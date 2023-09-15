NASA beklenen UFO raporunu yayınladı: Uzaylılar dair kanıt yok

Tam Boyutta Gör NASA'nın UFO (Tanımlanamayan Uçan Nesne) araştırma ekibi uzun zamandır beklenen ilk raporunu kısa bir süre önce yayınladı ve uzmanları, rapor edilen gözlemler için dünya dışı kökenlere dair hiçbir işaret bulamazken uzay ajansı, bu fenomenleri incelemek üzere yeni bir şef atadığını duyurdu.

NASA, UFO'ları ya da yeni adıyla tanımlanamayan anormal fenomenleri (UAP) anlamak amacıyla daha iyi verilerin nasıl toplanıp analiz edilebileceği konusunda diğer devlet kurumlarını bilgilendirmek üzere 2022 yılında bağımsız uzmanlardan oluşan bir ekibi görevlendirdi. UAP kapsamına sadece havada bulunan ve hemen tanımlanamayan cisim ya da olaylar değil, aynı zamanda su altında ya da uzayda bulunan ve alanlar arasında seyahat eden cisimler de giriyor.

“Öğrenilecek çok şey var”

Tam Boyutta Gör NASA Başkanı Bill Nelson raporu açıklarken “Çalışmadan çıkarılacak en önemli sonuç öğrenilecek daha çok şeyin olduğudur” dedi. Nelson, çalışma ekibinin UAP'nin dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadığını ancak bunları ne olduklarını da halen bilmediklerini söyledi. Nelson ayrıca, daha fazla araştırma yapmak için NASA'nın UAP araştırmalarını geliştirmek ve denetlemek üzere bir UAP araştırma direktörü atayacağını duyurdu.

Öte yandan NASA'nın ilk raporu UFO muammasına ışık tutmak için esasında çok da çabalamıyor ancak NASA'nın konuyu ilerletmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair öneriler sunuyor. Raporun sonuç bölümünde, NASA'nın UAP konusunda daha iyi veri ve kanıt sağlamaya yardımcı olmak için Dünya gözlem uydularından yararlanarak konuya en iyi şekilde katkıda bulunabileceği savunuluyor.

Raporda, "Şu anda, UAP verilerinin analizi, zayıf sensör kalibrasyonu, çoklu ölçümlerin eksikliği, sensör meta verilerinin eksikliği ve temel verilerin eksikliği nedeniyle engellenmektedir" deniyor. NASA, kaliteli veri eksikliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini de vurguluyor.

NASA'nın kendisi artık veri toplayacak

Tam Boyutta Gör Nelson, konuyla ilgili veri eksikliğinden söz ederken, UFO gözlemlerinin genellikle öngörülemez ve geçici olmaları nedeniyle bilimsel olarak incelenmelerinin zor olduğunu da sözlerine ekledi. Ajansın Bilim Misyonu Direktörlüğü'nün yönetici yardımcısı Nicola Fox, “UAP gezegenimizin en büyük gizemlerinden birisi. UAP ile ilgili çok sayıda görgü tanığı ifadesi ve görsel olsa da, bunlar tutarlı, ayrıntılı değil. Ayrıca UAP’nin doğası ve kökeni hakkında kesin bilimsel sonuçlara varmak için kullanılabilecek küratörlü gözlemler de değil.” ifadelerini kullandı.

Raporda ayrıca, UAP olduğu iddia edilen ve hem tanımlanmış hem de açıklanamayan birkaç görüntü de yer alıyor; bunlardan biri, bilinen tahrik yöntemleri olmadan uçan metalik bir "küre benzeri" nesneyi gösteriyor gibi görünüyor. Raporda, "Sınırlı veri nedeniyle, nesne tanımlanamamıştır" deniliyor. Raporda, "NASA'nın gelecekteki verilerin toplanmasına bizzat dahil olması, şu anda büyük olasılıkla veri kaybına yol açan UAP raporlamasıyla ilişkili stigmanın azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır" deniyor.

Sonuç olarak NASA raporu, herhangi bir uzaylı kanıtı bulunmadığını ancak UAP’ler hakkında çok az şey bilindiğini özetliyor. NASA’nın artık doğrudan bu alana yönelik bir direktör ataması bilimsel veri eksikliğini giderebilir.

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