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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı

    NASA'nın Artemis adını verdiği proje, insanoğlunu 2024 yılında Ay'a indirmeyi planlıyor. Kurumi bu proje kapsamındaki planlarını anlattığı bir bildiri yayınladı.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı
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    NASA’nın insanoğlunu öncelikle uydumuz Ay’a kalıcı olarak geri götürmek ve ardından Kızıl Gezegen Mars’a yelken açmak üzere geliştirdiği Artemis projesi, emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde projede astronot olarak görev almak için yapılan başvurularla ilgili paylaşımda bulunan ve yapılacakları anlatan kurum, şimdi de Uydumuz Ay’daki insan varlığı konusundaki planlarını detaylandırdı.

    Ay’da oluşturulacak altyapı ve diğer detayların paylaşıldığı konsept, burada sürdürülebilir bir varlığın detaylarını kapsıyor. NASA’nın Ay görevi ve burada icra edilecek bilimsel çalışmalar, üç temel unsura dayanıyor. Gelin bunlara hep beraber bakalım.

    1. Ay’ın yüzeyinde kullanılacak araç: Lunar Terrain Vehicle (LTV)

    Ay’da görev yapan astronotların kullanacağı araç, personeli bir bölgeden diğeri taşımak için geliştiriliyor. İnsanlar tarafından kullanılan LTV, açık kokpit tasarımına sahip. Kısa yolculuklar için tasarlanan araçta bu sebeple araçla bulunan astronotların uzay kıyafetlerini giymiş şekilde seyahat etmeleri gerekiyor. Bu araçların bir benzerini Brad Pitt’in oynadığı Ad Astra adlı filmde görmüştük.

    İlginizi Çekebilir Avatar Artemis programı kapsamında NASA'ya 12 binden fazla kişi astronot olmak için başvurdu

    NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı
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    2. Yaşanabilir mobil platform

    LTV’ye kıyasla daha büyük bir araç olan platform, kapalı bir kabin tasarımına sahip. Bu sayede çok daha uzak bölgelere düzenlenen görevlerde kullanılabilen araçla 45 güne kadar seyahat etmek mümkün. Bu aracın bir benzeri ise Matt Damon’un rol aldığı The Martian’da yer almıştı.

    NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı
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    3. Geçici yüzey yerleşim noktası

    Bahsi geçen yerleşim noktaları Ay yüzeyine inşa edilmiş küçük barakalara benzetebiliriz. Kısa süreleri barınma ihtiyacı için kullanılması düşünülen bu yerler, 4 kişiye kadar konaklama imkânı sunacak. Yüzey görevleri için asıl barınma yerinin yaşanabilir mobil platform olacağını ifade eden NASA, Ay yörüngesinde bulanan Geçit isimli uzay istasyonunun yüzeyde görev icra etmeyen tüm personelin konaklayacağı ana üs olacağını belirtmiş.

    Daha önce de vurgulandığı gibi Geçit’in aynen Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olduğu gibi zamanla yeni platformlar eklenecek şekilde geliştirilebilir olarak tasarlanacağı belirtiliyor. Bu sayede hem daha fazla personel istasyonda görev alabilecek hem de farklı bilimsel projeler için yeni alanlara sahip olunacak.

    Ayrıca Bkz. "Starship prototipi basınç testi sırasında parçalandı (video)"

    Robot kontrollü araçlara da ayrı bir önem veren NASA, bunların temel ihtiyaç malzemeleri olarak kullanılacak su, yakıt ve oksijen üretiminde kullanılacağını söylemiş. İnsanlı Mars görevleri kapsamında hayata geçirilecek uygulamalardan da bahseden kuruma göre dört kişilik bir Astronot ekibi Geçit’te birkaç aydan fazla süre geçirecek. Buradaki amaç Mars’a yapılacak seyahatin etkilerini incelemek olacak. Yapılan açıklamaya göre işler planlandığı gibi giderse söz konusu görev insanoğlunun uzayda geçireceği en uzun zaman olacak.

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’nin bu uzun vade planlarını etkilenir mi bilinmez ancak programın ana hatlarının çok da değişmeyeceğini söylemek mümkün.



    https://techcrunch.com/2020/04/03/nasa-details-how-it-plans-to-establish-a-sustained-human-presence-on-the-moon/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    paco_ct (cenk tez) 3 gün en beğenilen DavutBurak36
    maliyetleri düşünürsek;her şeye %1000 vergi ile ar-ge çalışmalarına başlayabiliriz tabiki 😉
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    slamdunk393 2 gün
    Desenize filmler gerçek oluyor.
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    DH Misafiri 2 gün
    Virüsleri çözmek zaman işi. Çok biliyorsan sen çöz. Evde oturup duyar kasma...
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    kadirlatif 2 gün yeni yorumcu
    bizi de götürsünler ya bu virüsten kurtuluruz bari
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    darkaura 2 gün
    sunu anladim, politik etki altindaki bir kurumdan fazla bir performans bekleme. her baskan kendi doneminde kennedy'nin ay programiyla anilmasi gib kendi ismini tarihe yazdiracak buyuk bir proje istiyor, bush'da mars icin orion projesini baslatmisti. ama sonrasinda gelen baskan buyuk projenin buyuk maliyetini karsilamak istemeyip onu iptal ediyor, obama gelip orion projesini iptal etmisti. sonucunca milyarlarca dolar arge havaya gidiyor, baska yeni projeye baslaniyor, bir arpa boyu ilerlenmiyor. trump gidince artemisde ayni kaderi paylasabilir. ancak aya gidildigi donemdeki gibi is siyasetcilerin uzerinde devlet politikasi haline geldigi bir yere ulasilabiliyor.

    bunlari nasa icin yazmiyorum. turkiye icinde yaziyorum. basarili islevsel kurumlarin olmasi onlarin siyasetden bagimsiz, siyasetcinin etkisinden uzak ozerk ve guclu olmalarina bagli. ornegin almanyanin korona karsisinda daha basarili olmasinin nedeni bu. saglik ve bilim kurumlarinin siyasetten bagimsiz ozerk guc olmalari, kendi uzmanlik alanlarinda karar alma yetkilerinin siyasetcilerin uzerinde olmasi.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    Abd'de şov peşinde, daha bir virüsü bitiremediler yok uzaymış falan, filmlerde dünyayı tüm tehlikelerden korumak kolaydı tabi.
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    azizfikri 2 gün formgonder2055
    Onun yeri ayrı onun yeri ayrı.
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    keşke türkiyede uzay araştırması işinde gelişse
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    paco_ct (cenk tez) 3 gün DavutBurak36
    maliyetleri düşünürsek;her şeye %1000 vergi ile ar-ge çalışmalarına başlayabiliriz tabiki 😉
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