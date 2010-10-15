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Müthiş Bir İngiliz Rüyası: Lotus Eterne Hybrid Concept

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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38
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Müthiş Bir İngiliz Rüyası: Lotus Eterne Hybrid Concept
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İngiliz otomobil üreticisi Lotus, bu zamana kadar hep ürettiği etkileyici spor ve yarış otomobilleriyle akıllara gelen bir markaydı.Özellikle 'sedan' karoser tipiyle Lotus markasını bir arada düşünmek bazı Lotus severler için büyük hayal kırıklığı bile olabilirdi. Ancak 2010 Paris Auto Show ile herşey değişti ve görünen o ki bütün otomotiv üreticileri gibi Lotus da elektrikli aile otomobilleri rüzgarına çoktan kapılmış. Sonucunda ise bu müthiş araç ortaya çıkmış: Eterne Concept.

Lotus tarzına uymayacak şekilde 4 kapılı ve sedan olan otomobilin tasarımı için çok çalışılmış. Porsche Panamera, Aston Martin Rapide ve Audi A7 Sportback gibi otomobillerden önce çıkmış olsaydı yeni bir sınıf oluşturduğu için Lotus adına büyük bir adım olacaktı ancak ne yazık ki yeni bir sınıf oluşturamıyor.

Standart olarak; Toyota'dan alınmış 5.0 litre hacminde, 8 silindirli ve 620 beygir gücünde bir motorla donatılan Eterne Concept, opsiyonel olarak hybrid versiyona da sahip olacak. Hybrid versiyonda Formula 1'de kullanılan ve KERS adı verilen sistemle enerji geri dönüşümü yapacak otomobilin üretim versiyonu, arkadan çekişli veya 4x4 olmak üzere 2 versiyonla satışa sunulacak. Markanın geleneklerine uygun olacak şekilde muhteşem performans değerlerine sahip otomobil 0'dan 96 kilometre/saat hıza tam 4 saniyede ulaşıyor, maksimum hızı ise 314 kilometre/saat.

Resimlerde görülen konsept model olsa da otomobilin yol versiyonu 2015 yılı için hazırlanıyor. Lotus Eterne'nin 190.000 dolar gibi bir fiyatla satışa çıkarılacağı öngörülüyor.


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sotoxs 9 yıl
siyah olmalıydı siyah
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séquestre 9 yıl
Mükemmel ötesi :S
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insomnia__ 9 yıl
4 sn ye yeterlimi bilmiyorum biyenler olmuş. Yukarıda fotoğraflarda aracın boyutlarına tekrar bakmalarını rica ediyorum. Süperspor değil bu araç
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neyim 9 yıl
bu insanların zevkleri müthiş..
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mk2kill 9 yıl
on taraf aston martin. arka tarafini birseye benzetemedim.
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x2yk 9 yıl
Çok iyi tasarlanmış aranılan çizgiler var ve motoru da güçlü ama bu beygir gücüne göre yeterli mi onu bilemem motordan fazla anlamam ama tasarımı çok iyi. Tasarlasaydım anca böyle tasarlardım ben de :) Rengi de güzel bu arada. Bu araba çıktığında bir film de oynar kesin demedi demeyin. James BOND filmi geldi aklıma Die Another Day 'deki Aston Martin'i andırıyor biraz...
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x2yk 9 yıl
Çok iyi tasarlanmış aranılan çizgiler var ve motoru da güçlü ama bu beygir gücüne göre yeterli mi onu bilemem motordan fazla anlamam ama tasarımı çok iyi. Tasarlasaydım anca böyle tasarlardım ben de :) Rengi de güzel bu arada. Bu araba çıktığında bir film de oynar kesin demedi demeyin. James BOND filmi geldi aklıma Die Another Day 'deki Aston Martin'i andırıyor biraz...

Düzenleme: Sonradan dikkat ettim de ön taraf ağız kısmı Aston Martin, far ve üst kaput ise Honda S2000 'i andırıyor. Bir de sonradan baktım durdum araçta ayna yok alltaki resim de ayna yerine kamera koymuşlar vay be güzel bir düşünce süper olmuş arka egzoslar ile stop farları çok iyi.
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Lazarotti 9 yıl
Tasarımı adam öldürür.

Büyü artık Lotus
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Master_Evil 9 yıl
süper olmuş
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Luc4sHood 9 yıl
Şu sıralar gördüğüm en iyi makina be.
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By Salus 9 yıl
Gerçekten Çok Güzel Olmuş Detaylar Kusursuz.
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huseyincarnege 9 yıl
bu akulu arabalarda baya gelişmiş :)
baya güzel araba fiyatıda güzel.
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mosan 9 yıl
Çok yakışıklı olmuş.
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.Tolga 9 yıl
çok iyi görünüşü
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