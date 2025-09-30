Giriş
    NASA, Ay'ın etrafına WiFi ağı kurmayı planlıyor

    Ay görevleri sırasında kesintisiz iletişim kurabileceği bir altyapı kurmak isteyen NASA, bunun için Ay çevresinde bir WiFi ağı kurmayı planlıyor. Gerekli donanım için Solstar Space görevlendirildi.

    NASA, Ay'ın etrafına WiFi ağı kurmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis programı ile önümüzdeki beş yıl içinde Ay'a yeniden astronot indirmeyi ve burada kalıcı bir üs kurmayı hedefliyor. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için iniş sistemlerinden yüzey araçlarına, bilimsel modüllerden yörüngedeki Lunar Gateway istasyonuna kadar bütün unsurların kesintisiz iletişim kurabileceği bir altyapı gerekiyor. Ajansın öncelikli gördüğü konulardan biri de astronotların ve robotik sistemlerin, tıpkı Dünya’da olduğu gibi WiFi ile haberleşebilmesi. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Ay'da da bir WiFi ağı kurulması planlanıyor.

    NASA, Ay görevlerinde kullanılacak yeni nesil bir WiFi sistemi için Solstar Space ile 150 bin dolarlık bir anlaşma imzaladı. Lunar Wi-Fi Access Point (LWIFI-AP) adı verilen bu sistem, hem NASA’nın insanlı Ay görevlerini kapsayan Artemis programında, hem de özel sektörün Ay’a düzenli kargo ve araştırma ekipmanı taşıdığı CLPS programında iletişim altyapısı olarak işlev görecek. Solstar’ın geliştireceği teknoloji, Ay yüzeyindeki astronotlar ve araçlar ile Ay yörüngesindeki platformlar arasında çok bantlı, çok protokollü ve gerçek zamanlı iletişim sağlayacak.

    Ay'a WiFi Ağı Kurulması İçin Ay Şartlarına Uygun Donanımların Geliştirilmesi Gerekiyor

    LWIFI-AP, boyut, ağırlık ve güç tüketimi açısından verimlilik esas alınarak tasarlanıyor. Böylece hem iniş araçlarına hem de Lunar Terrain Vehicle (LTV) gibi yüzey taşıtlarına entegre edilebilecek. Sistem ayrıca Lunar Gateway’in Habitation and Logistics Outpost (HALO) modülü ve hava kilidi gibi bölümleriyle de uyumlu olacak. NASA ile Solstar Space arasındaki anlaşma, Wi-Fi’nin yalnızca günlük iletişim için değil; aynı zamanda bilimsel verilerin aktarımı, navigasyon, araç koordinasyonu ve görev kontrol merkezine kesintisiz bağlantı için kullanılmasını öngörüyor.

    Teknik açıdan en kritik noktalardan biri, Ay’daki sıcaklık değişimlerine, radyasyona ve toz koşullarına dayanabilecek donanım geliştirmek. Solstar’ın çözümü, düşük-SWaP (SWaP= Boyut, Ağırlık, Güç) sınırlamalarına uyan, termal dayanıklılığı yüksek ve radyasyon toleranslı donanımlar üzerine kurulacak. Şirket, uzay kalifikasyonu için gerekli çevresel sertleştirmeleri bu fazda geliştirmeyi planlıyor. Başarıya ulaşılması halinde, LWIFI-AP uçuşa hazır hâle getirilerek hem NASA hem de diğer Artemis yüklenicilerinin görevlerinde kullanılabilecek.

    Bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Ay'da kalıcı üs kurmak için gerekli altyapının önemli bir parçası tamamlanmış olacak. Bu proje için henüz net bir takvim açıklanmamış olsa da Artemis programına paralel olarak ilerlemesi ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hazır hâle getirilmesi bekleniyor.

