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    Daha önce hiç görülmemiş muhteşem uzay görüntüleri paylaşıldı

    NASA’nın NEOWISE uzay teleskobu daha önce görülmemiş uzay görüntülerini paylaştı. Bilim insanları ömrünü tamamlayan uzay aracının topladığı verilerden daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.
    Daha önce hiç görülmemiş muhteşem uzay görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    NASA’nın WISE Teleskobu - Geniş Alan Kızılötesi Araştırma Gezgini uzay aracı 2009 yılında yörüngeye çıkarken yaklaşık iki yıl sonra kış uykusuna yatırılmıştı. Ardından 2013 yılında NEOWISE adı verilen araç, asteroit ve kuyruklu yıldız avına odaklanan yeni bir görev için uykusundan uyandırılmıştı. Artık gözlerini sonsuza kadar kapatan ve geçtiğimiz ay Dünya’ya dönen NEOWISE, harika uzay görselleri paylaştı.

    15 yıllık görev 6 harika görsel ile taçlandırıldı

    Daha önce hiç görülmemiş muhteşem uzay görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 15 yıl boyunca görevde kalan NEOWISE, 21 farklı kızılötesi tarama gerçekleştirerek evrenin sırlarını gözler önüne serdi. Teleskop, 1 Kasım’da Dünya’ya düşmeden önce aktif görevini zaten noktalamıştı. NEOWISE ekibi, teleskopun arşivlerinden altı özel görseli, misyonun başarısını kutlamak amacıyla 26 Kasım’da yayınladı. Bu görseller arasında özellikle Kaliforniya Bulutsusu ve Gecko Bulutsusu gibi etkileyici kozmik fenomenler dikkat çekiyor.
    Daha önce hiç görülmemiş muhteşem uzay görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Perseus takımyıldızında yer alan bu 100 ışık yılı genişliğindeki Kaliforniya Bulutsusu, Dünya’dan yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıkta. Bulutsu, adını Kaliforniya sahil şeridine benzeyen şeklinden alıyor. Görseller arasında ayrıca bir kısmı kertenkele burnuna benzeyen Gecko Bulutsusu da bulunuyor. Bulutsunun burun kısmında kırmızı renk tonunda bebek bir yıldız görülüyor. Yıldız, oluş aşamasının son aşamasında bulunuyor ve artık yakıtının son kısımlarını yutuyor. Ayrıca yıldızın çevresindeki gaz jetleri, etrafındaki toz bulutlarını yarıp geçiyor.
    Daha önce hiç görülmemiş muhteşem uzay görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni yayınlanan üçüncü bir görüntü ise kurbağa yavrusuna benzeyen CG12 nebulasını gösteriyor. Görselde, WISE’ın kızılötesi ışıkla kolayca tespit ettiği, kuyruk şeklindeki toz iplikleri dikkat çekiyor. Yayınlanan yeni altı görüntünün tamamını ise aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.

    NEOWISE’in sağladığı veriler, yalnızca bugünün değil, geleceğin astronomlarına da rehberlik edecek. Görev boyunca toplanan devasa veri arşivi, evrenin yapısını daha iyi anlamak için yeni araçlar ve tekniklerle tekrar tekrar incelenecek. NEOWISE Baş Araştırmacı Yardımcısı Joe Masiero, bu arşivin önemini şu sözlerle vurguluyor: “Neredeyse 15 yıl boyunca gökyüzündeki değişimleri izlemek, en yakın asteroitlerden en uzak kuasarlara kadar her şey için yeni bir bilimsel alan açtı.”

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/asteroid-comet-missions/behold-these-gorgeous-never-before-seen-space-images-are-from-a-nasa-space-telescope-that-should-have-died-long-ago https://www.astropix.org/link/3b2x
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