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Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü (HGM) tarafından hayata geçirilen Atlas isimli harita uygulamasında, deprem bölgesindeki şehirlerin uydu görüntüleri güncellendi. Yeni görüntülerde yıkımın boyutu net bir şekilde belli oluyor.

Maxar, depremin yeni uydu görüntülerini yayınladı 6 gün önce eklendi

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çok sayıda evin yıkıldığı görülüyor. Özellikle de Antakya’da çok az sayıda sağlam ev görünüyor. Yerden çekilen görüntülerden de bildiğimiz üzere uyduda çatısı gözüken evler de artık oturulamayacak durumda. Öte yandan uydu görüntülerinde çadır kurulan yerleri de görebiliyoruz. Ev sayısına oranla çadır sayısının az olduğunu söyleyebiliriz.

HGM'nin Atlas platformuna erişmek için:

https://atlas.harita.gov.tr/

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Depremin yıkıcı etkisi Atlas ile uydudan böyle görüntülendi