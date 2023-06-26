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    NASA, astronotların idrar ve terini içilebilir suya dönüştürüyor

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların idrar ve terlerinin yüzde 98'ini içilebilir suya dönüştürüyor. Bu, gelecekteki Dünya ötesi görevler için büyük bir olay.
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    NASA, astronotların idrar ve terini içilebilir suya dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    NASA, bir gün Ay'a ve ötesine yapılacak görevlerde önemli bir rol oynayabilecek teknolojik bir dönüm noktasına ulaştı. Uzay ajansı bu hafta Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Çevresel Kontrol ve Yaşam Destek Sistemi'nin (ECLSS) astronotların idrar ve terinin yüzde 98'ini geri dönüştürdüğünü açıkladı.

    İdrar ve ter içilebilir suya dönüşüyor

    Geliştirilen sistem bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir. Eğer hatırlamadıysanız, Dune kitaplarında anlatılan Stillsuit'ler de benzer bir şey yapıyordu. Aktarılanlara göre ECLSS'nin bir bölümü, istasyon mürettebatının günlük işlerini yaparken soluduğu ve terleyerek dışarı attığı nemi yakalıyor. Bölüm içerisinde UPA (Urine Processor Assembly) olarak adlandırılan bir diğer sistem ise astronotların idrarını filtreliyor. Tüm süreç sonucunda ise istasyonda toplanan sıvının yüzde 98’i içilebilir suya dönüştürülüyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yaşam destek sistemlerini yöneten ekibin bir parçası olan NASA'dan Christopher Brown, "Bu, yaşam destek sistemlerinin evriminde ileriye doğru atılmış çok önemli bir adım. Diyelim ki istasyonda 100 pound su topluyorsunuz. Bunun iki poundunu kaybediyorsunuz ve diğer yüzde 98'i dönüp durmaya devam ediyor. Bunu devam ettirmek oldukça müthiş bir başarı."

    Uzay görevlerinde esasında ne kadar az su ve oksijen taşınırsa o kadar iyi diyebiliriz. Zira bu kalemler hem ekstra maliyet hem de ekstra alan anlamına geliyor. Su ve oksijen miktarı azaltılabilirse uzay araçlarına daha fazla bilimsel ekipman koyulabilir. ECLSS su alt sistemleri yöneticisi Jill Williamson, "Güvenilir, sağlam yenilenebilir sistemler mürettebatın bu konuda endişelenmesine gerek olmadığı ve görevlerinin gerçek amacına odaklanabilecekleri anlamına geliyor." dedi.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 3 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 3 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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