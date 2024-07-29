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    NASA'dan çarpıcı video: Dünya'dan yayılan karbondioksit endişelendiriyor

    NASA, Dünya'dan yayılan ve atmosferde dönen bol miktarda karbondioksiti gösteren yeni bir animasyon yayınladı. Videoda, CO2'nin rüzgar ve atmosfer sirkülasyonuyla nasıl hareket ettiği gösteriliyor.
    NASA'dan çarpıcı video: Dünya'dan yayılan karbondioksit korkuttu Tam Boyutta Gör
    NASA,CO2'nin Dünya atmosferindeki hareketini gösteren, insanın iklim üzerindeki etkisine dair endişe verici bir bakış açısı sunan çarpıcı bir video yayınladı. Görüntüler, rüzgarların ve hava akımlarının insan tarafından üretilen karbondioksiti gezegene nasıl dağıttığını şaşırtıcı bir netlikle ortaya koyuyor.

    NASA, Dünya'dan yayılan karbondioksiti gösteren çarpıcı bir görsel paylaştı

    Video, enerji santralleri ve orman yangınları gibi başlıca emisyon kaynaklarının atmosfere nasıl CO2 saldığını açıkça gösteriyor. Aynı zamanda kıtaların ve okyanusların bu gazın bir kısmını nasıl emdiğini ancak emisyonları dengelemek için yeterli olmadığını da vurguluyor.

    NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Lesley Ott, "İklim bilimciler olarak karbonun nereden geldiğini ve gezegeni nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu video her şeyin farklı hava koşullarıyla nasıl birbirine bağlı olduğunu gösteriyor" dedi.

    Amerika Birleşik Devletleri, Güney Asya ve Çin'in yanı sıra karbonun çoğu sanayi, enerji santralleri ve ulaşımdan geliyor. Ancak Afrika ve Güney Amerika'da emisyonların çoğu orman yangınları, tarım yangınları ve ağaç kesimi de dahil olmak üzere yangınlardan kaynaklanıyor. Emisyonlar aynı zamanda petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan da kaynaklanmaktadır.

    NASA'nın GEOS atmosferik modelleme sistemi kullanılarak oluşturulan görüntüler, geleneksel hava durumu modellerinden çok daha ayrıntılı çözünürlük sunuyor. Kullanılan veriler Terra ve Suomi-NPP uydularından geliyor. Bu video, iklim krizinin aciliyeti konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak için güçlü bir aracı temsil ediyor ve sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltma ihtiyacını vurguluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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