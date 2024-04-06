ABD’nin batı yakası doğu yakasına göre çok daha fazla UFO görüyor

Beklenmedik bir bulgu
Science Reports dergisinde yayınlanan çalışmada Ulusal UFO Araştırma Merkezi tarafından 20 yıl boyunca toplanan kapsamlı 98 bin veri seti incelendi. Çalışmanın amacı ışık kirliliği, bulut örtüsü, havaalanları ve askeri üsler gibi çevresel değişkenlerin UFO raporlarıyla ilişkisini ortaya koymaktı. Araştırmaya göre eğer ABD’nin batı yakasında yaşıyorsanız UFO veya sadece gökyüzündeki değil, uzaydaki ve su altındaki UFO'ları da içeren daha geniş bir terim olan UAP görme olasılığınızın daha yüksek. Araştırmacılara göre bu durum tamamen beklenmedik bir bulguydu.
Araştırmacılar halen insanların gökyüzünde ne gördüklerini bilmiyorlar ancak ilginç olan şu ki, analiz başladığında ekip, UFO raporlarında düzenli bir artış görmeyi bekliyordu. Ancak bu beklentinin tam tersi yaşandı. UFO gözlemleri 2014 yılında veri tabanına kaydedilen 8,000 gözlemle zirve yaparken, Batı'daki çok sayıda rapora kıyasla Orta ve Güney ABD'de gözlemler inanılmaz derecede düşük kaldı. Medina ve meslektaşları bu durumu nasıl açıklayacaklarından emin olmadıklarının altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...