Müthiş Bir İngiliz Rüyası: Lotus Eterne Hybrid Concept

İngiliz otomobil üreticisi Lotus, bu zamana kadar hep ürettiği etkileyici spor ve yarış otomobilleriyle akıllara gelen bir markaydı.Özellikle 'sedan' karoser tipiyle Lotus markasını bir arada düşünmek bazı Lotus severler için büyük hayal kırıklığı bile olabilirdi. Ancak 2010 Paris Auto Show ile herşey değişti ve görünen o ki bütün otomotiv üreticileri gibi Lotus da elektrikli aile otomobilleri rüzgarına çoktan kapılmış. Sonucunda ise bu müthiş araç ortaya çıkmış: Eterne Concept.

Lotus tarzına uymayacak şekilde 4 kapılı ve sedan olan otomobilin tasarımı için çok çalışılmış. Porsche Panamera, Aston Martin Rapide ve Audi A7 Sportback gibi otomobillerden önce çıkmış olsaydı yeni bir sınıf oluşturduğu için Lotus adına büyük bir adım olacaktı ancak ne yazık ki yeni bir sınıf oluşturamıyor.

Standart olarak; Toyota'dan alınmış 5.0 litre hacminde, 8 silindirli ve 620 beygir gücünde bir motorla donatılan Eterne Concept, opsiyonel olarak hybrid versiyona da sahip olacak. Hybrid versiyonda Formula 1'de kullanılan ve KERS adı verilen sistemle enerji geri dönüşümü yapacak otomobilin üretim versiyonu, arkadan çekişli veya 4x4 olmak üzere 2 versiyonla satışa sunulacak. Markanın geleneklerine uygun olacak şekilde muhteşem performans değerlerine sahip otomobil 0'dan 96 kilometre/saat hıza tam 4 saniyede ulaşıyor, maksimum hızı ise 314 kilometre/saat.

Resimlerde görülen konsept model olsa da otomobilin yol versiyonu 2015 yılı için hazırlanıyor. Lotus Eterne'nin 190.000 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkarılacağı öngörülüyor.