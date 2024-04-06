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    Anlık Bildirim

    ABD’nin batı yakası doğu yakasına göre çok daha fazla UFO görüyor

    Yeni bir araştırmaya göre, ABD'nin batısında yaşayanlar ülkenin doğusunda yaşayanlara göre çok daha fazla UFO görüyor. Araştırmacılar bunun nedenini halen bilmiyorlar.
    ufo Tam Boyutta Gör
    Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) veya Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) özelinde yapılan yeni bir araştırmada ABD’nin bir tarafının diğerinden daha fazla UFO gördüğü keşfedildi, ancak bunun nedeninin ne olduğu belirsizliğini koruyor. 20 yıl boyunca toplanan 98.000 raporu analiz eden araştırmacılar çevresel rollerin UFO gözlemlerinin sayısını etkilediğini tespit etti.

    Beklenmedik bir bulgu

    Science Reports dergisinde yayınlanan çalışmada Ulusal UFO Araştırma Merkezi tarafından 20 yıl boyunca toplanan kapsamlı 98 bin veri seti incelendi. Çalışmanın amacı ışık kirliliği, bulut örtüsü, havaalanları ve askeri üsler gibi çevresel değişkenlerin UFO raporlarıyla ilişkisini ortaya koymaktı. Araştırmaya göre eğer ABD’nin batı yakasında yaşıyorsanız UFO veya sadece gökyüzündeki değil, uzaydaki ve su altındaki UFO'ları da içeren daha geniş bir terim olan UAP görme olasılığınızın daha yüksek. Araştırmacılara göre bu durum tamamen beklenmedik bir bulguydu.

    abd ufo Tam Boyutta Gör
    Çalışmayı yöneten Utah Üniversitesi'nden Richard Medina'ya göre, bu gözlemlerin çevresel bağlamını tespit etmek UAP’leri kategorize etmek için oldukça önemli. Medina ve meslektaşları, ABD'nin batısındaki çok sayıdaki gözlemin kısmen geniş açık alanlar ve insanları daha fazla dışarıya çeken ılıman hava durumu ile açıklanabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre dışarıda geçirilen vakit arttıkça insanların gökyüzünü gözlemlere oranları da artıyor ve dolayısıyla UAP raporları da bunlarla paralel şekilde ilerliyor.

    Araştırmacılar halen insanların gökyüzünde ne gördüklerini bilmiyorlar ancak ilginç olan şu ki, analiz başladığında ekip, UFO raporlarında düzenli bir artış görmeyi bekliyordu. Ancak bu beklentinin tam tersi yaşandı. UFO gözlemleri 2014 yılında veri tabanına kaydedilen 8,000 gözlemle zirve yaparken, Batı'daki çok sayıda rapora kıyasla Orta ve Güney ABD'de gözlemler inanılmaz derecede düşük kaldı. Medina ve meslektaşları bu durumu nasıl açıklayacaklarından emin olmadıklarının altını çiziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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