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Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi

Tam 15 yıldır kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde keşif çalışmaları yapan Opportunity için artık elveda vakti geldi. NASA, gözlem aracını kurtarma çalışmalarının sonuç vermediğini açıkladı.
3 ay
5,3b
1
30
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tam 8 aydır haber alamadığı emektar gözlem aracı Opportunity'nin fişini resmen çekti. Bugün bir basın toplantısıyla resmi açıklamayı yapan uzay ajansı, oynadıkları son kozun da herhangi bir sonuç vermediğini ve uzay aracı için artık hiçbir umut kalmadığını duyurdu.

Tam 15 yıldır Mars yüzeyinde görev yapan Opportunity, geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise tam 8 ay boyunca Opportunity'den herhangi bir sinyal alınamadı.


Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine Opportunity gücünü tamamıyla güneş enerjisinden sağlıyordu. Toz fırtınası sırasında Güneş göremeyen uzay aracı bataryalarını sarj edemedi ve kısa sürede Dünya'yla olan iletişimi kesildi. NASA, Eylül ayında gökyüzünün açılmasıyla birlikte Opportunity'nin tekrar sinyal göndermeye başlamasını bekliyordu ancak maalesef beklenen gerçekleşmedi. Fırtına sırasında tozların ve Mars soğuğunun uzay aracında bir tür arızaya neden olduğu düşünülüyor.

Opportunity'nin Mars yüzeyindeki gölgesi (2004):


NASA, Opportunity gözlem aracını Mars'ın jeolojik yapısını incelemek ve Kızıl Gezegen'deki su izlerini araştırmak için göndermişti. Uzay aracı kendisinden beklenenleri başararak Mars'ta bir zamanlar su göllerinin bulunduğuna dair kanıtları keşfetti. NASA, Opportunity'nin Mars'ı daha iyi anlamamız yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söylüyor.

Kızıl Gezegen'de yaklaşık 14 yıl boyunca dur durak bilmeden yoluna devam eden Opportunity, aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en çok seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzay aracı Mars çöllerinde tam 45.16 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.

Opportunity'nin elvedasıyla birlikte NASA'nın Mars'taki gözlerinden birsini kaybetmiş olduk. Uzay ajansının şu anda Curiosity ve InSight olmak üzere iki farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'in yüzeyinde görev yapıyor ancak çok yakında bunlara üçüncü bir uzay aracı daha katılacak. Şu an için Mars 2020 ismiyle anılan gelişmiş gözlem aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Mars 2020, Opportunity'nin mirasını direkt olarak devralacak ve "Mars'ta bir zamanlar hayat var mıydı?" sorusuna cevap bulmaya çalışacak.

Opportunity, ikizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılmış ve 24 Mart 2004'te de Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. 15 yıllık görevinin sonuna gelen emektar gözlem aracı için şimdi artık dinlenme vakti.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7334 Yorum Yaz
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K E N 3 ay en beğenilen
Yorumlara bakınca Suriye, Irak gibi orta doğu ülkesi olduğumuzu bir kez daha hatırladım.
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muradisdan 3 ay
Yorumlara baktımda forumda nekadar çok cahil varmış. Amerika yarım asır önce aya çıktığında ayı nur parçası dünyayı düz zanneden bir kitle vardı. Sene 2019 şuan o kitlenin torunlarıyla çocuklarıyla aynı ortamda yaşıyoruz gördüğüm kadarıyla en ufak bir gelişme yok.
Böyle geri kalmış bir ortamda yaşamak çok utanç verici.
Yorumlara baktımda forumda nekadar çok cahil varmış. Amerika yarım asır önce aya çıktığında ayı nur parçası dünyayı düz zanneden bir kitle vardı. Sene 2019 şua...
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ahmetkep 3 ay ø
Şu an bu mesajı, cep telefonu görüşmelerini v.s Dünya yörüngesinde duran uydu sayesinde atabiliyorsun.
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vlkn216 3 ay
ilk defa bu forumda bu konu sayesinde birilerini engelledim. nasıl bir cahilliktir bu

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Vatikanli Mumin 3 ay
Nasa opportunity den vazgecti ama opportunity dunyadan vazgecmedi bir zaman sonra kendi cabasiyla iletisime gecerse dunya ile sasirmayin
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sreylare 3 ay
Bu sanki gayzere veya tuzlu deniz suyuna ağzını dayayıp içmeye benzedi o kadar saçma. Ortada aracı-düzenleyici, kullanıma uygun hale getirecek bişeyler olmalı.
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-MoDeStUs- 3 ay
Reise saygı duruşu lütfen.Bunca yobaz cahil organizmaların yaşadığı bir gezegende bize yol gösterdi ve bu uğurda kim bilir neler başına geldi.Marsa koloni için gidildiğinde reisi bulup anıtını dikmeleri lazım.Alıcılarına beton yetmez.
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K E N 3 ay en beğenilen
Yorumlara bakınca Suriye, Irak gibi orta doğu ülkesi olduğumuzu bir kez daha hatırladım.
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HİBİDİHUBLA1 3 ay K E N
Sizin gibi sadece elestirip hicbisi yapmayanlar yuzunden bu haldeyiz.simdi sorsam lise mezunudur bu
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muradisdan 3 ay
Yorumlara baktımda forumda nekadar çok cahil varmış. Amerika yarım asır önce aya çıktığında ayı nur parçası dünyayı düz zanneden bir kitle vardı. Sene 2019 şuan o kitlenin torunlarıyla çocuklarıyla aynı ortamda yaşıyoruz gördüğüm kadarıyla en ufak bir gelişme yok.
Böyle geri kalmış bir ortamda yaşamak çok utanç verici.
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Simone Simons 3 ay
Rip
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ø 3 ay
Bunlar yalan, hepsi animasyon, bu aletler radyasyon kuşağını geçmeden erir suya dönüşür, önce bu aluminyum aletlerle gök taşlarını tuzla buz eden radyasyon kuşağını nasıl geçtiklerini açıklasınlar
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ahmetkep 3 ay ø
Şu an bu mesajı, cep telefonu görüşmelerini v.s Dünya yörüngesinde duran uydu sayesinde atabiliyorsun.
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feylosoft 3 ay ø
Radyasyon kuşağını bulup ismini veren Van Allen, Radyasyon kuşağının rahatlıkla gecilebileceğini düşünen bir NASA çalışanı (akademisyen) idi. Bu durumda siz kimden veya hangi kuşaktan bahsediyorsunuz? britannica.com/...
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9600_G_T 3 ay
ne gerek var boyle seylere cubbelı yeter sıze nasa
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AppleFB 3 ay
Bir yıkık kardeşimiz daha
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nasa, MARS ve
6 etiket daha opportunity uzay araştırmaları insansız mars görevleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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