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Güneş sistemimizin dışında yer alan ötegezegenler hakkında gerçekleştirilen bir çalışma kapsamında araştırmacılar, daha önce gezegen olarak sınıflandırılan üç gök cisminin yanlış sınıflandırıldığını bildiriyor. Açıklanan bilgilere göre bu üç gök cisminin birer küçük yıldız olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

'Küçük bir düzeltme'

Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ötegezegen keşfedildi ve bir o kadar da henüz doğrulanmamış ötegezegen adayı bulunuyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) araştırmacıları bu ötegezegenlerden en az üçünün aslında yıldız olmalarının daha yüksek bir ihtimal olduğunu belirtiyorlar.

Kepler Uzay Teleskopu sayesinde keşfedilen Kepler-854b, Kepler-840b ve Kepler-699b gök cisimleri üzerinde çalışma yapan bilim insanları, bu üç cismin boyutlarını güncellenmiş ölçüm teknikleriyle iki kez kontrol ettiler. Araştırma ekibi, üç gök cisminin şimdiye kadar onaylanmış en büyük gezegenlerden daha büyük olduğunu ortaya koydular. Gök cisimlerinin, Jüpiter'in 2-4 katı büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacıların dikkatini çeken Kepler-747b ise boyut olarak Jüpiter'in boyutunun yaklaşık 1.8 katı büyüklüğe sahip. Şimdiye kadar onaylanmış gezegenlerin boyutlarıyla karşılaştırılabilir bir büyüklükte olsa da Kepler-747b'nin yıldızından fazla uzakta bulunuyor oluşundan dolayı aldığı ışık miktarı, bu büyüklükteki bir gezegeni ayakta tutamayacak kadar küçük olduğu belirtiliyor.

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MIT araştırmacıları, 2 binden fazla ötegezegeni araştırdıkların, yalnızca Kepler-854b, Kepler-840b ve Kepler-699b gök cisimlerinin ve muhtemelen Kepler-747b'nin yanlış sınıflandırıldığını düşünüyorlar. Araştırmacılar, bunun yalnızca küçük bir düzeltme olduğunu ve daha fazla yanlış sınıflandırmanın beklenmediğini belirtiyorlar.

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Ötegezegen olarak bilinen üç gök cismi aslında yıldız olabilir