Tam Boyutta Gör NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance keşif aracının içinde bulunan Mars helikopteri Ingenuity, bir süre önce çorak topraklarda yeni bir uçuş rekoruna imza attı. Ajans tarafından aktarılanlara göre küçük rotorlu helikopter 20 Aralık'ta gerçekleştirdiği 69. uçuşunda bu rekoru kırdı.

NASA'dan bir Mars rekoru daha

Görevin uçuş günlüğüne göre, 4 kiloluk Ingenuity helikopteri 20 Aralık'ta Kızıl Gezegen'de 705 metre yol kat etti. Küçük helikopterin önceki rekoru Nisan 2022'de gerçekleşen 704 metrelik uçuştu. Ingenuity, NASA'nın Perseverance keşif aracıyla birlikte gezegene Şubat 2021'de iniş yapmıştı. O zamandan beri iki robot, Mars'ın antik geçmişinde bir göl ve nehir deltası barındırdığı düşünülen Jezero Krateri'ni keşfediyor.

Araba büyüklüğündeki Perseverance, geçmiş Mars yaşamının izlerini ararken, değerli malzemelerin daha ayrıntılı olarak analiz edilebilmesi için gelecekte Dünya'ya dönmek üzere örnekler topluyor. Ingenuity, gezegenin ince atmosferine rağmen Mars'ta havadan keşfin mümkün olduğunu göstermek için tasarlanmıştı. Rotorlu araç bunu 2021 baharında beş uçuş boyunca gerçekleştirdi ve NASA, daha fazla bilgi toplamak ve yeni hava araçları tasarlamak için Ingenuity'nin görevini uzattı.

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Ingenuity, son olarak 22 Aralık’ta başka bir uçuş daha gerçekleştirdi. Uçuş günlüğüne göre Ingenuity 70 Mars uçuşu boyunca toplamda yaklaşık 17,7 kilometre yol kat etti. Perseverance ise 23.7 km’lik bir yol kat etti. Bu son sayı ne kadar etkileyici olsa da bir Kızıl Gezegen rekoru değil: NASA'nın Opportunity keşif aracı, Ocak 2004'ten Haziran 2018'e kadar süren Mars yüzeyindeki operasyonel ömrü boyunca 45,16 km yol kat etmişti.

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NASA’nın Mars helikopteri yeni bir uçuş rekoru kırdı