NASA, Ay gemisindeyken neler göreceğinizi ve duyacağınızı paylaştı

Artemis 2'nin planlanan kalkışına bir yıldan az bir süre kala, NASA'nın görev ekibi tarihi yolculukları için hazırlanmaya başladı bile. Artemis programı kademeli olarak planlandı ve her görev NASA'nın ulaşması gereken kilometre taşlarını artırıyor. Örneğin, Artemis 1’de mürettebatsız bir Orion aracı Dünya'ya dönmeden önce Ay'ın etrafında uçarken, Artemis 2'de mürettebatlı bir uçuş gerçekleştirilecek.
NASA’nın paylaştığı 25 dakikalık dönüş videosunda Orion’un bu manevrası görülebiliyor. Ayrıca atmosferdeki yanma ve yoğun sesler açıkça görülüp duyulabilir. Videoda Orion’un yere yaklaştıkça birçok kez keskin yön değişiklikleri yaptığı da anlaşılıyor. Tüm videoyu yukarıdaki X bağlantısında bulunan gönderideki link üzerinden veya hemen alttaki videodan izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.