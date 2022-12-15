NASA, rekorlar kıran Artemis 1 görevinin önemli anlarını video haline getirdi

NASA, Kasım ayında dünyanın en güçlü roketi Space Launch System (SLS) ile fırlatılış anından 25 gün sonra, 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na yaptığı iniş anına kadar Orion’un ve görevin en önemli anlarını video haline getirdi.
24 dakikalık harika video paylaşıldı
SLS, 16 Kasım'da Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Launch Pad 39B'den kalktı ve NASA'nın 50 yıldan uzun bir süre sonra insanları Ay'a geri döndürmeyi planlayan Artemis programını başlattı. Roket, Orion’u uzaya taşıyıp görevini tamamlarken kapsül ise Ay yolculuğuna devam etti. Orion, Ay’ın yörüngesinden muazzam fotoğraflar da göndermeyi ihmal etmedi.
NASA, bu test görevinden toplanan ve gerçekleştirilen Artemis 1 görevlerini yoğun bir şekilde analiz edecek. 2024 yılında Artemis 2 ile birlikte aynı yörünge bu kez insanlı şekilde gerçekleştirilecek. Nihayetinde programın son görevi olan Artemis 3 ile birlikte ise insanlar tekrardan Ay’a indirilecek. Üçüncü ve son görevi için planlanan tarih ise 2025 veya 2026.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...