Nanoleaf’in yeni ışıklandırma sistemi kullanıcı davranışlarına uyum sağlayacak

Nanoleaf ismi pek çoğumuz için tanıdık olmasa da ürettiği ilgi çekici ışıklandırma çözümleri ile firma kendisinden bahsettirmeyi başarıyor. Firmanın bu popülerliğinin arkasındaki temel sebep hiç şüphesiz duvara monte edilebilen RGB paneller. Bugün ise başta bu paneller olmak üzere tüm ışıklandırma çözümlerini daha akıllı hale getirecek yeni bir sistemden söz edildi.

Kullanım kolaylığı vadediyor

Firma sözcüsü, “Basit bir ışıklandırma ayarı için uygulamalarla veya sesli komutlarla zaman kaybetmenin doğru olmadığını düşündük.” açıklamasıyla akıllı ışıklandırma sistemlerinin altındaki temel amacı anlatıyor. Halihazırda piyasada olan ürünlere bağlanabilecek olan Learning Switch, Learning Button, Learning Light Bulp gibi parçalardan oluşan yeni set ile akıllı özelliklerden yararlanabileceksiniz.

Yine firma sözcüsü tarafından verilen örneğe göre, odalar arasındaki geçişinizi algılayacak olan sensörler yardımıyla siz odaya girmeden ışıklarınızın yanması sağlanabilecek. Bunun haricinde günün farklı zamanlarına veya farklı durumlara göre ışıklandırma şeklinin değişmesi de mümkün.

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Learning Button 15 dolar, Learning Light Bulp, 20 dolar, Learning Switch, 50 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sunulacak. Ayrıca ilk olarak CES 2019'da kendini gösteren ancak henüz raflara yerleşmeyen altıgen şeklindeki duvar panellerinin ise bu yıl satışa çıkacağı belirtildi. Altıgen şeklinde dokuz panelden oluşan set 120 dolar fiyat etiketi ile sunulacak.

https://www.engadget.com/2020/01/03/nanoleaf-learning-series-lights/

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