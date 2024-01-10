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    NASA’nın insanları Ay’a götürecek tarihi Artemis görevi ertelendi

    NASA'nın insanları Ay'a geri götürecek Artemis görevi 2025'e kadar ertelendi. Yapılan ilk planlamada insanlı Artemis 2 görevinin bu yılın sonlarında fırlatılması hedeflenmişti.
    NASA’nın insanları Ay’a götürecek tarihi Artemis görevi ertelendi Tam Boyutta Gör
    NASA, insanları Ay'a gönderecek mürettebatlı Artemis görevlerine ilişkin zaman çizelgesinde değişikliğe gitti. Ajans, 2022 yılında insansız olarak Artemis 1 görevini fırlatarak sistemleri test etmişti. Test programını bu sefer insanlı olarak yapması planlanan Artemis 2’nin ise bu yılın sonunda yapılması hedeflenmişti. Ancak NASA, bir süre önce yaptığı açıklamada bu tarihte ertelemeye gitti.

    NASA, Ay görevlerini erteledi

    Bu yılın sonunda gerçekleşmesi beklenen Artemis 2’nin şimdi Eylül 2025’te fırlatılacağı açıklandı. İnsanları Ay yüzeyine indirecek olan Artemis 3’ün ise bir yıl sonra, Eylül 2026’da yapılması planlanıyor. NASA, 2028 yılında insanları Lunar Gateway (Ay Geçidi) uzay istasyonuna götürecek olan Artemis 4 görevinin hala geçerli olduğunu söyledi.

    NASA’nın gelecekteki görevler Ay'da uzun vadeli bilimsel keşif için temel oluşturmayı ve ilk kadın ile ilk beyaz olmayan insanı Ay yüzeyine indirmeyi amaçlıyor. Artemis görevleri NASA'nın Space Launch System roketini kullanıyor ve bu roket de NASA tarafından göreve hazır görülmeden önce yıllarca aksaklıklara maruz kalmıştı.

    NASA’nın insanları Ay’a götürecek tarihi Artemis görevi ertelendi Tam Boyutta Gör
    NASA, ajansın bir batarya sorununu çözmesi ve havalandırma da dahil olmak üzere çevresel sistemlerle ilgili devreler üzerinde çalışması gerektiğinden, öncelikle mürettebatın güvende olduğundan emin olmak için görevleri ertelediğini söyledi. Bir süre önceki haberlerde NASA'nın titreşim testleri sırasında Lockheed Martin tarafından üretilen Orion kapsülündeki bataryalarda bir sorun tespit ettiği ve bunların değiştirilmesi gerektiği belirtilmişti.

    Artemis 1, 2022 yılında fırlatılmış ve NASA'nın Orion kapsülünü bir hafta boyunca Ay'ın yörüngesine göndermiş ve bir aydan biraz daha kısa süren bir yolculukla Dünya'ya geri dönmüştü. NASA, bu tür testlerin sistemleri geliştirmek ve güvenliği olabildiğince en üst seviyeye çıkarmak için kullandıklarını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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