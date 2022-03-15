Microsoft, Windows 11'de reklam göstermeyi planlıyor: Testler başladı

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Microsoft en yeni işletim sistemi olan Windows 11'i aktif olarak geliştirmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı eklemeler genel olarak kullanıcılar tarafından olumlu karşılansa da bazıları can sıkıcı olabiliyor.

Windows 11'deki Dosya Gezgini'ne sekmeler eklendi 4 gün önce eklendi

Microsoft bu kez Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde reklam gösterimini test ediyor. Windows Insider programının üyeleri tarafından fark edilen reklamlar, işletim sisteminin en son test sürümüne entegre edilmiş durumda.

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Ücretli bir üründe reklam hoş karşılanmayabilir

Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere Dosya Gezgini penceresinin üst kısmında, ince şerit şeklinde bir reklam var. Söz konusu alanda Microsoft'un kendi ürününün reklamını yaptığını görüyoruz. İlerde üçüncü taraf şirketlerin reklamları da gösterilebilir. Yazılım devi benzer bir uygulamayı daha önce de yapmıştı (bkz: aşağıda)

Şirketin amacı Insider üyelerinden geri bildirim toplamak. Ancak Windows kullanıcılarının ücretli bir üründe reklam gösterilmesini pek olumlu karşılamayacağı da bir gerçek. Ayrıca test sürümünde denenen bir özelliğin kesin olarak hayata geçirileceğine dair bir garanti de yok.

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Microsoft, Windows 11 Dosya Gezgini'ne reklam ekledi