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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 11'de reklam göstermeyi planlıyor: Testler başladı

    Windows 11 işletim sistemini geliştirmeye devam eden Microsoft bu kez kullanıcıların pek de hoşuna gitmeyecek bir özelliği test etmeye başladı. Şirket son sürümde Dosya Gezgini'ne reklam ekledi.
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    Microsoft, Windows 11 Dosya Gezgini'ne reklam ekledi
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    Microsoft en yeni işletim sistemi olan Windows 11'i aktif olarak geliştirmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı eklemeler genel olarak kullanıcılar tarafından olumlu karşılansa da bazıları can sıkıcı olabiliyor.

    Microsoft bu kez Windows 11'deki Dosya Gezgini'nde reklam gösterimini test ediyor. Windows Insider programının üyeleri tarafından fark edilen reklamlar, işletim sisteminin en son test sürümüne entegre edilmiş durumda.

    Microsoft, Windows 11 Dosya Gezgini'ne reklam ekledi
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    Ücretli bir üründe reklam hoş karşılanmayabilir

    Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere Dosya Gezgini penceresinin üst kısmında, ince şerit şeklinde bir reklam var. Söz konusu alanda Microsoft'un kendi ürününün reklamını yaptığını görüyoruz. İlerde üçüncü taraf şirketlerin reklamları da gösterilebilir. Yazılım devi benzer bir uygulamayı daha önce de yapmıştı (bkz: aşağıda)

    Şirketin amacı Insider üyelerinden geri bildirim toplamak. Ancak Windows kullanıcılarının ücretli bir üründe reklam gösterilmesini pek olumlu karşılamayacağı da bir gerçek. Ayrıca test sürümünde denenen bir özelliğin kesin olarak hayata geçirileceğine dair bir garanti de yok.

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