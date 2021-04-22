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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi

    Perseverance gezgini, Mars atmosferinden oksijen üreterek tarihi bir ilke imza attı. NASA aynı teknolojinin gelecekte insanlı Mars görevlerinde kilit rol oynayacağını söylüyor.
    22 Nisan 2021, 21:30 (1 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi
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    Amerikan uzay ajansı NASA, Mars'ta üst üste yeni ilklere imza atmaya devam ediyor. Ingenuity helikopterinden sonra şimdi de Perseverance gezgini tarihi bir başarıya imza attı. Perseverance, Mars atmosferinden oksijen üreterek Kızıl Gezegen'in keşfinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

    Perseverance'a bu tarihi başarıyı getiren ekipmanın ismi ise MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment). Tamamıyla teknoloji gösterisi amacıyla tasarlanan deneysel bir cihaz olan MOXIE, Mars atmosferinde yoğun bir şekilde bulunan karbon dioksiti katı oksit elektroliziyle oksijene çevirebiliyor. NASA, MOXIE'de şu anda testleri yapılan teknolojilerin gelecekte insanlı Mars görevlerinde tarihi bir öneme sahip olacağını düşünüyor.

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    20 Nisan'da gerçekleştirilen ilk MOXIE testiyle ilgili bazı açıklamalar yapan NASA Uzay Teknoloji Misyon Başkanı Jim Reuter,"Mars'taki karbon dioksiti oksijene çevirme yolunda kritik bir adım atıldı. MOXIE'nin yapması gereken daha çok şey var; ancak bu teknoloji testinden gelen ilk sonuçlar, Mars'a ilk insanları gönderme hedefimize doğru ilerlerken bizlere büyük umutlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

    NASA'dan bir ilk daha: Mars atmosferinden oksijen üretildi
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    Küçük bir ekmek kızartma makinesi boyutlarında olan MOXIE, saatte 10 gram (bir astronotu 20 dakika hayatta tutabilir) oksijen üretebilecek kapasiteye sahip. Ancak NASA, 20 Nisan'daki ilk testte MOXIE'nin tam kapasiteyle kullanılmadığını ve toplam 5,4 gram oksijen ürettiğini söyledi. 

    MOXIE'nin dönüşüm için kullandığı katı oksit elektrolizi yaklaşık 800 santigrat derecelik sıcaklıklarda gerçekleştiriliyor. NASA bu nedenle MOXIE'yi ısıya dayanıklı materyallerle üretmiş. Ayrıca Perseverance gezgininde oluşabilecek potansiyel hasarları önlemek için MOXIE'nin ince bir altın tabakayla kaplandığı belirtiliyor.

    NASA, gelecekte MOXIE'nin büyük ölçekli versiyonlarının Mars'ta oksijen üreterek hem astronotların hayati gereksinimlerini karşılayacağını hem de uzay araçlarına yakıt desteği sunacağını söylüyor.  



    https://www.space.com/perseverance-rover-makes-mars-oxygen-moxie
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratkaya (Murat KAYA) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Etkileyici bir olay. Oksijen üretilip atmosfere salınamaz çünkü karbonmonoksit ve Oksijen birleşip yine karbondioksit oluşturur ama insan yaşadığı zaman oksijen sıkıntısı yaşanmamış olur.
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    H halilfirat 45 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Zenginler kendine kalori kurar marstan bizi izleyip gülerler 15-20 seneye
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    CoreXXX (fatih tat) 35 dk. ( Mesaj Silindi ) halilfirat
    Koloni demek istedin sanırım 😁
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    Moueson 59 dk. ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji hala çok yavaş gelişiyor. Hemen Mars yüzeyinde insanın yasayacağı uygun koşulları oluşturabilecek bir teknolojiye sahip olsak da giden gider. Dünya da biraz rahatlar.
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