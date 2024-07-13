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    Yeni uzay giysisi tasarımı astronotların idrarını içilebilir suya dönüştürecek

    Yeni uzay giysisinin fikri Frank Herbert'in Dune romanlarından geldi. Bu tasarımla birlikte astronotlar idrarını arıtılmış ve içilebilir bir suya dönüştürebilecekler.
    Yeni uzay giysisi astronotların idrarını içilebilir yapacak Tam Boyutta Gör
    Weill Cornell Tıp ve Cornell Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından tasarlanan yeni bir uzay giysisi, atılan idrarı özel bir filtreleme sırt çantasında geri dönüştürerek uzay yürüyüşlerini daha uzun hale getirebilir. Her iki okulun araştırma ve tasarım ekipleri bulgularını bilimsel dergi Frontiers'da bir makale olarak yayınladı.

    Yeni uzay giysisi özel bir filtrelemeye sahip olacak

    Çalışmanın araştırma personeli Sofia Etlin bir basın bülteninde, yeni giysilerin astronotların sırtlarında taşıdıkları "birleşik ileri-geri ozmoz ünitesine giden vakum tabanlı harici bir kateter" içerdiğini söylüyor.

    Giysiler, önümüzdeki iki yıl içinde Ay'ın yörüngesinde dönüp Güney Kutbu'na inecek Artemis II ve Artemis III görevleri de dahil olmak üzere gelecekteki NASA uzay görevleri düşünülerek tasarlandı.

    NASA ve Axiom Space, Ay görevleri için bir uzay giysisi tasarımını çoktan onayladı ancak bu yeni filtreleme sisteminin bunlara eklenebileceği anlaşılıyor. Bu yeni giysiler ayrıca 2030'ların başındaki insanlı Mars uzay görevi için de kullanılabilir.

    Bu yeni tasarım sadece astronotların uzay yürüyüşleri sırasındaki susuzluğunu gidermekle kalmayacak aynı zamanda onları daha hijyenik hale getirecek. 1970'lerden beri dolaşımda olan geleneksel NASA uzay kıyafeti tasarımı, astronotların idrarını yakalamak için yalnızca süper emici bir polimer içeriyor.

    Bu eski atık sistemi ayrıca astronotlar için idrar yolu enfeksiyonları gibi hijyen ve tıbbi sorunlara da yol açıyor. NASA yeni uzay giysisi tasarımını yaklaşan uzay görevlerinde kullanıp kullanmayacağını ise henüz açıklamadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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