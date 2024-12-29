Ay’ın güney kutbunda astronotları gerçek bir görüş zorluğu bekliyor

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Tam Boyutta Gör NASA, Ay’a dönüş için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak bu seferki hedef, yalnızca kısa süreli keşiflerden ibaret değil; insanlığın Ay’da kalıcı varlığını sağlamak. Ay’ın Güney Kutbu (Lunar South Pole - LSP), bu amaçla seçilen kritik bir bölge. Bu bölge, Dünya ile sürekli iletişim sağlama, güneş enerjisi erişimi ve su buzlarına ulaşım imkanlarını bir arada sunuyor. Ancak bu bölge, astronotlar için daha önce benzeri görülmemiş zorluklar barındırıyor.

Görüş, ciddi bir zorluk

Tam Boyutta Gör Ay’ın Güney Kutbu, Güneş’in sürekli ufka yakın olduğu bir bölge. Güneşin maksimum yükseklik açısı en fazla 7 dereceye ulaşabiliyor. Bu, Apollo görevlerinde ya da geçmiş insanlı uzay görevlerinde karşılaşılmayan aydınlık bir ortam demek. Hem aşırı parlaklık hem de derin gölgeler, astronotların görme kabiliyetlerini ciddi şekilde etkileyebilir. İnsan gözünün yüksek dinamik aralığına rağmen, parlak ışık ile karanlık arasında hızlı geçiş yapma yeteneği sınırlıdır. Bu durum, basit yürüme hareketlerinden karmaşık ekipman yönetimine kadar pek çok görev için tehlike oluşturuyor.

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Geçmiş NASA görevlerinde, ışıklandırma ve görsel destek sistemleri genellikle daha düşük öncelikli tasarım unsurlarıydı. Ancak Artemis programı, bu yaklaşımı tamamen değiştirmeyi gerektiriyor. Güney kutbundaki aşırı ışık ve gölge koşulları nedeniyle, uzay kıyafetleri, kask vizörleri ve yapay ışıklandırma sistemleri birbiriyle uyumlu şekilde tasarlanmalı. Amaç, astronotların karanlık gölgelere bakarken gözlerinin parlak ışığa adapte olmasını sağlamak ve tersi durumda da görme yetisini koruyabilmek.

Çözüm simülasyonlarda olabilir

Tam Boyutta Gör NASA, Ay’ın güney kutbundaki zorlu ortamı simüle etmek için çeşitli fiziksel ve sanal simülasyon teknikleri geliştirmeyi planlıyor. Bu simülasyonlar, astronotların hem basit görevlerde (örneğin, yürüyüş veya numune toplama) hem de karmaşık operasyonlarda (örneğin, araç bakım ve ekipman kullanımı) karşılaşabileceği tehditleri tespit etmek için kritik öneme sahip.

Özellikle, parlak güneş ışığının kör edici etkilerini değerlendirmek ve yapay aydınlatma ile kask koruyucularının performansını test etmek için gerçekçi ortamlar oluşturulması hedefleniyor. Bu süreç, yalnızca teknik çözümleri doğrulamakla kalmayacak, aynı zamanda mürettebat eğitiminde de önemli bir rol oynayacak. NASA, halihazırda Artemis göreviyle Ay’a insan indirmek için Çin ile yarışıyor. ABD, Artemis 3 ile 2027’de, Çin ise 2030’da Ay’a insan indirmeyi hedefliyor.

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