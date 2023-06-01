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    Anlık Bildirim

    Türkiye Uzay Ajansı'ndan NASA'nın UFO görüntüleri hakkında açıklama

    Türkiye Uzay Ajansı, NASA'nın UFO, UAP paneli hakkında açıklama yaptı. UAP teriminin anlamı ve kapsamı hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.                     
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    Türkiye Uzay Ajansı'ndan NASA'nın UFO görüntüsü hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    NASA, tanımlanamaya uçan nesneler (UAP) hakkında ilk halka açık toplantısını yaptı. NASA bu toplantıda UFO görüntüleri paylaştı ve büyük ses getirdi. Türkiye Uzay Ajansı, NASA’nın toplantısı ve UAP'ın ne anlama geldiği hakkında hakkında açıklama yaptı.

    UAP nedir?

    Pek çok kişi UFO’nun uzaylı aracı anlamına geldiğini düşünse de UFO, “Unidentified Flying Object” kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Tanımlanamayan Uçan Nesne anlamına geliyor. Türkiye Uzay Ajansı, NASA’nın bu tanımlamayı kısıtlı bulduğu için UFO yerine artık UAP teriminin kullanıldığına vurgu yaptı. “Unidentified Anomalous Phenomena” kelimelerinin baş harflerinden oluşan UAP şeklinde yeni bir tanımlama yapıldı. Tanımlanamayan Anormal Olay anlamına gelen bu terim, sadece tanımlanamayan nesneleri değil, tanımlanamayan şekilde gerçekleşen olayları da kapsıyor. NASA, dünya genelindeki UAP dosyalarını inceleyecek ve gizemli olayların şifresini çözmeye çalışacak.

    Türkiye Uzay Ajansı’nın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

    "UAP saptamalarının, özellikle Dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin işaretleri bulundurduğu düşüncesine kapılmak doğru değildir. Yapılan çeşitli UAP ihbarlarının çoğunun meteoroloji balonları, Starlink Uyduları, drone’lar ve hatta hava çöplerinden kaynaklanan yanılgılar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca görüntüleme yapan veya veri almakta kullanılan bazı cihazlardaki bozukluklar da bu yanılgının doğmasına sebep olabilmektedir.

    UAP çalışmalarının odaklandığı alan düşünülenin aksine Dünya dışı yaşamın tespiti değil daha çok hava savunması ve güvenliği alanlarıdır.

    UAP KAPSAMINDA OLAN NEDENLER

    • Havadaki Karmaşa: Bu nesneler arasında kuşlar, balonlar, eğlence amaçlı insansız hava araçları bulunur.
    • Doğal Atmosferik Olaylar: Doğal atmosferik olaylar, bazı kırmızıöte ve radar sistemlerinde kaydedilebilen buz kristalleri, nem ve termal dalgalanmaları içerir.
    • Gizli Çalışmalar: Kuruluşların teknoloji geliştirmelerinden ve gizli programlarından kaynaklı çalışmalardır
    • Çeşitli Yapılanmaların Çalışmaları: Devletler veya sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalardır."

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

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