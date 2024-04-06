ABD’nin batı yakası doğu yakasına göre çok daha fazla UFO görüyor

Tam Boyutta Gör Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) veya Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) özelinde yapılan yeni bir araştırmada ABD’nin bir tarafının diğerinden daha fazla UFO gördüğü keşfedildi, ancak bunun nedeninin ne olduğu belirsizliğini koruyor. 20 yıl boyunca toplanan 98.000 raporu analiz eden araştırmacılar çevresel rollerin UFO gözlemlerinin sayısını etkilediğini tespit etti.

Beklenmedik bir bulgu

Science Reports dergisinde yayınlanan çalışmada Ulusal UFO Araştırma Merkezi tarafından 20 yıl boyunca toplanan kapsamlı 98 bin veri seti incelendi. Çalışmanın amacı ışık kirliliği, bulut örtüsü, havaalanları ve askeri üsler gibi çevresel değişkenlerin UFO raporlarıyla ilişkisini ortaya koymaktı. Araştırmaya göre eğer ABD’nin batı yakasında yaşıyorsanız UFO veya sadece gökyüzündeki değil, uzaydaki ve su altındaki UFO'ları da içeren daha geniş bir terim olan UAP görme olasılığınızın daha yüksek. Araştırmacılara göre bu durum tamamen beklenmedik bir bulguydu.

Tam Boyutta Gör Çalışmayı yöneten Utah Üniversitesi'nden Richard Medina'ya göre, bu gözlemlerin çevresel bağlamını tespit etmek UAP’leri kategorize etmek için oldukça önemli. Medina ve meslektaşları, ABD'nin batısındaki çok sayıdaki gözlemin kısmen geniş açık alanlar ve insanları daha fazla dışarıya çeken ılıman hava durumu ile açıklanabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre dışarıda geçirilen vakit arttıkça insanların gökyüzünü gözlemlere oranları da artıyor ve dolayısıyla UAP raporları da bunlarla paralel şekilde ilerliyor.

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Araştırmacılar halen insanların gökyüzünde ne gördüklerini bilmiyorlar ancak ilginç olan şu ki, analiz başladığında ekip, UFO raporlarında düzenli bir artış görmeyi bekliyordu. Ancak bu beklentinin tam tersi yaşandı. UFO gözlemleri 2014 yılında veri tabanına kaydedilen 8,000 gözlemle zirve yaparken, Batı'daki çok sayıda rapora kıyasla Orta ve Güney ABD'de gözlemler inanılmaz derecede düşük kaldı. Medina ve meslektaşları bu durumu nasıl açıklayacaklarından emin olmadıklarının altını çiziyor.

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