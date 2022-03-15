Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı

    Dijital müzik platformları modern müzik endüstrisini ele geçirmesine rağmen CD ve plak satışları yeniden bir canlanma yaşıyor. Müzik CD'si satışları 2004'ten bu yana ilk kez arttı.
    1

    Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı
    Tam Boyutta Gör

    Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından yayınlanan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki CD satışları 2004'ten beri ilk kez arttı. Plaklarda yaşanan satış patlaması ile birlikte fiziksel müzik satışları tavan yapmış durumda.

    Dijital müzik platformları modern müzik endüstrisinin can damarı olsa da fiziksel medya satışı koleksiyoner sayesinde yeniden canlandı. RIAA verilerine göre fiziksel müzik satışları geçen yıl sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 1.66 milyar dolara ulaştı.

    Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı
    Tam Boyutta Gör

    Fiziksel medyanın kralı: Plak

    Geçtiğimiz yıl CD gelirleri 2020'ye göre 100 milyon dolar artarak 584.2 milyon dolara yükselirken, plak satışları çok daha aktif bir büyüme gösterdi. 2021'de ABD'de 39.7 milyon plak satıldı ve toplam 1 milyar dolar gelir elde edildi.

    Müzik CD'si satışları 17 yıl sonra ilk kez arttı
    Tam Boyutta Gör

    Elbette ki müzik mağazaları bu trendden oldukça memnun. Mağaza yetkililerine göre CD'ler "tutulmasına" rağmen fiziksel medyada birincilik plakta. Fiziksel medya satışlarındaki yükseliş dijital platformlar haricinde gelir sağladığı için sanatçılar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 5 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 340S G7 9HR36ES04
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız