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    Anlık Bildirim

    NASA’nın UFO raporundan yapay zekanın gerekliliği çıktı

    NASA, bir süre önce merakla beklenen UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ve UAP (Tanımlanamayan Anormal Olay) raporunu yayınladı. Raporda NASA, yapay zekanın gerekliliğine vurgu yapıyor.
    NASA’nın UFO raporundan yapay zekanın gerekliliği çıktı Tam Boyutta Gör
    NASA, geçtiğimiz yıl oluşturduğu bağımsız bir araştırma ekibi tarafından oluşturulan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ve UAP (Tanımlanamayan Anormal Olay) raporunu yayınladı. Raporda herhangi bir dünya dışı varlığının tespit edilmediği söylense de verilerin analizi için yapay zekanın kullanılması gerektiği belirtildi.

    UFO’lar ve yapay zeka

    NASA kısa bir süre önce Tanımlanamayan Anormal Olay (UAP) ya da daha yaygın adıyla UFO'lar hakkında merakla beklenen bir rapor yayınladı. Rapor, çeşitli uzmanlıklara sahip 16 topluluk üyesi tarafından yürütülen ve ABD hükümetinin UFO'lar hakkında sahip olduğu bilgileri değerlendiren bağımsız bir çalışma konumunda. Ve raporda bu nesnelerin kökenini belirlemek için yeterli net veri olmadığı sonucuna varılmış durumda.

    Rapor sadece uzaylıların olup olmadığıyla ilgili değil, aynı zamanda UAP’ler hakkında çok daha net ve kesin veriler toplamak için birçok tavsiyeyi de barındırıyor. Rapor özellikle yapay zeka ve makine öğrenimini içeren sofistike veri analiz tekniklerinin benimsenmesini öneriyor. Çalışma, yapay zeka destekli araçların, sistematik veri toplama ve sağlam küratörlük içeren kapsamlı bir UFO tespit kampanyası ile birleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu arada UAP’in kapsamı içerisine sadece hava olayları girmiyor. Deniz, kara veya uzayın derinliklerindeki anomalilikler de giriyor. Yani verilerin yelpazesi hayli büyük ve yapay zeka analiz sürecini daha verimli haline getirebilir.

    NASA Başkanı Bill Nelson, yapmış olduğu açıklamada çalışma ekibinin UAP'nin dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığını ancak bunları ne olduklarını da halen bilmediklerini söyledi. Rapor ise ayrıca verilerin toplanmasında daha fazla kitle kaynaklı katkının teşvik edilmesini öneriyor. NASA ilerleyen dönemlerde bunun için açık kaynaklı akıllı telefon tabanlı uygulamalar oluşturabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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