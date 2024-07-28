Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2017'den bu yana her yıl düzenli olarak rapor yayınlıyor. Son ESA raporu, gezegenimizin atmosferindeki enkaz sorununun ne kadar kötüleştiğini gösteriyor. Yeni verilere göre gözetleme ağları tarafından izlenen 35.000'den fazla nesne bulunuyor ve bunların yaklaşık 26.000'i 10 cm'den büyük enkaz parçaları.

Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor

Rapor, bu devasa miktardaki malzemenin azaltılmasına yönelik iyileştirmelere rağmen çöplerin birikmeye devam ettiğini öne sürüyor. Öyle ki raporda uzun vadeli sürdürülemez bir ortam oluşturduğumuz belirtiliyor.

Daha bu hafta SpaceX , Starlink mega takımyıldızındaki 6.200 uydunun, alçak Dünya yörüngesindeki enkaz ve çöplerden kaçarak geçen yıl boyunca yaklaşık 50.000 çarpışma önleme manevrası yapmak zorunda kaldığını açıkladı. ESA raporu aynı zamanda artan ticari girişimler sayesinde insanlığın uzaya her zamankinden daha fazla uydu fırlattığını da anlatıyor.

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ESA, dünyadaki aktif uyduların 6.000'den fazlasının alçak Dünya yörüngesinde, 500 ila 600 kilometre yükseklikte bulunduğunu söylüyor. Bu bölge giderek kalabalıklaşıyor ve ESA durumun daha da kötüleşeceğini vurguluyor. 2023'te fırlatılacak uyduların çoğu bu yükseklikleri hedef alacak.

Enkazın çarpışması veya patlaması durumunda sonuçları felaket olabilir. Kritik bir durum gibi görünüyor ama bazı olumlu işaretler de var. Rapor ayrıca, faydalı yüklerin yörüngeden çıkarılması ve kullanılmış roketlerin üst aşamaları yoluyla uzay enkazını hafifletmeye yönelik çabaların arttığına da işaret ediyor.

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ESA: Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor