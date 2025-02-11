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    NASA'nın Ay görevi çatırdıyor; Artemis Projesi'nde çalışanlar işten çıkarılmayı bekliyor

    Trump döneminde Elon Musk'ın insafına kalan NASA'nın Artemis projesi çatırdamaya başlıyor. Boeing, SLS roketi üzerinde çalışan ekibini yaklaşan işten çıkarmalar konusunda uyardı.
    Artemis NASA Tam Boyutta Gör
    Elon Musk'ın Donald Trump yönetiminde önemli bir rol üstlenmesinin NASA'da büyük bir krize sebep olduğunu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Çünkü Donald Trump'ın pek çok yetkiyle donattığı Elon Musk, bir anda ABD'nin uzay programı konusunda en az NASA kadar söz sahibi hâle gelmişti. Bu durumun Amerika'nın uzay projeleri konusunda pek çok değişikliğe sebep olması bekleniyordu. Nitekim bunun ilk emarelerini görmeye başladık.

    Yıllar sonra Ay'a yeniden insanlı bir görev düzenlemeye hazırlanan NASA, bu amaç doğrultusunda Artemis Projesi'ni başlattı ve bu projeye kayda değer bir yatırım yaptı. Bu yatırımın önemli bir bölümü, Artemis görevindeki astronotları uzaya taşıyacak olan Space Launch Systems (SLS) adlı rokete gitti. Ne var ki şimdi tüm bu emeklerin ve yatırımların boşa gitme ihtimali gündemde. SLS'nin geliştirilmesinde görev alan şirketlerden biri olan Boeing, çalışanlarıyla irtibata geçerek önümüzdeki günlerde işsiz kalabileceklerini haber verdi.

    Boeing Önümüzdeki Haftalarda Toplu İşten Çıkarmalar Bekliyor

    The Register'a konuşan Boeing sözcüsü, "Artemis programında yaşanan revizyonlara ayak uydurmak için, Space Launch Systems (SLS) projesinde görevli çalışanlarımıza nisan ayı itibarıyla ekipten 400 kişinin ayrılabileceğini haber verdik" ifadelerini kullandı. Boeing gibi şiketlerin bu tarz toplu işten çıkarmaları günler öncesinden çalışanlarına bildirmesi gerekiyor. Bu yüzden bu açıklama da bir olasılığın paylaşılmasından ziyade bir işten çıkarma duyurusu olarak kabul edilebilir.

    Boeing'in bu projedeki 400 personelinin işini kaybedecek olması SLS projesinin rafa kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Ancak hem Elon Musk'ın konuya dair geçmş açıklamaları, hem de son günlerde kulislerde konuşulanlar, yüz milyonlarca dolar harcanan SLS'in hepten rafa kaldırılmasının ciddi ciddi gündemde olduğunu gösteriyor.  Zira Elon Musk, Artemis projesinin zaman kaybı olduğunu ve tüm odaklarını Mars'a çevirmeleri gerektiğini her fırsatta söylüyor. Şimdi NASA onun eline düşmüşken bu projeyi hepten rafa kaldırması çok da sürpriz olmayacaktır.

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    ioz 1 saat önce

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