Ay’ın güney kutbunda astronotları gerçek bir görüş zorluğu bekliyor

Geçmiş NASA görevlerinde, ışıklandırma ve görsel destek sistemleri genellikle daha düşük öncelikli tasarım unsurlarıydı. Ancak Artemis programı, bu yaklaşımı tamamen değiştirmeyi gerektiriyor. Güney kutbundaki aşırı ışık ve gölge koşulları nedeniyle, uzay kıyafetleri, kask vizörleri ve yapay ışıklandırma sistemleri birbiriyle uyumlu şekilde tasarlanmalı. Amaç, astronotların karanlık gölgelere bakarken gözlerinin parlak ışığa adapte olmasını sağlamak ve tersi durumda da görme yetisini koruyabilmek.
Çözüm simülasyonlarda olabilir
Özellikle, parlak güneş ışığının kör edici etkilerini değerlendirmek ve yapay aydınlatma ile kask koruyucularının performansını test etmek için gerçekçi ortamlar oluşturulması hedefleniyor. Bu süreç, yalnızca teknik çözümleri doğrulamakla kalmayacak, aynı zamanda mürettebat eğitiminde de önemli bir rol oynayacak. NASA, halihazırda Artemis göreviyle Ay’a insan indirmek için Çin ile yarışıyor. ABD, Artemis 3 ile 2027’de, Çin ise 2030’da Ay’a insan indirmeyi hedefliyor.