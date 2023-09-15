NASA’nın UFO raporundan yapay zekanın gerekliliği çıktı

Tam Boyutta Gör NASA, geçtiğimiz yıl oluşturduğu bağımsız bir araştırma ekibi tarafından oluşturulan UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) ve UAP (Tanımlanamayan Anormal Olay) raporunu yayınladı. Raporda herhangi bir dünya dışı varlığının tespit edilmediği söylense de verilerin analizi için yapay zekanın kullanılması gerektiği belirtildi.

UFO’lar ve yapay zeka

NASA kısa bir süre önce Tanımlanamayan Anormal Olay (UAP) ya da daha yaygın adıyla UFO'lar hakkında merakla beklenen bir rapor yayınladı. Rapor, çeşitli uzmanlıklara sahip 16 topluluk üyesi tarafından yürütülen ve ABD hükümetinin UFO'lar hakkında sahip olduğu bilgileri değerlendiren bağımsız bir çalışma konumunda. Ve raporda bu nesnelerin kökenini belirlemek için yeterli net veri olmadığı sonucuna varılmış durumda.

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Rapor sadece uzaylıların olup olmadığıyla ilgili değil, aynı zamanda UAP’ler hakkında çok daha net ve kesin veriler toplamak için birçok tavsiyeyi de barındırıyor. Rapor özellikle yapay zeka ve makine öğrenimini içeren sofistike veri analiz tekniklerinin benimsenmesini öneriyor. Çalışma, yapay zeka destekli araçların, sistematik veri toplama ve sağlam küratörlük içeren kapsamlı bir UFO tespit kampanyası ile birleştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu arada UAP’in kapsamı içerisine sadece hava olayları girmiyor. Deniz, kara veya uzayın derinliklerindeki anomalilikler de giriyor. Yani verilerin yelpazesi hayli büyük ve yapay zeka analiz sürecini daha verimli haline getirebilir.

NASA Başkanı Bill Nelson, yapmış olduğu açıklamada çalışma ekibinin UAP'nin dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığını ancak bunları ne olduklarını da halen bilmediklerini söyledi. Rapor ise ayrıca verilerin toplanmasında daha fazla kitle kaynaklı katkının teşvik edilmesini öneriyor. NASA ilerleyen dönemlerde bunun için açık kaynaklı akıllı telefon tabanlı uygulamalar oluşturabilir.

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NASA’nın UFO raporundan yapay zekanın gerekliliği çıktı