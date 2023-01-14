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    Pentagon açıkladı: 2022'de ABD topraklarında 510 UFO görüldü

    Pentagon, uzun zamandır beklenen 2022 UFO raporunu yayınladı. Açıklamalara göre, Ağustos 2022'nin sonuna kadar ABD'de 500'den fazla UFO vakası kaydedildi.       
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    Pentagon açıkladı: 2022'de ABD topraklarında 510 UFO görüldü Tam Boyutta Gör
    30 Ağustos 2022 itibarıyla ABD'de 500'den fazla tanımlanamayan uçan cisim (UFO) görüldüğü rapor edildi. Pentagon'un Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanlığı (ODNI) tarafından hazırlanan rapor, ABD hükümetinin UFO'ları ciddiye aldığını gösteriyor.

    ABD, UFO sorununu ciddiye alıyor

    Rapora göre, anomalilerin büyük çoğunluğu ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri pilotlarının yanı sıra zaman zaman sivil tanıklar tarafından da gözlemlendi. Aynı zamanda, UFO'larla hiçbir ABD uçağı çarpışmasının kayıtlara geçmediğine de dikkat çekiliyor.

    Pentagon açıkladı: 2022'de ABD topraklarında 510 UFO görüldü Tam Boyutta Gör
    2021 yılında ABD istihbaratı, UFO'ların ülkenin ulusal güvenliği için sorun teşkil edebileceğini belirten bir rapor yayınlamış ve belgede, düzgün bir şekilde açıklanamayan 144 şüpheli UFO gözlemi vakası kaydedilmişti.

    UFO araştırmaları büyük kaynak gerektiriyor

    510 raporun 366'sının AARO (Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi) kurulduktan sonra yayınlandığına dikkat çekiliyor. Bunlardan 26'sı insansız hava sistemi ya da insansız hava aracı; 163'ü balon ya da benzeri bir şey; 6'sı ise kuş sürüleri ya da havada süzülen plastik torbalar gibi hava kümeleri olarak tanımlanmış.

    Pentagon açıkladı: 2022'de ABD topraklarında 510 UFO görüldü Tam Boyutta Gör
    Karakterize edilmiş 366 vakadan geriye kalan 171'i ise "tanımlanmamış ve ilişkilendirilmemiş" olaylardan oluşuyor. Uzmanlar, bu fenomenlerin doğası hakkında kesin sonuçlar olmadığını ve bunların incelenmesinin çok zaman ve önemli kaynaklar gerektireceğini belirtiyorlar.
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