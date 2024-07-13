Yeni uzay giysisi tasarımı astronotların idrarını içilebilir suya dönüştürecek

Yeni uzay giysisi özel bir filtrelemeye sahip olacak
Çalışmanın araştırma personeli Sofia Etlin bir basın bülteninde, yeni giysilerin astronotların sırtlarında taşıdıkları "birleşik ileri-geri ozmoz ünitesine giden vakum tabanlı harici bir kateter" içerdiğini söylüyor.
Giysiler, önümüzdeki iki yıl içinde Ay'ın yörüngesinde dönüp Güney Kutbu'na inecek Artemis II ve Artemis III görevleri de dahil olmak üzere gelecekteki NASA uzay görevleri düşünülerek tasarlandı.
NASA ve Axiom Space, Ay görevleri için bir uzay giysisi tasarımını çoktan onayladı ancak bu yeni filtreleme sisteminin bunlara eklenebileceği anlaşılıyor. Bu yeni giysiler ayrıca 2030'ların başındaki insanlı Mars uzay görevi için de kullanılabilir.
Bu yeni tasarım sadece astronotların uzay yürüyüşleri sırasındaki susuzluğunu gidermekle kalmayacak aynı zamanda onları daha hijyenik hale getirecek. 1970'lerden beri dolaşımda olan geleneksel NASA uzay kıyafeti tasarımı, astronotların idrarını yakalamak için yalnızca süper emici bir polimer içeriyor.
Bu eski atık sistemi ayrıca astronotlar için idrar yolu enfeksiyonları gibi hijyen ve tıbbi sorunlara da yol açıyor. NASA yeni uzay giysisi tasarımını yaklaşan uzay görevlerinde kullanıp kullanmayacağını ise henüz açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.