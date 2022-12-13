NASA'dan Ay'da buz aramak için uydu fırlatma operasyonu

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi aracılığıyla fırlatılan Lunar Flashlight isimli uydu Ay'ın yüzeyinde buz aramaya başladı. Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu tarafından hazırlanan özel bir alandan gökyüzüne doğru yol alan bu uydunun Ay'ın yüzeyini 4 ay boyunca tarayacağı bildirildi.

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Lunar Flashlight Dünya'ya geri dönecek mi?

Ay'ın Güney Kutbu hakkında bilgi elde edeceği belirtilen Lunar Flashlight'ın insanlığın merak ettiği soruları cevaplayacağı düşünülüyor. Zira Ay'ın Güney Kutbu henüz tam anlamıyla keşfedilemedi. Bu kutupta buz ve buzlu su kaynakları bulunabilir.

Bu uydu Dünya'ya asla geri dönmeyecek. Kendisinin ömrü NASA'ya veya kendi gücüne bağlı. Kendisinin gücü sınırlı. Ayrıca NASA da onun fişini çekebilir.

NASA'da çalışan yetkililer bu uydudan kızılötesi ışık yayan ve dört tane lazerle donatılan bir reflektometre (yansımaölçer) ile Ay'ın yüzeyindeki buzları ve buzlu suları tespit etmesini istiyor. Lunar Flashlight 120 gün boyunca faaliyet gösterecek.

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