalı Ridgeback bellek kitlerine yenilerini ekledi. Biri 4GB diğeri ise 6GB kapasiteli iki yeni DDR3 kit hazırlayan Mushkin, Intel platformlarını hedef alıyor. Her ikisi de 1600MHz'de çalışan kitler, 1.65v çalışma geriliminde 6-8-6-24 zamanlamalarıyla geliyor ve ömür boyu garanti ile sunuluyorlar.

Mushkin'in ürün gelitirmeden sorumlu yöneticisi Brian Flood, yeni kitlerle ilgili açıklamasında "Ridgeback Projesi hem kişisel olarak benim hem de pazarlama ekibim için heyecan verici bir proje. Ridgeback'in başarısından ötürü daha keskin görünümlü yeni bir soğutma teknolojisi sunmak istedik ve kullanıcılara yeni estetik seçenekler verdik." dedi

Mushkin'in 996970 koduna sahip 4GB Redline Ridgeback bellek kiti 119, 998970 kodunu taşıyan 6GB Redline Ridgeback kiti ise 178,5 dolar seviyesinden satışa sunuluyor.

Mushkin, Redline Ridgeback serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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vidoko 9 yıl
hakkaten siyah ren iyi gider kırmızı tonlu renklere ..
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Furkán 9 yıl
Ram'in Hızı ve Zamanlamaları oldukça iyi.. PCB rengi herkesin söylediği gibi başka bir renk tercih edilse daha iyi olurdu ama ince ve pek önemli olmayan bir ayrıntı..
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yugams 9 yıl
kremit rengi sogutucu altında bence yeşil diyilde siyah renk plex kulansalar çok daha hoş dururdu zaten performansı ii dir
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sentanoo 9 yıl
tabiki yurtdışı fiyatı bu ne yazıkki tr de böyle olmayacak.. zamanlamalar bencede çok güzel oc durumu nasıl görmek lazım birde.. oc yapmayı 1600mhz kullanacak kişiler için süper bence..
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BehramX 9 yıl
kingston tek slotta 6 gb ddr3 1600 mhz hyper ram var mı acaba?
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darel-x 9 yıl
Zamanlaması ve hızı çok iyi. Fiyatı da hiç fena değil.
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