NASA, Ay gemisindeyken neler göreceğinizi ve duyacağınızı paylaştı

Tam Boyutta Gör NASA, Artemis 1 misyonunun başarıyla tamamlanarak Ay'dan dönmesinden bir yıl sonra, Orion uzay aracı Dünya'ya dönerken içinde oturmanın nasıl bir his olduğuna dair yeni görüntüler paylaştı. NASA'nın Artemis programı, astronotları Dünya'dan Ay'a yakın bir yörüngeye taşımak ve görev sona erdiğinde onları gezegene geri döndürmek için Orion kapsülünü kullanacak. Bu kapsül neredeyse saatte 40 bin kilometre hızla hareket ederken dönüş yolcuğu sırasında 2.760 derece yüzey sıcaklığına ulaşacak. Bu eşsiz deneyim işitsel ve görsel olarak uzay aracındaki kameralar tarafından kaydedildi.

Ay’dan dönerken bunlar yaşanılacak

Artemis 2'nin planlanan kalkışına bir yıldan az bir süre kala, NASA'nın görev ekibi tarihi yolculukları için hazırlanmaya başladı bile. Artemis programı kademeli olarak planlandı ve her görev NASA'nın ulaşması gereken kilometre taşlarını artırıyor. Örneğin, Artemis 1’de mürettebatsız bir Orion aracı Dünya'ya dönmeden önce Ay'ın etrafında uçarken, Artemis 2'de mürettebatlı bir uçuş gerçekleştirilecek.

Tam Boyutta Gör NASA kısa bir süre önce ise Artemis 1 görevi sırasında Orion aracının dönüş esnasında başından geçenleri kayıt altına aldı. Bu görsel ve işitsel kayıt sadece sosyal medyada paylaşmak için toplanmadı elbette. NASA, bu kayıtları hali hazırda devam eden astronot hazırlıklarında simülasyon verisi olarak kullanacak.

Tam Boyutta Gör Orion aracı atmosfere giriş yaptığında hızını azaltmak için yenilikçi bir “atlama” manevrası kullanıyor. Bu atlama manevrası Orion’un atmosfere girişini ve sonrasında irtifasını tekrar yükselterek yeniden girişini içeriyor. Bu da uzay gemisinin iniş hassasiyetini arttırmasına, ısı kalkanının performansını iyileştirmesine ve astronotların Dünya'ya girerken katlanmak zorunda oldukları g-kuvveti yükünü azaltmasına olanak sağlıyor.

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NASA’nın paylaştığı 25 dakikalık dönüş videosunda Orion’un bu manevrası görülebiliyor. Ayrıca atmosferdeki yanma ve yoğun sesler açıkça görülüp duyulabilir. Videoda Orion’un yere yaklaştıkça birçok kez keskin yön değişiklikleri yaptığı da anlaşılıyor. Tüm videoyu yukarıdaki X bağlantısında bulunan gönderideki link üzerinden veya hemen alttaki videodan izleyebilirsiniz.

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