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    NASA'nın SLS Ay roketi son testler için fırlatma rampasına geldi

    NASA'nın Artemis 1 görevi kapsamında mürettebatsız Ay uçuşu için tasarladığı Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketi ve Orion Uzay Aracı son büyük testler için fırlatma rampasına getirildi.
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    NASA'nın SLS Ay roketi son testler için fırlatma rampasına geldi
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    NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketi ve Orion Uzay Aracı, 11 saatten fazla bir süre sonunda Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştı. SLS ve Orion, test edilecek ve fırlatmadan önceki son kontroller için montaj binasına geri getirilecek.

    Fırlatma öncesi son büyük test

    Montaj binasından çıkartılarak 6,4 kilometrelik mesafe boyunca paletli bir taşıyıcı üzerinde fırlatma rampasına ulaştırılan SLS ve Orion, Nisan ayında test edilecek. Testlerde fırlatma gerçekleştirilmeyecek ancak fırlatmaya kadar yapılacaklar prova edilecek.

    NASA'nın SLS Ay roketi son testler için fırlatma rampasına geldi
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    Gerçekleştirilecek testlerin ardından roket ve uzay aracı, test sensörlerini çıkarmak, pilleri yeniden şarj etmek ve uygun fırlatmadan önce son kontrolleri tamamlamak için montaj binasına geri götürülecek.

    Artemis 1, mürettebatsız bir gidiş-dönüş göreviyken Artemis 2, mürettebatla gerçekleştirilecek. İkinci göre kapsamında uzay aracı Ay'a inmeyecek yalnızca yakınından geçip geri dönecek. Son aşama olan Artemis 3, mürettebatı Ay yüzeyine ulaştıracak.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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