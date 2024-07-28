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    Anlık Bildirim

    ESA: Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor

    Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) 23 Temmuz'da yayınladığı 2024 Uzay Çevre Raporu yayınlandı. Rapor, Dünya yörüngesinde biriken uydular ve enkazın tehdit oluşturduğunu söylüyor.
    ESA: Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2017'den bu yana her yıl düzenli olarak rapor yayınlıyor. Son ESA raporu, gezegenimizin atmosferindeki enkaz sorununun ne kadar kötüleştiğini gösteriyor. Yeni verilere göre gözetleme ağları tarafından izlenen 35.000'den fazla nesne bulunuyor ve bunların yaklaşık 26.000'i 10 cm'den büyük enkaz parçaları.

    Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor

    Rapor, bu devasa miktardaki malzemenin azaltılmasına yönelik iyileştirmelere rağmen çöplerin birikmeye devam ettiğini öne sürüyor. Öyle ki raporda uzun vadeli sürdürülemez bir ortam oluşturduğumuz belirtiliyor.

    Daha bu hafta SpaceX , Starlink mega takımyıldızındaki 6.200 uydunun, alçak Dünya yörüngesindeki enkaz ve çöplerden kaçarak geçen yıl boyunca yaklaşık 50.000 çarpışma önleme manevrası yapmak zorunda kaldığını açıkladı. ESA raporu aynı zamanda artan ticari girişimler sayesinde insanlığın uzaya her zamankinden daha fazla uydu fırlattığını da anlatıyor.

    ESA, dünyadaki aktif uyduların 6.000'den fazlasının alçak Dünya yörüngesinde, 500 ila 600 kilometre yükseklikte bulunduğunu söylüyor. Bu bölge giderek kalabalıklaşıyor ve ESA durumun daha da kötüleşeceğini vurguluyor. 2023'te fırlatılacak uyduların çoğu bu yükseklikleri hedef alacak.

    Enkazın çarpışması veya patlaması durumunda sonuçları felaket olabilir. Kritik bir durum gibi görünüyor ama bazı olumlu işaretler de var. Rapor ayrıca, faydalı yüklerin yörüngeden çıkarılması ve kullanılmış roketlerin üst aşamaları yoluyla uzay enkazını hafifletmeye yönelik çabaların arttığına da işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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