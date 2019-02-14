Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi

Opportunity, ikizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003'te fırlatılmış ve 24 Mart 2004'te de Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı aslen 90 günlük bir görev için tasarlanmış olmasına rağmen kendisinden beklenenin çok üzerinde bir iş çıkarmayı başardı. 15 yıllık görevinin sonuna gelen emektar gözlem aracı için şimdi artık dinlenme vakti.

https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7334

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