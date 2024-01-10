NASA’nın insanları Ay’a götürecek tarihi Artemis görevi ertelendi

NASA, Ay görevlerini erteledi
Bu yılın sonunda gerçekleşmesi beklenen Artemis 2’nin şimdi Eylül 2025’te fırlatılacağı açıklandı. İnsanları Ay yüzeyine indirecek olan Artemis 3’ün ise bir yıl sonra, Eylül 2026’da yapılması planlanıyor. NASA, 2028 yılında insanları Lunar Gateway (Ay Geçidi) uzay istasyonuna götürecek olan Artemis 4 görevinin hala geçerli olduğunu söyledi.
NASA’nın gelecekteki görevler Ay'da uzun vadeli bilimsel keşif için temel oluşturmayı ve ilk kadın ile ilk beyaz olmayan insanı Ay yüzeyine indirmeyi amaçlıyor. Artemis görevleri NASA'nın Space Launch System roketini kullanıyor ve bu roket de NASA tarafından göreve hazır görülmeden önce yıllarca aksaklıklara maruz kalmıştı.
Artemis 1, 2022 yılında fırlatılmış ve NASA'nın Orion kapsülünü bir hafta boyunca Ay'ın yörüngesine göndermiş ve bir aydan biraz daha kısa süren bir yolculukla Dünya'ya geri dönmüştü. NASA, bu tür testlerin sistemleri geliştirmek ve güvenliği olabildiğince en üst seviyeye çıkarmak için kullandıklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.