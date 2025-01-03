Mutfak alışverişleri Samsung’un yeni akıllı buzdolapları ile yapılacak

Buzdolabıyla mutfak alışverişi dönemi
Bu entegrasyon, tüketicilerin market alışverişlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlarken aynı gün teslimat seçeneği ile desteklenen sistem, yerel marketlerle de uyumlu çalışacak.
Yeni özellik, yalnızca 2025 modelleriyle sınırlı kalmayacak. AI Vision Inside teknolojisine sahip mevcut AI Family Hub+ cihazları da 2025 yılı boyunca yapılacak güncellemelerle bu deneyime dahil edilecek.
Samsung Electronics'in Dijital Cihazlar işinden sorumlu başkan yardımcısı ve tüketici deneyimi ekibi başkanı Jeong Seung Moon şunları söyledi: “Samsung, yenilikçi teknolojilerle kullanıcılarımıza daha rahat bir ev deneyimi sağlamak için yorulmadan çalışıyor. Samsung'un temel teknolojisi ile Instacart'ın olağanüstü çevrimiçi market alışveriş platformunun birleşimi, ortaklığın nasıl yeni bir kolaylık düzeyi yaratabileceğinin harika bir örneği olacak” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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