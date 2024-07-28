ESA: Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor

Dünyanın yörüngesi sürdürülemez bir ortam haline geliyor
Rapor, bu devasa miktardaki malzemenin azaltılmasına yönelik iyileştirmelere rağmen çöplerin birikmeye devam ettiğini öne sürüyor. Öyle ki raporda uzun vadeli sürdürülemez bir ortam oluşturduğumuz belirtiliyor.
Daha bu hafta SpaceX , Starlink mega takımyıldızındaki 6.200 uydunun, alçak Dünya yörüngesindeki enkaz ve çöplerden kaçarak geçen yıl boyunca yaklaşık 50.000 çarpışma önleme manevrası yapmak zorunda kaldığını açıkladı. ESA raporu aynı zamanda artan ticari girişimler sayesinde insanlığın uzaya her zamankinden daha fazla uydu fırlattığını da anlatıyor.
ESA, dünyadaki aktif uyduların 6.000'den fazlasının alçak Dünya yörüngesinde, 500 ila 600 kilometre yükseklikte bulunduğunu söylüyor. Bu bölge giderek kalabalıklaşıyor ve ESA durumun daha da kötüleşeceğini vurguluyor. 2023'te fırlatılacak uyduların çoğu bu yükseklikleri hedef alacak.
Enkazın çarpışması veya patlaması durumunda sonuçları felaket olabilir. Kritik bir durum gibi görünüyor ama bazı olumlu işaretler de var. Rapor ayrıca, faydalı yüklerin yörüngeden çıkarılması ve kullanılmış roketlerin üst aşamaları yoluyla uzay enkazını hafifletmeye yönelik çabaların arttığına da işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.