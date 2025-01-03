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    Mutfak alışverişleri Samsung’un yeni akıllı buzdolapları ile yapılacak

    Samsung'un yeni akıllı buzdolapları yapay zeka ile derinlemesine entegre oluyor. Instacart ile yapılan işbirliği ile akıllı buzdolapları ile azalan yiyecekler doğrudan satın alınabilecek.
    Mutfak alışverişi Samsung’un akıllı buzdolaplarıyla yapılacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, mutfak deneyimlerini dönüştürecek önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket, 2025 yılında piyasaya sürülecek yeni Samsung Bespoke buzdolaplarını, yapay zeka (AI) destekli alışveriş özellikleriyle donatıyor. Bu yenilik, Instacart ile yapılan çok yıllı bir ortaklık sayesinde mümkün hale geliyor. Artık kullanıcılar, buzdolaplarının ekranları aracılığıyla eksilen ürünleri takip edebilecek ve doğrudan Instacart üzerinden sipariş verebilecek.

    Buzdolabıyla mutfak alışverişi dönemi

    Mutfak alışverişi Samsung’un akıllı buzdolaplarıyla yapılacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un geliştirdiği AI Vision Inside teknolojisi, buzdolabındaki ürünleri tanımlamak ve stok yönetimini kolaylaştırmak için kullanılacak. Yeni Bespoke modellerinde sunulan 32 inçlik AI Family Hub ve 9 inçlik AI Home ekranlar sayesinde kullanıcılar, eksik malzemelerini kolayca belirleyip Instacart üzerinden siparişlerini tamamlayabilecek.

    Bu entegrasyon, tüketicilerin market alışverişlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlarken aynı gün teslimat seçeneği ile desteklenen sistem, yerel marketlerle de uyumlu çalışacak.

    Yeni özellik, yalnızca 2025 modelleriyle sınırlı kalmayacak. AI Vision Inside teknolojisine sahip mevcut AI Family Hub+ cihazları da 2025 yılı boyunca yapılacak güncellemelerle bu deneyime dahil edilecek.

    Samsung Electronics'in Dijital Cihazlar işinden sorumlu başkan yardımcısı ve tüketici deneyimi ekibi başkanı Jeong Seung Moon şunları söyledi: “Samsung, yenilikçi teknolojilerle kullanıcılarımıza daha rahat bir ev deneyimi sağlamak için yorulmadan çalışıyor. Samsung'un temel teknolojisi ile Instacart'ın olağanüstü çevrimiçi market alışveriş platformunun birleşimi, ortaklığın nasıl yeni bir kolaylık düzeyi yaratabileceğinin harika bir örneği olacak” dedi.

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