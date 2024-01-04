NASA’nın Mars helikopteri yeni bir uçuş rekoru kırdı

NASA'dan bir Mars rekoru daha
Görevin uçuş günlüğüne göre, 4 kiloluk Ingenuity helikopteri 20 Aralık'ta Kızıl Gezegen'de 705 metre yol kat etti. Küçük helikopterin önceki rekoru Nisan 2022'de gerçekleşen 704 metrelik uçuştu. Ingenuity, NASA'nın Perseverance keşif aracıyla birlikte gezegene Şubat 2021'de iniş yapmıştı. O zamandan beri iki robot, Mars'ın antik geçmişinde bir göl ve nehir deltası barındırdığı düşünülen Jezero Krateri'ni keşfediyor.
Araba büyüklüğündeki Perseverance, geçmiş Mars yaşamının izlerini ararken, değerli malzemelerin daha ayrıntılı olarak analiz edilebilmesi için gelecekte Dünya'ya dönmek üzere örnekler topluyor. Ingenuity, gezegenin ince atmosferine rağmen Mars'ta havadan keşfin mümkün olduğunu göstermek için tasarlanmıştı. Rotorlu araç bunu 2021 baharında beş uçuş boyunca gerçekleştirdi ve NASA, daha fazla bilgi toplamak ve yeni hava araçları tasarlamak için Ingenuity'nin görevini uzattı.
Ingenuity, son olarak 22 Aralık’ta başka bir uçuş daha gerçekleştirdi. Uçuş günlüğüne göre Ingenuity 70 Mars uçuşu boyunca toplamda yaklaşık 17,7 kilometre yol kat etti. Perseverance ise 23.7 km’lik bir yol kat etti. Bu son sayı ne kadar etkileyici olsa da bir Kızıl Gezegen rekoru değil: NASA'nın Opportunity keşif aracı, Ocak 2004'ten Haziran 2018'e kadar süren Mars yüzeyindeki operasyonel ömrü boyunca 45,16 km yol kat etmişti.Kaynakça https://www.space.com/mars-helicopter-ingenuity-distance-record-december-2023 https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#Flight-Log Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.