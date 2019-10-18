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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, Mars'taki gözlem araçlarını uzaydan görüntüledi

    NASA'nın Mars yüzeyinde gözlem yapan uzay araçları InSight ve Curiosity, Kızıl Gezegen'in yörüngesinden böyle görüntülendi.
    43 dk.
    97
    13
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    NASA, Mars'taki gözlem araçlarını uzaydan görüntüledi
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük uzay ajansı olan NASA, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı hem yüzeyden hem de yörüngeden gözlemlemeye devam ediyor. NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), yüzeydeki ünlü gözlem araçları Curiosity ve InSight'ı görüntüledi.

    Yukarıdaki fotoğrafta InSight uzay aracını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA,"MRO, bu fotoğrafı 23 Eylül 2019 tarihinde yüzeyden 272 kilometre yükseklikte çekti. Uzay aracının iki tarafında bulunan güneş panelleri net bir şekilde görülebiliyor. InSight'ın uzaydan çektiğimiz en net fotoğrafı oldu." ifadelerini kullandı.

    NASA ayrıca fotoğrafta InSight'ın sismometre kaplaması gibi çok daha küçük detayların da görülebildiğini belirtti. InSight görevinin en önemli parçası olan sismometreyi koruyan bu kaplamanın kubbe şeklinde olması nedeniyle çok daha fazla ışık yansıttığı söyleniyor.

    Yukarıdaki gifte de NASA'nın ünlü gözlem aracı Curiosity'yi görüyoruz. Gif, 31 Mayıs ve 20 Temmuz'da çekilen iki farklı fotoğraftan oluşuyor. Curiosity bu iki görüntü arasında tam 337 metrelik bir mesafe kat etmiş.

    Ayrıca Bkz. "Curiosity, Mars'ta 'metan gazı' tespit etti: Peki bu ne anlama geliyor?"

    InSight ve Curiosity fotoğrafları MRO'nun HiRISE isimli kamerasıyla çekildi. İnanılmaz hassaslığıyla bilinen HiRISE, Mars yüzeyindeki toz şeytanlarını ve hatta küçük kum tepeciklerini bile yörüngeden görüntüleyebilecek güce sahip. Arizona Üniversitesi tarafından geliştirilen HiRISE, 2012 yılında Curiosity'nin Mars'a iniş anlarını da görüntülemeyi başarmıştı.

    Curiosity ve InSight şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev tek uzay araçları konumunda bulunuyor. NASA'nın bir diğer gözlem aracı Opportunity bildiğiniz gibi 2018'de ortaya çıkan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti



    https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7518 Yorum Yaz
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