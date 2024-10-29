NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi

Benzersiz keşiflere imza atılabilir
NASA yöneticisi Lakiesha Hawkins, “Artemis insanlığı Ay'a geri götürecek ve keşfedilmemiş bölgeleri ziyaret edecek. NASA'nın bu bölgeleri seçmesi, mürettebatın yeni bilimsel keşiflerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacakları ve Ay yüzeyinde yaşamayı öğrenecekleri Ay'ın güney kutbu yakınlarına güvenli bir şekilde iniş yapma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” dedi.
Bu hedef doğrultusunda NASA, bilim ve endüstri ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak, bilim değerleri ve görev uygunlukları açısından değerlendirilen potansiyel iniş bölgelerini de belirledi.
Artemis III için belirlenen aday iniş bölgeleri ise şöyle sıralanıyor:
- Cabeus B yakınında bir zirve
- Haworth
- Malapert Massif
- Mons Mouton Platosu
- Mons Mouton
- Nobile Rim 1
- Nobile Rim 2
- de Gerlache Rim 2
- Slater Ovası
Bu bölgeler, jeolojik açıdan çeşitlilik gösteriyor ve görevlerin esnek bir şekilde planlanmasına olanak tanıyor. Ay’ın güney kutbu, kalıcı gölgeli alanlara sahip ve su gibi kaynakları koruma potansiyeli taşıyor; bu alanlara daha önce insanlı bir görevle ulaşılmamıştı.
Bölgeler hassasiyetle seçildi
İniş bölgelerinin belirlenmesinde NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter verileri ve kapsamlı Ay araştırmaları kullanıldı. Bilim potansiyeli, fırlatma penceresi uygunluğu, arazi elverişliliği, Dünya ile iletişim kabiliyeti ve aydınlatma koşulları gibi birçok faktör değerlendirildi. Ayrıca NASA’nın SLS (Space Launch System) roketi, Orion uzay aracı ve SpaceX Starship HLS’nin (Human Landing System) güvenli iniş sağlayabilmesi için gerekli yörünge özellikleri de dikkate alındı.
NASA, insanlı Artemis 2 görevini en erken Eylül 2025’te yapmayı planlıyor. Bu görevde 4 kişilik mürettebat yer alacak. SLS roketi ile fırlatılacak olan astronotlar Orion uzay aracı ile Ay’ın etrafına bir tur atacaklar. Bu görev esasında bir test olacak. Eylül 2026 için planlanan Artemis 3 görevinde ise 2 astronot Ay yörüngesinde kalacak ve 2 astronot ise yüzeye iniş yapacak. Bu görev 30 gün sürecek, Ay yüzeyinde geçirilecek süre ise yaklaşık 1 hafta olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu