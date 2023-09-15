NASA beklenen UFO raporunu yayınladı: Uzaylılar dair kanıt yok

NASA, UFO'ları ya da yeni adıyla tanımlanamayan anormal fenomenleri (UAP) anlamak amacıyla daha iyi verilerin nasıl toplanıp analiz edilebileceği konusunda diğer devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere 2022 yılında bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekibi görevlendirdi. UAP kapsamına sadece havada bulunan ve hemen tanımlanamayan cisim ya da olaylar değil, aynı zamanda su altında ya da uzayda bulunan ve alanlar arasında seyahat eden cisimler de giriyor.
“Öğrenilecek çok şey var”
Öte yandan NASA'nın ilk raporu UFO muammasına ışık tutmak için esasında çok da çabalamıyor ancak NASA'nın konuyu ilerletmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair öneriler sunuyor. Raporun sonuç bölümünde, NASA'nın UAP konusunda daha iyi veri ve kanıt sağlamaya yardımcı olmak için Dünya gözlem uydularından yararlanarak konuya en iyi şekilde katkıda bulunabileceği savunuluyor.
Raporda, "Şu anda, UAP verilerinin analizi, zayıf sensör kalibrasyonu, çoklu ölçümlerin eksikliği, sensör meta verilerinin eksikliği ve temel verilerin eksikliği nedeniyle engellenmektedir" deniyor. NASA, kaliteli veri eksikliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini de vurguluyor.
NASA'nın kendisi artık veri toplayacak
Raporda ayrıca, UAP olduğu iddia edilen ve hem tanımlanmış hem de açıklanamayan birkaç görüntü de yer alıyor; bunlardan biri, bilinen tahrik yöntemleri olmadan uçan metalik bir "küre benzeri" nesneyi gösteriyor gibi görünüyor. Raporda, "Sınırlı veri nedeniyle, nesne tanımlanamamıştır" deniliyor. Raporda, "NASA'nın gelecekteki verilerin toplanmasına bizzat dahil olması, şu anda büyük olasılıkla veri kaybına yol açan UAP raporlamasıyla ilişkili stigmanın azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır" deniyor.
Sonuç olarak NASA raporu, herhangi bir uzaylı kanıtı bulunmadığını ancak UAP’ler hakkında çok az şey bilindiğini özetliyor. NASA’nın artık doğrudan bu alana yönelik bir direktör ataması bilimsel veri eksikliğini giderebilir.Kaynakça https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/uap_independent_study_team_-_final_report_0.pdf https://www.space.com/nasa-ufo-uap-study-team-first-results-revealed Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.