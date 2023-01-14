Pentagon açıkladı: 2022'de ABD topraklarında 510 UFO görüldü

ABD, UFO sorununu ciddiye alıyor
Rapora göre, anomalilerin büyük çoğunluğu ABD Donanması ve Hava Kuvvetleri pilotlarının yanı sıra zaman zaman sivil tanıklar tarafından da gözlemlendi. Aynı zamanda, UFO'larla hiçbir ABD uçağı çarpışmasının kayıtlara geçmediğine de dikkat çekiliyor.
UFO araştırmaları büyük kaynak gerektiriyor
510 raporun 366'sının AARO (Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi) kurulduktan sonra yayınlandığına dikkat çekiliyor. Bunlardan 26'sı insansız hava sistemi ya da insansız hava aracı; 163'ü balon ya da benzeri bir şey; 6'sı ise kuş sürüleri ya da havada süzülen plastik torbalar gibi hava kümeleri olarak tanımlanmış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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