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    Buharlı kırışıklık giderici tavsiyesi için en iyi kablosuz dikey ütüler (2024)

    Artık kırışık kıyafet derdine son. En iyi dikey ütü önerisi arayışında olanlar için 2024'te alınabilecek buharlı kırışık giderici ve kablosuz ütü tavsiyeleri burada!

    Eğer ütüleme işlemini daha pratik ve zahmetsiz hale getirmek istiyorsanız kablosuz ütüler, dikey ütüler ve buharlı kırışıklık gidericiler tam size göre. Kablo karmaşasından kurtulmanızı sağlayan portatif modeller, hareket özgürlüğü sunarken, en iyi dikey ütüler güçlü buhar özellikleri ile kırışıklıkları kolayca açmanızı sağlar. Özellikle hassas kumaşlar ve hızlı düzeltme ihtiyaçları için buharlı kırışıklık giderici ütüler ideal bir seçenek sunar. Hangi dikey ütü alınmalı? diye düşünenler için işte en iyi buharlı kırışık giderici ütü modelleri:

    En İyi Dikey Ütüler 👗
    Marka - Model 💒 Fiyat 🏷️
    Philips 3000 Serisi  1.749 TL
    Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada 2.790 TL
    Electrolux Refine 600 17.981 TL
    Philips Azur 2-in-1 GC4820 1.799 TL
    Kiwi KSI-650 899 TL
    Philips All-in-One 8500 Serisi 15.499 TL
    Beautural Portable Handheld 1.079 TL
    Beautural Steamer for Clothes 999 TL
    Kumtel HMGS-01 1.039 TL
    Tefal DT2024 Pure Pop 2.199 TL

    Buharlı kırışık giderici yorumları dikkate alındığında; en iyi dikey ütü markaları sıralamasında Philips, Russell Hobbs ve Electrolux öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kablosuz dikey ütü önerileri olarak ise Philips 3000 Serisi, Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada ve Electrolux Refine 600 modelleri ucuz fiyatları ve portatif yapılarıyla sıklıkla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Philips 3000 Serisi

    Philips 3000 Serisi Tam Boyutta Gör
    Philips 3000 Serisi El Tipi Buharlı Düzleştirici ütü piyasada bulunan en iyi dikey ütü modeli olarak biliniyor ve kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Philips dikey ütü 3000 Serisi el tipi buharlı düzleştirici; hafif, kompakt ve katlanabilir tasarımıyla kullanım ve saklama kolaylığı sunarak her zaman ve her yerde ütülü kıyafetleri mümkün kılıyor. Evde veya hareket halinde kolay ve hızlı rötuş için ideal bir ürün konumunda Philips 3000 Serisi STH3020/10.
    • Kompakt ve katlanabilir
    • 30 saniyede kullanıma hazır
    • 1000 W, 20 g/dk'ya kadar
    • Ütü masası gerekmez
    • 120 ml çıkarılabilir su haznesi
    • Bakterileri %99,9 oranında öldürür
    • Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir

    Philips 3000 Serisi kullanıcı yorumları 💭

    👨 Öncelikle urun penye tshirt, ipek veya saten gibi hassas materyalli giysiler için ha-ri-ka. Asla zarar vermeden ve rahatlıkla isinizi görürsünüz. Eğer ki tatilde valizden çıkardığınız giysileri ütüleme, dolaptan çıkardığınız daha önce ütülenmiş ama dolapta kırışmış giysileri açmak istiyorsanız bu ürün sizin için mükemmel.

    👩 Öncelikle normalde evde ütü yapmayı sevmeyen ve yapmayan bir insandım. Ama eşimin polo yaka ya da gömlekleri için kullanmak adına bu ütüyü denemek istedim. Bir şeyleri yıkayıp düzgünce kurutmak adına asıp daha sonra askıya takıp bu ütü ile 2 dk üzerinden geçseniz fazlasıyla yeterli oluyor bence. Pantolonda da denedim onda da çok rahat açıyor. Tabi bu noktada sizin bu üründen beklentinizin ne olduğuna göre mutluluk seviyeniz değişecektir. Ben ütü yapmayan ve sevmeyen bir insan olarak bu ütüyü pratik buldum.

    2️⃣ Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada

    Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada Tam Boyutta Gör
    Eğer en iyi kırışık giderici arıyorsanız Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada modeline mutlaka bir bakmak gerekiyor. Buhar ve Ütü Özelliğine sahip Steam Genie 2'si 1 Arada sadece 60 saniyede ısınarak hazır hale geliyor. Hassas kumaşlar için başlık, döşeme mobilya başlığı, kumaş fırça ve ısıya dayanıklı çanta aksesuarı da yanında geliyor. Dikey ütü tavsiyesi arayanlar için Russell Hobbs Steam Genie ideal bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.
    • 2'si 1 çözüm
    • 60 saniyede ısınma
    • Tek sıcaklık teknolojisi
    • Bakterileri %99,9 oranında öldürür
    • 20 g/dk buhar çıkışı
    • 1.700 Watt
    • 150 ml su tankı
    • 4 adet aksesuar

    Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyat performans konusunda zirvede olduğunu söyleyebilirim. Çok memnunuz. Harika bir şekilde çalışıyor. Oldukça kaliteli bir ürün. Ütü yapmak sanırım hiç bu kadar kolay olmamıştı.

    👩 Çok çabuk ısınıyor. O büyük bir avantaj, bekletmiyor. Ayrıca dikey kullanımı da yeterli bir seviyede. Çok derin kırışıklık yoksa işinizi çabucak halledebiliyorsunuz.

    3️⃣ Electrolux Refine 600

    Electrolux Refine 600 Tam Boyutta Gör
    Electrolux Refine 600 en iyi buharlı kırışık giderici modelleri arasında yer alıyor. En çok tercih edilen dikey ütü modellerinden birisi olan Electrolux Refine 600, yalnızca 20 saniyede kullanıma hazır hale geliyor. Bu da son derece pratik bir kullanımı mümkün kılıyor. En iyi beyaz eşya markalarından olan Electrolux, buharlı dikey ütüsü ile kumaş liflerine nüfuz ederek bakterileri %99.99 oranında yok ederken üç metreye kadar da erişim imkanı sağlıyor.
    • 20 saniyede kullanıma hazır
    • Bakterileri %99,9 oranında öldürür
    • 3 metreye kadar erişim
    • 0,1 litre su tankı
    • 20 g/dk buhar çıkışı
    • 1200W
    • 220-240 volt

    Electrolux Refine 600 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün Görevini yapıyor hızlı ısınıp geç soğuyor bu güzel bir özellik, su haznesi küçük daha yeni kullandığım için olsa gerek tek giysi ütüledim, tekrar su doldurmak gerekiyor. malzemesi güzel kablosu başarılı, buhar gücü orta diyebilirim. Ben beğendim.

    👩 Harika bir ürün. Aslında buna ihtiyacım varmış. Hemencecik ütüleyip çıkıyorsun. Ağız kısmı geniş olduğu için gayet geniş bir alan ütülüyorsunuz. Kendisi de büyük ufak tefek değil. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün iyi ki almışım

    4️⃣ Philips Azur 2-in-1 GC4820

    Philips Azur 2-in-1 GC4820 Tam Boyutta Gör
    Adından da anlaşılacağı üzere ikisi bir arada çözümü olan Philips Azur 2-in-1 GC4820, kablosuz kullanım imkanı sunan yenilikçi kablosuz buharlı ütü olarak dikkat çekiyor. 2000 W gücündeki bu ütü, kullanıcılarına hem kablolu hem de kablosuz ütüleme seçenekleri sunarak hareket serbestliği sağlıyor. Eğer en iyi kablosuz ütü hangisi diye arıyorsanız Philips Azur 2-in-1 aradığınız ürün diyebiliriz. Anodilyum tabanı ile çizilmelere karşı dayanıklı olan model, kireç temizleme fonksiyonu ve dikey buhar özellikleriyle de ütü yapmayı kolaylaştırıyor. Kablosuz dikey ütü, özellikle güçlü buhar çıkışıyla zorlu kırışıklıkları bile rahatça açarken, bağlantı istasyonunda kendi kendini şarj ederek sürekli kullanıma hazır kalıyor.
    • 2000 W güç
    • Anodilyum taban
    • Kablosuz ütü
    • 30 g/dk sürekli buhar, 180 g şok buhar
    • 250 ml su haznesi
    • Dikey buhar ve turbo buhar
    • Kireç ve damlama önleme

    Philips Azur 2-in-1 GC4820 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Philips markası ve ütülerinin kalitesine güvendiğim ve daha önce de Philips ütü kullandığımız ve hatta onu da buradan aldığımız için bu ürünü tereddüt etmeden aldım. Kablosuz olarak da kullanma şansının tanınmış olması çok güzel, ütünün gücü ve tabanı ile ilgili diyecek birşey bulamıyorum, çok iyi. Ütüyü saklamak için verilen ürün de oldukça iyi, ütüyü bu şekilde muhafaza etmek ömrünü uzatacaktır.

    👩 Eşim çok memnun özellikle kablosuz kullanılabilme özelliği çok güzel. Kutusu çok şık seyahat ederken kutusu ile götürebilirsiniz tatile giderken çok işimize yarayacağını düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederim.

    5️⃣ Kiwi KSI-650

    Kiwi KSI-650 Tam Boyutta Gör
    Kiwi buharlı kırışık giderici KSI-650, fiyat performans oranıyla dikkat çekiyor. Geniş su haznesine sahip olan Kiwi dikey ütü, otomatik ve sürekli güçlü buhar özelliği sayesinde mikrop ve bakterilerin yüzde 99.9'unu yok ederek sağlıklı kıyafetler sunuyor. Damlatma yapmayan ve paslanmaz çelik buhar çıkışına sahip olan Kiwi KSI-650, dikey ütü fiyatları dikkate alındığında çok cazip görünüyor.
    • Otomatik ve sürekli güçlü buhar ile mikrop ve bakterilerin %99.9'unu yok eder
    • Damlatmaz, otomatik kapanma
    • Paslanmaz çelik buhar çıkışı ve fırça başlık
    • 260 ml kapasiteli çıkarılabilir su hazneli
    • Otomatik sürekli buhar çıkışı için kilitli düğme
    • 45 saniye hızlı ısınma süresi
    • Perde ve askılı ürünler için kolay kırışık giderme
    • 18 g/dk buhar
    • 1200 watt

    Kiwi KSI-650 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Doğru kullanıldığı zaman gerçekten çok güzel performansından yararlanabilirsiniz. Evet piyasada muadilleri var fakat çok daha pahalıya satılıyor. Alırken bar/basınç kısmından zaten karşılaştırma yapabilirsiniz. Benim işimi gayet güzel gördü memnunum.

    👩 Çok memnun kaldık. Çok pratik bir ürün. Ürün fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilir. Beklediğimden daha güzel gayet pratik ve kullanışlı bir ürün. Buharı güzel.

    6️⃣ Philips All-in-One 8500 Serisi

    Philips All-in-One 8500 Serisi Tam Boyutta Gör
    Bu segmentin liderlerinden olan Philips, All-in-One 8500 Serisi AIS8540/80 modeli ile sınırları zorluyor. Buhar ve ütü kombinasyonu ile kolay bir kullanım ve güçlü bir performans sunan cihaz, OptimalTEMP teknolojisi sayesinde tüm kumaşlar üzerinde kullanım imkanını garanti ediyor. Ürünün en büyük artısı ise dahili çok açılı ütü masasına sahip olması.
    • Çok açılı ütü masası
    • Çift ısıtma teknolojisi
    • OptimalTEMP teknolojisi
    • Ergonomik ütü ve tutma yeri
    • Çıkarılabilir taban
    • Bakterileri %99,9 oranında yok etme
    • Kireç ve damlama önleme
    • 1,2 l'lik geniş su haznesi
    • 90 saniyede ısınma

    Philips All-in-One 8500 Serisi kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ütü yapma işi pek sevilmez. Tekseniz ve yapmak zorunda kalıyorsanız çok pratik. Masa biraz sallanıyor gibi olsa da güzel sonuç alıyorsunuz. Su çekme işlemi sessiz sabah sabah kafanızı şişirmiyor. 45 derecelik açıda sabah gömlek pantolon hemen ütülüyorum.

    👩 Günlük kullanımda çok yer kaplamasın, masasını ütüsünü ayrı almayayım diyenler için birebir. Ayar yapmaya gerek duymadan sadece buhar düğmesiyle ütü yapmak çok konforlu. Dikey ve yatay kullanım sağlaması da güzel özellikleri arasında. Bence tek dezavantajı yatay ütüleme sırasında otomatik buhar vermiyor olması.

    7️⃣ Beautural Portable Handheld

    Beautural Portable Handheld Tam Boyutta Gör
    Beautural Portable Handheld buharlı ütü, kompakt ve taşınabilir tasarımıyla hem evde hem de seyahatlerde ideal bir çözüm sunuyor. 1200W gücü ile sadece 30 saniyede ısınan bu ütü, 260 ml su haznesi sayesinde 15 dakika boyunca kesintisiz buhar sağlıyor. Dikey ve yatay kullanıma uygun olan buharlı kırışıklık giderici, damlama önleyici sistemi ve aşırı ısınma koruması ile güvenli bir kullanım sunarken, otomatik kapanma özelliği ile enerji tasarrufu sağlıyor. Kumaş fırçası ve tüy fırçası gibi aksesuarlarıyla giysilerdeki kırışıklıkları gidermenin yanı sıra, tüy ve zararlı maddeleri de temizleyerek daha sağlıklı bir ortam sunuyor.
    • 1200W güç
    • 260 ml su haznesi
    • 30 saniyede ısınma
    • 15 dakika kesintisiz buhar
    • Damlama önleyici ve aşırı ısınma koruması
    • Dikey ve yatay kullanım
    • Otomatik kapanma

    Beautural Portable Handheld kullanıcı yorumları 💭

    👨 Süper iyi, kalitesi mükemmel, kullanımı kolay ve hatta seyahat valizine de sığıyor. Fiyatına göre performansı çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim.

    👩 Denemeden önce bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Uygun fiyatına rağmen sundukları çok iyi. Çok derin kırışıklıklarda zorlanıyor ama diğerlerinde harika.

    8️⃣ Beautural Steamer for Clothes

    Beautural Steamer for Clothes Tam Boyutta Gör
    Beautural Steamer for Clothes, hızlı ve pratik ütüleme ihtiyaçları için ideal. 30 saniyede ısınarak zaman kazandıran en iyi buharlı dikey ütü, hem dikey hem de yatay ütüleme yapma imkanı sağlıyor ve damlama yapmayan yapısıyla güvenli kullanım sunuyor. Paslanmaz çelik ısıtma plakası, her türlü kumaş için güvenli olup, mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. Hafif ve katlanabilir yapısı sayesinde seyahatlerde kolayca taşınabilir, ayrıca saklama çantası ile birlikte geliyor.
    • 30 saniyede ısınma
    • Damlama önleyici dikey ve yatay kullanım
    • Paslanmaz çelik ısıtma plakası
    • Katlanabilir ve hafif tasarım
    • Saklama çantası ve ölçüm kabı

    Beautural Steamer for Clothes kullanıcı yorumları 💭

    👨 Yorumlara göre ürünün biraz hantal olduğunu düşünmüştüm. Aslında biraz öyle ve ağır ancak performansı buna oranla çok daha yüksek. Giysileri buharla ütülemesi oldukça güçlü, kullanımı da kolay.

    👩 Normalde bu ütülerin pek iyi olduğunu düşünmüyordum ancak denemek için aldım. İyi ki de almışım. Normal ütüden pek farkı yok. Genelde zaten gömlek ve t-shirtlerimi ütülüyordum ve bu ürün aynı performansı veriyor. Üstelik çok daha hızlı.

    9️⃣ Kumtel HMGS-01

    Kumtel HMGS-01 Tam Boyutta Gör
    En iyi kırışık giderici ütü modellerinden birisi olan Kumtel HMGS-01, uygun fiyatı ile ön plana çıkıyor. Kumtel portatif buharlı kırışık giderici sadece kırışıklıkları gidermekle kalmıyor aynı zamanda kumaşa zarar vermeden bakteri ve mikropları da yok ediyor. Otomatik kapanma özelliği ile kullanışlılığı ön plana çıkaran cihaz tek tuşla eller serbest şekilde çalışabiliyor.
    • 20gr/dk buhar gücü
    • Damlama yapmaz metal plaka
    • 20sn’de hızlı başlatma
    • Otomatik kapanma
    • 250 ml geniş su tankı
    • 1500W

    Kumtel HMGS-01 kullanıcı yorumları 💭

    👨 O kadar güzel bir ürün ki anlatılmaz yaşanır. Gelir gelmez denedim ilk tişört ütüledim, çok güzel oldu ardından 2 yastık kılıfı ütüledim. Bir de nevresimi ütüledim, nevresime başlarken depoyu 2.kez doldurdum. Ben çok memnun oldum.

    👩 Ürün sorunsuz çalışıyor çok başarılı. En zor kumaşlarda denedim gayet başarılı altına bez koydum damlatma yok. Fiyatını fazlasıyla hak eden bir ürün. Yaklaşık 3 4 aydır kullanıyorum tavsiye ederim.

    🔟 Tefal DT2024 Pure Pop

    Tefal DT2024 Pure Pop Tam Boyutta Gör
    Tefal DT2024 Pure Pop, kompakt ve hafif tasarımıyla hem pratik hem de seyahat dostu bir buharlı düzleştirici sunuyor. 15 saniyede hızlıca ısınarak kullanımınıza hazır hale gelen bu Tefal dikey ütü, 20 g/dk buhar çıkışıyla etkili bir tekstil bakımı sağlıyor. Özel ters çevrilebilir ped sistemi, kumaşları zarar vermeden düzleştirirken tüyleri de temizlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca, doğal buhar gücü sayesinde giysilerdeki virüs, bakteri ve mikropların %99,9'unu öldürerek hijyenik bir temizlik sağlıyor. Dikey ütü markaları göz önüne alındığında Tefal, hızlı ve etkili performansıyla son dakika giysi ütülemede ideal bir çözüm sunuyor.
    • 20 g/dk buhar çıkışı
    • Ters çevrilebilir ped sistemi
    • 15 saniyede ısınma
    • Kompakt ve hafif tasarım
    • %99,9'a kadar virüs ve bakteri temizliği

    Tefal DT2024 Pure Pop kullanıcı yorumları 💭

    👨 Performansını çok beğendim. Acil ütülenecek tek parçalar için ve seyahatler için almıştım. Ütüsüz bir elbiseyi askısında ütüledim gayet iyi bir şekilde iki dk’da halloldu. İçinde su da kaldı. Yani yine üç parça ütülenir gibi hiza göre.

    👩 Meşgul bir insan olarak, kıyafetlerimi bozulmamış durumda tutmak zor oluyor. Ancak üründeki buhar fırçası işleri kolaylaştırıyor. Az zamanda çok iş yapıyor kısaca.

    En iyi dikey ütü önerileri ile karşınızda olduk. Piyasadaki en iyi buharlı kırışık giderici modelleri ile zengin bir listede hazırladık. Bu listede her bütçeye uygun tavsiyeler yer alıyor. Ayrıca kablosuz ütü tavsiyesi arayanlara da seçenekler sunduk. Bu ürünlere black friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

    Dikey ütü, buharlı kırışıklık giderici ve kablosuz ütü alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔

    Dikey ütü, buharlı kırışıklık giderici ve kablosuz ütü alırken dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    Dikey ütü, buharlı kırışıklık giderici ve kablosuz ütü alırken güç, buhar kapasitesi, ergonomi, ekstra özellikler, taşınabilirlik, fiyat ve garanti gibi kriterlere dikkat etmek oldukça önemli.
    • Güç (watt)
    • Buhar çıkışı
    • Buhar basıncı
    • Kablosuz özellik
    • Su haznesi kapasitesi
    • Taban malzemesi
    • Otomatik kapanma
    • Kireç önleme ve kendi kendini temizleme
    • Damlama önleme

    En İyi Dikey Ütüler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 9851

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 19 saat önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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