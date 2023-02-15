Depremin yıkıcı etkisi Atlas ile uydudan böyle görüntülendi

Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı Harita Genel Müdürlüğü (HGM) tarafından hayata geçirilen Atlas isimli harita uygulamasında, deprem bölgesindeki şehirlerin uydu görüntüleri güncellendi. Yeni görüntülerde yıkımın boyutu net bir şekilde belli oluyor.
Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da çok sayıda evin yıkıldığı görülüyor. Özellikle de Antakya’da çok az sayıda sağlam ev görünüyor. Yerden çekilen görüntülerden de bildiğimiz üzere uyduda çatısı gözüken evler de artık oturulamayacak durumda. Öte yandan uydu görüntülerinde çadır kurulan yerleri de görebiliyoruz. Ev sayısına oranla çadır sayısının az olduğunu söyleyebiliriz.
HGM'nin Atlas platformuna erişmek için:
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah