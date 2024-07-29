NASA'dan çarpıcı video: Dünya'dan yayılan karbondioksit endişelendiriyor

NASA, Dünya'dan yayılan karbondioksiti gösteren çarpıcı bir görsel paylaştı
Video, enerji santralleri ve orman yangınları gibi başlıca emisyon kaynaklarının atmosfere nasıl CO2 saldığını açıkça gösteriyor. Aynı zamanda kıtaların ve okyanusların bu gazın bir kısmını nasıl emdiğini ancak emisyonları dengelemek için yeterli olmadığını da vurguluyor.
NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden Lesley Ott, "İklim bilimciler olarak karbonun nereden geldiğini ve gezegeni nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu video her şeyin farklı hava koşullarıyla nasıl birbirine bağlı olduğunu gösteriyor" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Güney Asya ve Çin'in yanı sıra karbonun çoğu sanayi, enerji santralleri ve ulaşımdan geliyor. Ancak Afrika ve Güney Amerika'da emisyonların çoğu orman yangınları, tarım yangınları ve ağaç kesimi de dahil olmak üzere yangınlardan kaynaklanıyor. Emisyonlar aynı zamanda petrol ve kömür gibi fosil yakıtlardan da kaynaklanmaktadır.
NASA'nın GEOS atmosferik modelleme sistemi kullanılarak oluşturulan görüntüler, geleneksel hava durumu modellerinden çok daha ayrıntılı çözünürlük sunuyor. Kullanılan veriler Terra ve Suomi-NPP uydularından geliyor. Bu video, iklim krizinin aciliyeti konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak için güçlü bir aracı temsil ediyor ve sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde azaltma ihtiyacını vurguluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.