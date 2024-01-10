NASA’nın insanları Ay’a götürecek tarihi Artemis görevi ertelendi

Tam Boyutta Gör NASA, insanları Ay'a gönderecek mürettebatlı Artemis görevlerine ilişkin zaman çizelgesinde değişikliğe gitti. Ajans, 2022 yılında insansız olarak Artemis 1 görevini fırlatarak sistemleri test etmişti. Test programını bu sefer insanlı olarak yapması planlanan Artemis 2’nin ise bu yılın sonunda yapılması hedeflenmişti. Ancak NASA, bir süre önce yaptığı açıklamada bu tarihte ertelemeye gitti.

NASA, Ay görevlerini erteledi

Bu yılın sonunda gerçekleşmesi beklenen Artemis 2’nin şimdi Eylül 2025’te fırlatılacağı açıklandı. İnsanları Ay yüzeyine indirecek olan Artemis 3’ün ise bir yıl sonra, Eylül 2026’da yapılması planlanıyor. NASA, 2028 yılında insanları Lunar Gateway (Ay Geçidi) uzay istasyonuna götürecek olan Artemis 4 görevinin hala geçerli olduğunu söyledi.

NASA’nın gelecekteki görevler Ay'da uzun vadeli bilimsel keşif için temel oluşturmayı ve ilk kadın ile ilk beyaz olmayan insanı Ay yüzeyine indirmeyi amaçlıyor. Artemis görevleri NASA'nın Space Launch System roketini kullanıyor ve bu roket de NASA tarafından göreve hazır görülmeden önce yıllarca aksaklıklara maruz kalmıştı.

Tam Boyutta Gör NASA, ajansın bir batarya sorununu çözmesi ve havalandırma da dahil olmak üzere çevresel sistemlerle ilgili devreler üzerinde çalışması gerektiğinden, öncelikle mürettebatın güvende olduğundan emin olmak için görevleri ertelediğini söyledi. Bir süre önceki haberlerde NASA'nın titreşim testleri sırasında Lockheed Martin tarafından üretilen Orion kapsülündeki bataryalarda bir sorun tespit ettiği ve bunların değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti.

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Artemis 1, 2022 yılında fırlatılmış ve NASA'nın Orion kapsülünü bir hafta boyunca Ay'ın yörüngesine göndermiş ve bir aydan biraz daha kısa süren bir yolculukla Dünya'ya geri dönmüştü. NASA, bu tür testlerin sistemleri geliştirmek ve güvenliği olabildiğince en üst seviyeye çıkarmak için kullandıklarını söylüyor.

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NASA’nın insanları Ay’a götürecek tarihi Artemis görevi ertelendi