NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi

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Tam Boyutta Gör NASA, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez insanlı bir Ay yolculuğuna hazırlanırken, Artemis III (Artemis 3) görevi için Ay’ın güney kutbu yakınlarında dokuz olası iniş bölgesini belirledi. Bu bölgeler, bilimsel ve mühendislik çalışmalarıyla daha yakından incelenecek. NASA, Artemis 3 sonrası görevler için de olası iniş alanlarını değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Benzersiz keşiflere imza atılabilir

NASA yöneticisi Lakiesha Hawkins, “Artemis insanlığı Ay'a geri götürecek ve keşfedilmemiş bölgeleri ziyaret edecek. NASA'nın bu bölgeleri seçmesi, mürettebatın yeni bilimsel keşiflerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacakları ve Ay yüzeyinde yaşamayı öğrenecekleri Ay'ın güney kutbu yakınlarına güvenli bir şekilde iniş yapma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” dedi.

Bu hedef doğrultusunda NASA, bilim ve endüstri ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak, bilim değerleri ve görev uygunlukları açısından değerlendirilen potansiyel iniş bölgelerini de belirledi.

Artemis III için belirlenen aday iniş bölgeleri ise şöyle sıralanıyor:

Tam Boyutta Gör

Cabeus B yakınında bir zirve

Haworth

Malapert Massif

Mons Mouton Platosu

Mons Mouton

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

de Gerlache Rim 2

Slater Ovası

Bu bölgeler, jeolojik açıdan çeşitlilik gösteriyor ve görevlerin esnek bir şekilde planlanmasına olanak tanıyor. Ay’ın güney kutbu, kalıcı gölgeli alanlara sahip ve su gibi kaynakları koruma potansiyeli taşıyor; bu alanlara daha önce insanlı bir görevle ulaşılmamıştı.

Bölgeler hassasiyetle seçildi

Tam Boyutta Gör NASA Artemis Ay bilimi lideri Sarah Noble, "Ay’ın güney kutbu, Apollo görevlerinde ayak bastığımız alanlardan tamamen farklı bir çevreye sahip. Ay’ın en eski bölgelerine, gölgeli alanlarına ve su gibi bileşiklere erişim sağlıyor. Bu bölgelerden herhangi biri, olağanüstü bilimsel araştırmalar yapmamızı ve yeni keşifler elde etmemizi sağlayabilir," dedi.

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İniş bölgelerinin belirlenmesinde NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter verileri ve kapsamlı Ay araştırmaları kullanıldı. Bilim potansiyeli, fırlatma penceresi uygunluğu, arazi elverişliliği, Dünya ile iletişim kabiliyeti ve aydınlatma koşulları gibi birçok faktör değerlendirildi. Ayrıca NASA’nın SLS (Space Launch System) roketi, Orion uzay aracı ve SpaceX Starship HLS’nin (Human Landing System) güvenli iniş sağlayabilmesi için gerekli yörünge özellikleri de dikkate alındı.

NASA, insanlı Artemis 2 görevini en erken Eylül 2025’te yapmayı planlıyor. Bu görevde 4 kişilik mürettebat yer alacak. SLS roketi ile fırlatılacak olan astronotlar Orion uzay aracı ile Ay’ın etrafına bir tur atacaklar. Bu görev esasında bir test olacak. Eylül 2026 için planlanan Artemis 3 görevinde ise 2 astronot Ay yörüngesinde kalacak ve 2 astronot ise yüzeye iniş yapacak. Bu görev 30 gün sürecek, Ay yüzeyinde geçirilecek süre ise yaklaşık 1 hafta olacak.

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NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi