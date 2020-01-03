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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı

    Fiyatı biraz daha kısmak adına harici ekran kartı, S Pen ekran kalemi, hızlı şarj gibi özellikleri kırpan Galaxy Book Flex Alpha modeli neredeyse yarı fiyatına gelmiş.
    2 hf.
    2,4b
    1
    6
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı
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    Geçen yılın ortalarına doğru ilk QLED ekranlı dizüstü bilgisayar modeli olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy Book Flex bu hafta biraz daha uygun fiyatlı versiyonuna kavuştu. Galaxy Book Flex Alpha haliyle biraz kırpılıyor.

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    Galaxy Book Flex Alpha özellikleri ve fiyatı

    Galaxy Book Flex Alpha dizüstü modeli 13.3 inçlik dokunmatik QLED ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Alüminyum alaşımdan imal edilen gövde ise 13.9mm kalınlık değerine sahip.

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    Onuncu nesil Intel işlemciler barındıran modelde harici grafik kartı mevcut değil. Yine bir fark olarak S Pen kalemi yerine opsiyonel olarak Active Pen ekran kalemine yer verilmiş. Ayrıca hızlı şarj da yer almıyor.

    8GB/12GB DDR4 RAM bellek ve 256GB/512GB/1TB SSD seçenekleri sunan Galaxy Book Flex Alpha modeli 2 adet 1.5W hoparlör ve çift mikrofon ile geliyor. Web kamera yanında parmak izi okuyucu da biyometrik güvenlik sunuyor. Yapılan kırpmalarla 550$ daha ucuzlayan cihaz 830$ başlangıç fiyatına sahip olmuş.



    https://www.techpowerup.com/262573/samsung-expands-computing-portfolio-with-galaxy-book-flex-alpha Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tiestoly 2 hf. kesbi
    As kankiii



    Harbiden ama olmamış
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    abrajj 2 hf.
    O özellikleri çıkarınca geriye ne kalıyor ah ulan serbest piyasa.
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    kesbi 2 hf.
    Gövde rengi tuş yapanın üretenin onaylayanın aklının beyninin tavanına selam olsun.
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    androtuna 2 hf.
    Alphaymiş tam sürüm çıkınca alırız
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    babgozd 2 hf.
    Hoş cihazlar, oyuncak gibi duruyor insanın alası geliyor ama fiyatı bilgisayarımdan pahalı.
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    brk6152 2 hf.
    Bitmemiş bir bilgisayar gibi görünüyor
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