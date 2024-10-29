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    Anlık Bildirim

    NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi

    NASA, elli yılı aşkın bir süredir ilk mürettebatlı Ay inişine hazırlanırken, Artemis III (Artemis 3) görevi için Ay'ın güney kutbu yakınlarında dokuz potansiyel iniş bölgesi belirledi.
    NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi Tam Boyutta Gör
    NASA, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez insanlı bir Ay yolculuğuna hazırlanırken, Artemis III (Artemis 3) görevi için Ay’ın güney kutbu yakınlarında dokuz olası iniş bölgesini belirledi. Bu bölgeler, bilimsel ve mühendislik çalışmalarıyla daha yakından incelenecek. NASA, Artemis 3 sonrası görevler için de olası iniş alanlarını değerlendirmeye devam edeceğini bildirdi.

    Benzersiz keşiflere imza atılabilir

    NASA yöneticisi Lakiesha Hawkins, “Artemis insanlığı Ay'a geri götürecek ve keşfedilmemiş bölgeleri ziyaret edecek. NASA'nın bu bölgeleri seçmesi, mürettebatın yeni bilimsel keşiflerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacakları ve Ay yüzeyinde yaşamayı öğrenecekleri Ay'ın güney kutbu yakınlarına güvenli bir şekilde iniş yapma konusundaki kararlılığımızı göstermektedir” dedi.

    Bu hedef doğrultusunda NASA, bilim ve endüstri ortaklarıyla yakın işbirliği içinde çalışarak, bilim değerleri ve görev uygunlukları açısından değerlendirilen potansiyel iniş bölgelerini de belirledi.

    Artemis III için belirlenen aday iniş bölgeleri ise şöyle sıralanıyor:

    NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi Tam Boyutta Gör

    • Cabeus B yakınında bir zirve
    • Haworth
    • Malapert Massif
    • Mons Mouton Platosu
    • Mons Mouton
    • Nobile Rim 1
    • Nobile Rim 2
    • de Gerlache Rim 2
    • Slater Ovası

    Bu bölgeler, jeolojik açıdan çeşitlilik gösteriyor ve görevlerin esnek bir şekilde planlanmasına olanak tanıyor. Ay’ın güney kutbu, kalıcı gölgeli alanlara sahip ve su gibi kaynakları koruma potansiyeli taşıyor; bu alanlara daha önce insanlı bir görevle ulaşılmamıştı.

    Bölgeler hassasiyetle seçildi

    NASA, insanlı Ay görevinde iniş bölgelerini belirledi Tam Boyutta Gör
    NASA Artemis Ay bilimi lideri Sarah Noble, "Ay’ın güney kutbu, Apollo görevlerinde ayak bastığımız alanlardan tamamen farklı bir çevreye sahip. Ay’ın en eski bölgelerine, gölgeli alanlarına ve su gibi bileşiklere erişim sağlıyor. Bu bölgelerden herhangi biri, olağanüstü bilimsel araştırmalar yapmamızı ve yeni keşifler elde etmemizi sağlayabilir," dedi.

    İniş bölgelerinin belirlenmesinde NASA’nın Lunar Reconnaissance Orbiter verileri ve kapsamlı Ay araştırmaları kullanıldı. Bilim potansiyeli, fırlatma penceresi uygunluğu, arazi elverişliliği, Dünya ile iletişim kabiliyeti ve aydınlatma koşulları gibi birçok faktör değerlendirildi. Ayrıca NASA’nın SLS (Space Launch System) roketi, Orion uzay aracı ve SpaceX Starship HLS’nin (Human Landing System) güvenli iniş sağlayabilmesi için gerekli yörünge özellikleri de dikkate alındı.

    NASA, insanlı Artemis 2 görevini en erken Eylül 2025’te yapmayı planlıyor. Bu görevde 4 kişilik mürettebat yer alacak. SLS roketi ile fırlatılacak olan astronotlar Orion uzay aracı ile Ay’ın etrafına bir tur atacaklar. Bu görev esasında bir test olacak. Eylül 2026 için planlanan Artemis 3 görevinde ise 2 astronot Ay yörüngesinde kalacak ve 2 astronot ise yüzeye iniş yapacak. Bu görev 30 gün sürecek, Ay yüzeyinde geçirilecek süre ise yaklaşık 1 hafta olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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