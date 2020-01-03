Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı

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Geçen yılın ortalarına doğru ilk QLED ekranlı dizüstü bilgisayar modeli olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy Book Flex bu hafta biraz daha uygun fiyatlı versiyonuna kavuştu. Galaxy Book Flex Alpha haliyle biraz kırpılıyor.

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Galaxy Book Flex Alpha özellikleri ve fiyatı

Galaxy Book Flex Alpha dizüstü modeli 13.3 inçlik dokunmatik QLED ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövde ise 13.9mm kalınlık değerine sahip.

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Onuncu nesil Intel işlemciler barındıran modelde harici grafik kartı mevcut değil. Yine bir fark olarak S Pen kalemi yerine opsiyonel olarak Active Pen ekran kalemine yer verilmiş. Ayrıca hızlı şarj da yer almıyor.

8GB/12GB DDR4 RAM bellek ve 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri sunan Galaxy Book Flex Alpha modeli 2 adet 1.5W hoparlör ve çift mikrofon ile geliyor. Web kamera yanında parmak izi okuyucu da biyometrik güvenlik sunuyor. Yapılan kırpmalarla 550$ daha ucuzlayan cihaz 830$ başlangıç fiyatına sahip olmuş.

https://www.techpowerup.com/262573/samsung-expands-computing-portfolio-with-galaxy-book-flex-alpha

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