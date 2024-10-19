Buharlı kırışıklık giderici tavsiyesi için en iyi kablosuz dikey ütüler (2024)

- En İyi Dikey Ütüler 👗
- 1️⃣ Philips 3000 Serisi
- 2️⃣ Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada
- 3️⃣ Electrolux Refine 600
- 4️⃣ Philips Azur 2-in-1 GC4820
- 5️⃣ Kiwi KSI-650
- 6️⃣ Philips All-in-One 8500 Serisi
- 7️⃣ Beautural Portable Handheld
- 8️⃣ Beautural Steamer for Clothes
- 9️⃣ Kumtel HMGS-01
- 🔟 Tefal DT2024 Pure Pop
- Dikey ütü, buharlı kırışıklık giderici ve kablosuz ütü alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Yorumlar
Eğer ütüleme işlemini daha pratik ve zahmetsiz hale getirmek istiyorsanız kablosuz ütüler, dikey ütüler ve buharlı kırışıklık gidericiler tam size göre. Kablo karmaşasından kurtulmanızı sağlayan portatif modeller, hareket özgürlüğü sunarken, en iyi dikey ütüler güçlü buhar özellikleri ile kırışıklıkları kolayca açmanızı sağlar. Özellikle hassas kumaşlar ve hızlı düzeltme ihtiyaçları için buharlı kırışıklık giderici ütüler ideal bir seçenek sunar. Hangi dikey ütü alınmalı? diye düşünenler için işte en iyi buharlı kırışık giderici ütü modelleri:
|Marka - Model 💒
|Fiyat 🏷️
|Philips 3000 Serisi
|1.749 TL
|Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada
|2.790 TL
|Electrolux Refine 600
|17.981 TL
|Philips Azur 2-in-1 GC4820
|1.799 TL
|Kiwi KSI-650
|899 TL
|Philips All-in-One 8500 Serisi
|15.499 TL
|Beautural Portable Handheld
|1.079 TL
|Beautural Steamer for Clothes
|999 TL
|Kumtel HMGS-01
|1.039 TL
|Tefal DT2024 Pure Pop
|2.199 TL
Buharlı kırışık giderici yorumları dikkate alındığında; en iyi dikey ütü markaları sıralamasında Philips, Russell Hobbs ve Electrolux öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek kablosuz dikey ütü önerileri olarak ise Philips 3000 Serisi, Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada ve Electrolux Refine 600 modelleri ucuz fiyatları ve portatif yapılarıyla sıklıkla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Philips 3000 Serisi
- Kompakt ve katlanabilir
- 30 saniyede kullanıma hazır
- 1000 W, 20 g/dk'ya kadar
- Ütü masası gerekmez
- 120 ml çıkarılabilir su haznesi
- Bakterileri %99,9 oranında öldürür
- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
Philips 3000 Serisi kullanıcı yorumları 💭
👨 Öncelikle urun penye tshirt, ipek veya saten gibi hassas materyalli giysiler için ha-ri-ka. Asla zarar vermeden ve rahatlıkla isinizi görürsünüz. Eğer ki tatilde valizden çıkardığınız giysileri ütüleme, dolaptan çıkardığınız daha önce ütülenmiş ama dolapta kırışmış giysileri açmak istiyorsanız bu ürün sizin için mükemmel.
👩 Öncelikle normalde evde ütü yapmayı sevmeyen ve yapmayan bir insandım. Ama eşimin polo yaka ya da gömlekleri için kullanmak adına bu ütüyü denemek istedim. Bir şeyleri yıkayıp düzgünce kurutmak adına asıp daha sonra askıya takıp bu ütü ile 2 dk üzerinden geçseniz fazlasıyla yeterli oluyor bence. Pantolonda da denedim onda da çok rahat açıyor. Tabi bu noktada sizin bu üründen beklentinizin ne olduğuna göre mutluluk seviyeniz değişecektir. Ben ütü yapmayan ve sevmeyen bir insan olarak bu ütüyü pratik buldum.
2️⃣ Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada
- 2'si 1 çözüm
- 60 saniyede ısınma
- Tek sıcaklık teknolojisi
- Bakterileri %99,9 oranında öldürür
- 20 g/dk buhar çıkışı
- 1.700 Watt
- 150 ml su tankı
- 4 adet aksesuar
Russell Hobbs Steam Genie 2'si 1 Arada kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyat performans konusunda zirvede olduğunu söyleyebilirim. Çok memnunuz. Harika bir şekilde çalışıyor. Oldukça kaliteli bir ürün. Ütü yapmak sanırım hiç bu kadar kolay olmamıştı.
👩 Çok çabuk ısınıyor. O büyük bir avantaj, bekletmiyor. Ayrıca dikey kullanımı da yeterli bir seviyede. Çok derin kırışıklık yoksa işinizi çabucak halledebiliyorsunuz.
3️⃣ Electrolux Refine 600
- 20 saniyede kullanıma hazır
- Bakterileri %99,9 oranında öldürür
- 3 metreye kadar erişim
- 0,1 litre su tankı
- 20 g/dk buhar çıkışı
- 1200W
- 220-240 volt
Electrolux Refine 600 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün Görevini yapıyor hızlı ısınıp geç soğuyor bu güzel bir özellik, su haznesi küçük daha yeni kullandığım için olsa gerek tek giysi ütüledim, tekrar su doldurmak gerekiyor. malzemesi güzel kablosu başarılı, buhar gücü orta diyebilirim. Ben beğendim.
👩 Harika bir ürün. Aslında buna ihtiyacım varmış. Hemencecik ütüleyip çıkıyorsun. Ağız kısmı geniş olduğu için gayet geniş bir alan ütülüyorsunuz. Kendisi de büyük ufak tefek değil. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün iyi ki almışım
4️⃣ Philips Azur 2-in-1 GC4820
- 2000 W güç
- Anodilyum taban
- Kablosuz ütü
- 30 g/dk sürekli buhar, 180 g şok buhar
- 250 ml su haznesi
- Dikey buhar ve turbo buhar
- Kireç ve damlama önleme
Philips Azur 2-in-1 GC4820 kullanıcı yorumları 💭
👨 Philips markası ve ütülerinin kalitesine güvendiğim ve daha önce de Philips ütü kullandığımız ve hatta onu da buradan aldığımız için bu ürünü tereddüt etmeden aldım. Kablosuz olarak da kullanma şansının tanınmış olması çok güzel, ütünün gücü ve tabanı ile ilgili diyecek birşey bulamıyorum, çok iyi. Ütüyü saklamak için verilen ürün de oldukça iyi, ütüyü bu şekilde muhafaza etmek ömrünü uzatacaktır.
👩 Eşim çok memnun özellikle kablosuz kullanılabilme özelliği çok güzel. Kutusu çok şık seyahat ederken kutusu ile götürebilirsiniz tatile giderken çok işimize yarayacağını düşünüyoruz. Herkese tavsiye ederim.
5️⃣ Kiwi KSI-650
- Otomatik ve sürekli güçlü buhar ile mikrop ve bakterilerin %99.9'unu yok eder
- Damlatmaz, otomatik kapanma
- Paslanmaz çelik buhar çıkışı ve fırça başlık
- 260 ml kapasiteli çıkarılabilir su hazneli
- Otomatik sürekli buhar çıkışı için kilitli düğme
- 45 saniye hızlı ısınma süresi
- Perde ve askılı ürünler için kolay kırışık giderme
- 18 g/dk buhar
- 1200 watt
Kiwi KSI-650 kullanıcı yorumları 💭
👨 Doğru kullanıldığı zaman gerçekten çok güzel performansından yararlanabilirsiniz. Evet piyasada muadilleri var fakat çok daha pahalıya satılıyor. Alırken bar/basınç kısmından zaten karşılaştırma yapabilirsiniz. Benim işimi gayet güzel gördü memnunum.
👩 Çok memnun kaldık. Çok pratik bir ürün. Ürün fiyat performans ürünü olarak değerlendirilebilir. Beklediğimden daha güzel gayet pratik ve kullanışlı bir ürün. Buharı güzel.
6️⃣ Philips All-in-One 8500 Serisi
- Çok açılı ütü masası
- Çift ısıtma teknolojisi
- OptimalTEMP teknolojisi
- Ergonomik ütü ve tutma yeri
- Çıkarılabilir taban
- Bakterileri %99,9 oranında yok etme
- Kireç ve damlama önleme
- 1,2 l'lik geniş su haznesi
- 90 saniyede ısınma
Philips All-in-One 8500 Serisi kullanıcı yorumları 💭
👨 Ütü yapma işi pek sevilmez. Tekseniz ve yapmak zorunda kalıyorsanız çok pratik. Masa biraz sallanıyor gibi olsa da güzel sonuç alıyorsunuz. Su çekme işlemi sessiz sabah sabah kafanızı şişirmiyor. 45 derecelik açıda sabah gömlek pantolon hemen ütülüyorum.
👩 Günlük kullanımda çok yer kaplamasın, masasını ütüsünü ayrı almayayım diyenler için birebir. Ayar yapmaya gerek duymadan sadece buhar düğmesiyle ütü yapmak çok konforlu. Dikey ve yatay kullanım sağlaması da güzel özellikleri arasında. Bence tek dezavantajı yatay ütüleme sırasında otomatik buhar vermiyor olması.
7️⃣ Beautural Portable Handheld
- 1200W güç
- 260 ml su haznesi
- 30 saniyede ısınma
- 15 dakika kesintisiz buhar
- Damlama önleyici ve aşırı ısınma koruması
- Dikey ve yatay kullanım
- Otomatik kapanma
Beautural Portable Handheld kullanıcı yorumları 💭
👨 Süper iyi, kalitesi mükemmel, kullanımı kolay ve hatta seyahat valizine de sığıyor. Fiyatına göre performansı çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim.
👩 Denemeden önce bu kadar iyi bir performans beklemiyordum. Uygun fiyatına rağmen sundukları çok iyi. Çok derin kırışıklıklarda zorlanıyor ama diğerlerinde harika.
8️⃣ Beautural Steamer for Clothes
- 30 saniyede ısınma
- Damlama önleyici dikey ve yatay kullanım
- Paslanmaz çelik ısıtma plakası
- Katlanabilir ve hafif tasarım
- Saklama çantası ve ölçüm kabı
Beautural Steamer for Clothes kullanıcı yorumları 💭
👨 Yorumlara göre ürünün biraz hantal olduğunu düşünmüştüm. Aslında biraz öyle ve ağır ancak performansı buna oranla çok daha yüksek. Giysileri buharla ütülemesi oldukça güçlü, kullanımı da kolay.
👩 Normalde bu ütülerin pek iyi olduğunu düşünmüyordum ancak denemek için aldım. İyi ki de almışım. Normal ütüden pek farkı yok. Genelde zaten gömlek ve t-shirtlerimi ütülüyordum ve bu ürün aynı performansı veriyor. Üstelik çok daha hızlı.
9️⃣ Kumtel HMGS-01
- 20gr/dk buhar gücü
- Damlama yapmaz metal plaka
- 20sn’de hızlı başlatma
- Otomatik kapanma
- 250 ml geniş su tankı
- 1500W
Kumtel HMGS-01 kullanıcı yorumları 💭
👨 O kadar güzel bir ürün ki anlatılmaz yaşanır. Gelir gelmez denedim ilk tişört ütüledim, çok güzel oldu ardından 2 yastık kılıfı ütüledim. Bir de nevresimi ütüledim, nevresime başlarken depoyu 2.kez doldurdum. Ben çok memnun oldum.
👩 Ürün sorunsuz çalışıyor çok başarılı. En zor kumaşlarda denedim gayet başarılı altına bez koydum damlatma yok. Fiyatını fazlasıyla hak eden bir ürün. Yaklaşık 3 4 aydır kullanıyorum tavsiye ederim.
🔟 Tefal DT2024 Pure Pop
- 20 g/dk buhar çıkışı
- Ters çevrilebilir ped sistemi
- 15 saniyede ısınma
- Kompakt ve hafif tasarım
- %99,9'a kadar virüs ve bakteri temizliği
Tefal DT2024 Pure Pop kullanıcı yorumları 💭
👨 Performansını çok beğendim. Acil ütülenecek tek parçalar için ve seyahatler için almıştım. Ütüsüz bir elbiseyi askısında ütüledim gayet iyi bir şekilde iki dk’da halloldu. İçinde su da kaldı. Yani yine üç parça ütülenir gibi hiza göre.
👩 Meşgul bir insan olarak, kıyafetlerimi bozulmamış durumda tutmak zor oluyor. Ancak üründeki buhar fırçası işleri kolaylaştırıyor. Az zamanda çok iş yapıyor kısaca.
En iyi dikey ütü önerileri ile karşınızda olduk. Piyasadaki en iyi buharlı kırışık giderici modelleri ile zengin bir listede hazırladık. Bu listede her bütçeye uygun tavsiyeler yer alıyor. Ayrıca kablosuz ütü tavsiyesi arayanlara da seçenekler sunduk. Bu ürünlere black friday indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.
Dikey ütü, buharlı kırışıklık giderici ve kablosuz ütü alırken dikkat edilmesi gerekenler 🤔
- Güç (watt)
- Buhar çıkışı
- Buhar basıncı
- Kablosuz özellik
- Su haznesi kapasitesi
- Taban malzemesi
- Otomatik kapanma
- Kireç önleme ve kendi kendini temizleme
- Damlama önleme
En İyi Dikey Ütüler Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 9851Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)