Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), tam 8 aydır haber alamadığı emektar gözlem aracı Opportunity'nin fişini resmen çekti. Bugün bir basın toplantısıyla resmi açıklamayı yapan uzay ajansı, oynadıkları son kozun da herhangi bir sonuç vermediğini ve uzay aracı için artık hiçbir umut kalmadığını duyurdu.
Tam 15 yıldır Mars yüzeyinde görev yapan Opportunity, geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise tam 8 ay boyunca Opportunity'den herhangi bir sinyal alınamadı.
Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine Opportunity gücünü tamamıyla güneş enerjisinden sağlıyordu. Toz fırtınası sırasında Güneş göremeyen uzay aracı bataryalarını sarj edemedi ve kısa sürede Dünya'yla olan iletişimi kesildi. NASA, Eylül ayında gökyüzünün açılmasıyla birlikte Opportunity'nin tekrar sinyal göndermeye başlamasını bekliyordu ancak maalesef beklenen gerçekleşmedi. Fırtına sırasında tozların ve Mars soğuğunun uzay aracında bir tür arızaya neden olduğu düşünülüyor.
Opportunity'nin Mars yüzeyindeki gölgesi (2004):
NASA, Opportunity gözlem aracını Mars'ın jeolojik yapısını incelemek ve Kızıl Gezegen'deki su izlerini araştırmak için göndermişti. Uzay aracı kendisinden beklenenleri başararak Mars'ta bir zamanlar su göllerinin bulunduğuna dair kanıtları keşfetti. NASA, Opportunity'nin Mars'ı daha iyi anlamamız yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söylüyor.
Kızıl Gezegen'de yaklaşık 14 yıl boyunca dur durak bilmeden yoluna devam eden Opportunity, aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en çok seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzay aracı Mars çöllerinde tam 45.16 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.
Opportunity'nin elvedasıyla birlikte NASA'nın Mars'taki gözlerinden birsini kaybetmiş olduk. Uzay ajansının şu anda Curiosity ve InSight olmak üzere iki farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'in yüzeyinde görev yapıyor ancak çok yakında bunlara üçüncü bir uzay aracı daha katılacak. Şu an için Mars 2020 ismiyle anılan gelişmiş gözlem aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Mars 2020, Opportunity'nin mirasını direkt olarak devralacak ve "Mars'ta bir zamanlar hayat var mıydı?" sorusuna cevap bulmaya çalışacak.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7334 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tam 15 yıldır Mars yüzeyinde görev yapan Opportunity, geçtiğimiz Mayıs ayında başlayan bir toz fırtınası sonrasında Dünya'yla iletişimini kesmişti. NASA'nın ifadelerine göre uzay aracı en son 10 Haziran'da Dünya'ya bir fotoğraf göndermiş. Sonrasında ise tam 8 ay boyunca Opportunity'den herhangi bir sinyal alınamadı.
Nükleer enerjiyle çalışan Curiosity'nin aksine Opportunity gücünü tamamıyla güneş enerjisinden sağlıyordu. Toz fırtınası sırasında Güneş göremeyen uzay aracı bataryalarını sarj edemedi ve kısa sürede Dünya'yla olan iletişimi kesildi. NASA, Eylül ayında gökyüzünün açılmasıyla birlikte Opportunity'nin tekrar sinyal göndermeye başlamasını bekliyordu ancak maalesef beklenen gerçekleşmedi. Fırtına sırasında tozların ve Mars soğuğunun uzay aracında bir tür arızaya neden olduğu düşünülüyor.
Opportunity'nin Mars yüzeyindeki gölgesi (2004):
NASA, Opportunity gözlem aracını Mars'ın jeolojik yapısını incelemek ve Kızıl Gezegen'deki su izlerini araştırmak için göndermişti. Uzay aracı kendisinden beklenenleri başararak Mars'ta bir zamanlar su göllerinin bulunduğuna dair kanıtları keşfetti. NASA, Opportunity'nin Mars'ı daha iyi anlamamız yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söylüyor.
Kızıl Gezegen'de yaklaşık 14 yıl boyunca dur durak bilmeden yoluna devam eden Opportunity, aynı zamanda Dünya dışı bir yüzeyde en çok seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzay aracı Mars çöllerinde tam 45.16 kilometrelik bir mesafe kat etmiş.
Opportunity'nin elvedasıyla birlikte NASA'nın Mars'taki gözlerinden birsini kaybetmiş olduk. Uzay ajansının şu anda Curiosity ve InSight olmak üzere iki farklı uzay aracı Kızıl Gezegen'in yüzeyinde görev yapıyor ancak çok yakında bunlara üçüncü bir uzay aracı daha katılacak. Şu an için Mars 2020 ismiyle anılan gelişmiş gözlem aracı önümüzdeki yıl fırlatılacak. Mars 2020, Opportunity'nin mirasını direkt olarak devralacak ve "Mars'ta bir zamanlar hayat var mıydı?" sorusuna cevap bulmaya çalışacak.
Opportunity, ikizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılmış ve 24 Mart 2004'te de Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. 15 yıllık görevinin sonuna gelen emektar gözlem aracı için şimdi artık dinlenme vakti.
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7334 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Böyle geri kalmış bir ortamda yaşamak çok utanç verici.