NASA, Ay’a kalıcı olarak gitmek üzere icra edilecek görevin detaylarını paylaştı

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NASA’nın insanoğlunu öncelikle uydumuz Ay’a kalıcı olarak geri götürmek ve ardından Kızıl Gezegen Mars’a yelken açmak üzere geliştirdiği Artemis projesi, emin adımlarla ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde projede astronot olarak görev almak için yapılan başvurularla ilgili paylaşımda bulunan ve yapılacakları anlatan kurum, şimdi de Uydumuz Ay’daki insan varlığı konusundaki planlarını detaylandırdı.

Ay’da oluşturulacak altyapı ve diğer detayların paylaşıldığı konsept, burada sürdürülebilir bir varlığın detaylarını kapsıyor. NASA’nın Ay görevi ve burada icra edilecek bilimsel çalışmalar, üç temel unsura dayanıyor. Gelin bunlara hep beraber bakalım.

1. Ay’ın yüzeyinde kullanılacak araç: Lunar Terrain Vehicle (LTV)

Ay’da görev yapan astronotların kullanacağı araç, personeli bir bölgeden diğeri taşımak için geliştiriliyor. İnsanlar tarafından kullanılan LTV, açık kokpit tasarımına sahip. Kısa yolculuklar için tasarlanan araçta bu sebeple araçla bulunan astronotların uzay kıyafetlerini giymiş şekilde seyahat etmeleri gerekiyor. Bu araçların bir benzerini Brad Pitt’in oynadığı Ad Astra adlı filmde görmüştük.

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2. Yaşanabilir mobil platform

LTV’ye kıyasla daha büyük bir araç olan platform, kapalı bir kabin tasarımına sahip. Bu sayede çok daha uzak bölgelere düzenlenen görevlerde kullanılabilen araçla 45 güne kadar seyahat etmek mümkün. Bu aracın bir benzeri ise Matt Damon’un rol aldığı The Martian’da yer almıştı.

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3. Geçici yüzey yerleşim noktası

Bahsi geçen yerleşim noktaları Ay yüzeyine inşa edilmiş küçük barakalara benzetebiliriz. Kısa süreleri barınma ihtiyacı için kullanılması düşünülen bu yerler, 4 kişiye kadar konaklama imkânı sunacak. Yüzey görevleri için asıl barınma yerinin yaşanabilir mobil platform olacağını ifade eden NASA, Ay yörüngesinde bulanan Geçit isimli uzay istasyonunun yüzeyde görev icra etmeyen tüm personelin konaklayacağı ana üs olacağını belirtmiş.

Daha önce de vurgulandığı gibi Geçit’in aynen Uluslararası Uzay İstasyonu’nda olduğu gibi zamanla yeni platformlar eklenecek şekilde geliştirilebilir olarak tasarlanacağı belirtiliyor. Bu sayede hem daha fazla personel istasyonda görev alabilecek hem de farklı bilimsel projeler için yeni alanlara sahip olunacak.

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Robot kontrollü araçlara da ayrı bir önem veren NASA, bunların temel ihtiyaç malzemeleri olarak kullanılacak su, yakıt ve oksijen üretiminde kullanılacağını söylemiş. İnsanlı Mars görevleri kapsamında hayata geçirilecek uygulamalardan da bahseden kuruma göre dört kişilik bir Astronot ekibi Geçit’te birkaç aydan fazla süre geçirecek. Buradaki amaç Mars’a yapılacak seyahatin etkilerini incelemek olacak. Yapılan açıklamaya göre işler planlandığı gibi giderse söz konusu görev insanoğlunun uzayda geçireceği en uzun zaman olacak.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’nin bu uzun vade planlarını etkilenir mi bilinmez ancak programın ana hatlarının çok da değişmeyeceğini söylemek mümkün.

https://techcrunch.com/2020/04/03/nasa-details-how-it-plans-to-establish-a-sustained-human-presence-on-the-moon/

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