NASA'nın SLS Ay roketi son testler için fırlatma rampasına geldi

NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketi ve Orion Uzay Aracı, 11 saatten fazla bir süre sonunda Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştı. SLS ve Orion, test edilecek ve fırlatmadan önceki son kontroller için montaj binasına geri getirilecek.
Fırlatma öncesi son büyük test
Montaj binasından çıkartılarak 6,4 kilometrelik mesafe boyunca paletli bir taşıyıcı üzerinde fırlatma rampasına ulaştırılan SLS ve Orion, Nisan ayında test edilecek. Testlerde fırlatma gerçekleştirilmeyecek ancak fırlatmaya kadar yapılacaklar prova edilecek.
Gerçekleştirilecek testlerin ardından roket ve uzay aracı, test sensörlerini çıkarmak, pilleri yeniden şarj etmek ve uygun fırlatmadan önce son kontrolleri tamamlamak için montaj binasına geri götürülecek.
Artemis 1, mürettebatsız bir gidiş-dönüş göreviyken Artemis 2, mürettebatla gerçekleştirilecek. İkinci göre kapsamında uzay aracı Ay'a inmeyecek yalnızca yakınından geçip geri dönecek. Son aşama olan Artemis 3, mürettebatı Ay yüzeyine ulaştıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara