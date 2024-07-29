NASA'dan çarpıcı video: Dünya'dan yayılan karbondioksit endişelendiriyor

Tam Boyutta Gör NASA,CO2'nin Dünya atmosferindeki hareketini gösteren, insanın iklim üzerindeki etkisine dair endişe verici bir bakış açısı sunan çarpıcı bir video yayınladı. Görüntüler, rüzgarların ve hava akımlarının insan tarafından üretilen karbondioksiti gezegene nasıl dağıttığını şaşırtıcı bir netlikle ortaya koyuyor.

NASA, Dünya'dan yayılan karbondioksiti gösteren çarpıcı bir görsel paylaştı

Video, enerji santralleri ve orman yangınları gibi başlıca emisyon kaynaklarının atmosfere nasıl CO2 saldığını açıkça gösteriyor. Aynı zamanda kıtaların ve okyanusların bu gazın bir kısmını nasıl emdiğini ancak emisyonları dengelemek için yeterli olmadığını da vurguluyor.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Lesley Ott, "İklim bilimciler olarak karbonun nereden geldiğini ve gezegeni nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu video her şeyin farklı hava koşullarıyla nasıl birbirine bağlı olduğunu gösteriyor" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Güney Asya ve Çin'in yanı sıra karbonun çoğu sanayi, enerji santralleri ve ulaşımdan geliyor. Ancak Afrika ve Güney Amerika'da emisyonların çoğu orman yangınları, tarım yangınları ve ağaç kesimi de dahil olmak üzere yangınlardan kaynaklanıyor. Emisyonlar aynı zamanda petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan da kaynaklanmaktadır.

NASA'nın GEOS atmosferik modelleme sistemi kullanılarak oluşturulan görüntüler, geleneksel hava durumu modellerinden çok daha ayrıntılı çözünürlük sunuyor. Kullanılan veriler Terra ve Suomi-NPP uydularından geliyor. Bu video, iklim krizinin aciliyeti konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak için güçlü bir aracı temsil ediyor ve sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltma ihtiyacını vurguluyor.

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