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    Anlık Bildirim

    NASA, Ay gemisindeyken neler göreceğinizi ve duyacağınızı paylaştı

    NASA, saatte neredeyse 40 bin kilometre hızla giderken Ay gemisinden neler göreceğinizi ve duyacağını paylaştı. 25 dakikalık video eve dönüşün tüm ayrıntılarını içeriyor.
    Ay gemisindeyken neler göreceğiniz ve duyacağınız paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    NASA, Artemis 1 misyonunun başarıyla tamamlanarak Ay'dan dönmesinden bir yıl sonra, Orion uzay aracı Dünya'ya dönerken içinde oturmanın nasıl bir his olduğuna dair yeni görüntüler paylaştı. NASA'nın Artemis programı, astronotları Dünya'dan Ay'a yakın bir yörüngeye taşımak ve görev sona erdiğinde onları gezegene geri döndürmek için Orion kapsülünü kullanacak. Bu kapsül neredeyse saatte 40 bin kilometre hızla hareket ederken dönüş yolcuğu sırasında 2.760 derece yüzey sıcaklığına ulaşacak. Bu eşsiz deneyim işitsel ve görsel olarak uzay aracındaki kameralar tarafından kaydedildi.

    Ay’dan dönerken bunlar yaşanılacak

    Artemis 2'nin planlanan kalkışına bir yıldan az bir süre kala, NASA'nın görev ekibi tarihi yolculukları için hazırlanmaya başladı bile. Artemis programı kademeli olarak planlandı ve her görev NASA'nın ulaşması gereken kilometre taşlarını artırıyor. Örneğin, Artemis 1’de mürettebatsız bir Orion aracı Dünya'ya dönmeden önce Ay'ın etrafında uçarken, Artemis 2'de mürettebatlı bir uçuş gerçekleştirilecek.

    Ay gemisindeyken neler göreceğiniz ve duyacağınız paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    NASA kısa bir süre önce ise Artemis 1 görevi sırasında Orion aracının dönüş esnasında başından geçenleri kayıt altına aldı. Bu görsel ve işitsel kayıt sadece sosyal medyada paylaşmak için toplanmadı elbette. NASA, bu kayıtları hali hazırda devam eden astronot hazırlıklarında simülasyon verisi olarak kullanacak.
    Ay gemisindeyken neler göreceğiniz ve duyacağınız paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Orion aracı atmosfere giriş yaptığında hızını azaltmak için yenilikçi bir “atlama” manevrası kullanıyor. Bu atlama manevrası Orion’un atmosfere girişini ve sonrasında irtifasını tekrar yükselterek yeniden girişini içeriyor. Bu da uzay gemisinin iniş hassasiyetini arttırmasına, ısı kalkanının performansını iyileştirmesine ve astronotların Dünya'ya girerken katlanmak zorunda oldukları g-kuvveti yükünü azaltmasına olanak sağlıyor.

    NASA’nın paylaştığı 25 dakikalık dönüş videosunda Orion’un bu manevrası görülebiliyor. Ayrıca atmosferdeki yanma ve yoğun sesler açıkça görülüp duyulabilir. Videoda Orion’un yere yaklaştıkça birçok kez keskin yön değişiklikleri yaptığı da anlaşılıyor. Tüm videoyu yukarıdaki X bağlantısında bulunan gönderideki link üzerinden veya hemen alttaki videodan izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://wccftech.com/nasa-shares-what-youll-see-hear-in-its-moon-ship-at-24500-miles-per-hour/ https://images.nasa.gov/details/art001m1203451716
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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