Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA’nın Mars helikopteri yeni bir uçuş rekoru kırdı

    Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance adlı keşif aracının içinde bulunan Mars helikopteri Ingenuity, kısa bir süre önce çorak topraklarda yeni bir uçuş rekoru kırdı.
    NASA’nın Mars helikopteri yeni bir uçuş rekoru kırdı Tam Boyutta Gör
    NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance keşif aracının içinde bulunan Mars helikopteri Ingenuity, bir süre önce çorak topraklarda yeni bir uçuş rekoruna imza attı. Ajans tarafından aktarılanlara göre küçük rotorlu helikopter 20 Aralık'ta gerçekleştirdiği 69. uçuşunda bu rekoru kırdı.

    NASA'dan bir Mars rekoru daha

    Görevin uçuş günlüğüne göre, 4 kiloluk Ingenuity helikopteri 20 Aralık'ta Kızıl Gezegen'de 705 metre yol kat etti. Küçük helikopterin önceki rekoru Nisan 2022'de gerçekleşen 704 metrelik uçuştu. Ingenuity, NASA'nın Perseverance keşif aracıyla birlikte gezegene Şubat 2021'de iniş yapmıştı. O zamandan beri iki robot, Mars'ın antik geçmişinde bir göl ve nehir deltası barındırdığı düşünülen Jezero Krateri'ni keşfediyor.

    Araba büyüklüğündeki Perseverance, geçmiş Mars yaşamının izlerini ararken, değerli malzemelerin daha ayrıntılı olarak analiz edilebilmesi için gelecekte Dünya'ya dönmek üzere örnekler topluyor. Ingenuity, gezegenin ince atmosferine rağmen Mars'ta havadan keşfin mümkün olduğunu göstermek için tasarlanmıştı. Rotorlu araç bunu 2021 baharında beş uçuş boyunca gerçekleştirdi ve NASA, daha fazla bilgi toplamak ve yeni hava araçları tasarlamak için Ingenuity'nin görevini uzattı.

    Ingenuity, son olarak 22 Aralık’ta başka bir uçuş daha gerçekleştirdi. Uçuş günlüğüne göre Ingenuity 70 Mars uçuşu boyunca toplamda yaklaşık 17,7 kilometre yol kat etti. Perseverance ise 23.7 km’lik bir yol kat etti. Bu son sayı ne kadar etkileyici olsa da bir Kızıl Gezegen rekoru değil: NASA'nın Opportunity keşif aracı, Ocak 2004'ten Haziran 2018'e kadar süren Mars yüzeyindeki operasyonel ömrü boyunca 45,16 km yol kat etmişti.

    Kaynakça https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-distance-record-december-2023 https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#Flight-Log
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
    Casper Nirvana C370.4020-4D00T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız