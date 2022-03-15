Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı

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Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CD satışları 2004'ten beri ilk kez arttı. Plaklarda yaşanan satış patlaması ile birlikte fiziksel müzik satışları tavan yapmış durumda.

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Dijital müzik platformları modern müzik endüstrisinin can damarı olsa da fiziksel medya satışı koleksiyoner sayesinde yeniden canlandı. RIAA verilerine göre fiziksel müzik satışları geçen yıl sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.66 milyar dolara ulaştı.

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Fiziksel medyanın kralı: Plak

Geçtiğimiz yıl CD gelirleri 2020'ye göre 100 milyon dolar artarak 584.2 milyon dolara yükselirken, plak satışları çok daha aktif bir büyüme gösterdi. 2021'de ABD'de 39.7 milyon plak satıldı ve toplam 1 milyar dolar gelir elde edildi.

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Elbette ki müzik mağazaları bu trendden oldukça memnun. Mağaza yetkililerine göre CD'ler "tutulmasına" rağmen fiziksel medyada birincilik plakta. Fiziksel medya satışlarındaki yükseliş dijital platformlar haricinde gelir sağladığı için sanatçılar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

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