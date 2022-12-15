NASA, rekorlar kıran Artemis 1 görevinin önemli anlarını video haline getirdi

Tam Boyutta Gör 2,2 milyon kilometreden fazla yol kat ettikten sonra, NASA'nın Orion kapsülü, mükemmele yakın test uçuşunun ardından Pazar günü Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. Artemis görevinde mürettebatları taşıması hedeflenen Orion aracı, bu test görevinde insanları uzaya götürmek için tasarlanan herhangi bir uzay aracının kat ettiği en uzak mesafe rekorunu da kırdı.

NASA'dan Ay'da buz aramak için uydu fırlatma operasyonu 2 gün önce eklendi

NASA, Kasım ayında dünyanın en güçlü roketi Space Launch System (SLS) ile fırlatılış anından 25 gün sonra, 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na yaptığı iniş anına kadar Orion’un ve görevin en önemli anlarını video haline getirdi.

24 dakikalık harika video paylaşıldı

SLS, 16 Kasım'da Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Launch Pad 39B'den kalktı ve NASA'nın 50 yıldan uzun bir süre sonra insanları Ay'a geri döndürmeyi planlayan Artemis programını başlattı. Roket, Orion’u uzaya taşıyıp görevini tamamlarken kapsül ise Ay yolculuğuna devam etti. Orion, Ay’ın yörüngesinden muazzam fotoğraflar da göndermeyi ihmal etmedi.

NASA, bu test görevinden toplanan ve gerçekleştirilen Artemis 1 görevlerini yoğun bir şekilde analiz edecek. 2024 yılında Artemis 2 ile birlikte aynı yörünge bu kez insanlı şekilde gerçekleştirilecek. Nihayetinde programın son görevi olan Artemis 3 ile birlikte ise insanlar tekrardan Ay’a indirilecek. Üçüncü ve son görevi için planlanan tarih ise 2025 veya 2026.

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NASA, Artemis 1 görevinin önemli anlarını video haline getirdi