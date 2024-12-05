Daha önce hiç görülmemiş muhteşem uzay görüntüleri paylaşıldı

NEOWISE’in sağladığı veriler, yalnızca bugünün değil, geleceğin astronomlarına da rehberlik edecek. Görev boyunca toplanan devasa veri arşivi, evrenin yapısını daha iyi anlamak için yeni araçlar ve tekniklerle tekrar tekrar incelenecek. NEOWISE Baş Araştırmacı Yardımcısı Joe Masiero, bu arşivin önemini şu sözlerle vurguluyor: “Neredeyse 15 yıl boyunca gökyüzündeki değişimleri izlemek, en yakın asteroitlerden en uzak kuasarlara kadar her şey için yeni bir bilimsel alan açtı.”
Yapay zeka inanılmaz bir hızla, tehlike barındıracak şekilde ilerliyor! Biz TEREX DIESEL; www.terexdiesel.com.tr projemizde yapay zekadan yeterince faydalandık, önemli olan yapay zekanın iyi yönlerini almak ama kötü yönlerine sınırlandırma geliştirmek zorunludur.
Yapay zeka inanılmaz bir hızla, tehlike barındıracak şekilde ilerliyor! Biz TEREX DIESEL; www.terexdiesel.com.tr projemizde yapay zekadan yeterince faydalandık, önemli olan yapay zekanın iyi yönlerini almak ama kötü yönlerine sınırlandırma geliştirmek zorunludur.