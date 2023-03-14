Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti: Suyun kökenine ışık tutabilir

Tam Boyutta Gör Uzak bir yıldızın oluşumunu inceleyen gökbilimciler, Orion takımyıldızı içinde, Dünya'dan yaklaşık 1.300 ışıkyılı uzaklıkta derin uzayda yüzen bir su bulutu keşfetti. Nature'da yayınlanan yeni bir makaleye göre, buluttaki suyun Dünya'daki ile aynı olduğunu ancak ağır su (D2O) içerdiği belirtiliyor.

Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti

Ufak bir hatırlatma ile günümüzde ağır su (D2O), reaktörlerde yakıt olarak doğal uranyumun kullanılmasına olanak tanıyor. Normal sudan yüzde 10,6 daha yoğun ve çok benzer bir kimyasal formüle sahip olan bu molekül, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu içeren suya kıyasla iki döteryum atomu ve bir oksijen içeriyor. "Ağır" olmasının nedeni ise hidrojen yerine, ağır hidrojen olarak bilinen döteryum içermesi.

Tam Boyutta Gör Çoğu durumda, uzayda bulunan su genellikle su buzu şeklinde kuyruklu yıldızlarda ve hatta kuşaklar ve asteroit alanlarında dönen gezegenlerde keşfediliyor. Bu keşif aynı zamanda ilginç çünkü gökbilimciler ilk kez bir protogezegen (öngezegen) diskindeki suyun bileşimini ölçebiliyorlar.

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Bilim insanlarının büyük bir kısmı ise, buzlu kuyruklu yıldızların veya asteroitlerin Dünya yüzeyine çarparak eridiğini düşünüyor. Peki bu cisimler ilk önce suyu nasıl elde etti? Uzaydaki bu su bulutunun keşfi ise bize bu cevabı vermiş olabilir.

Bunun nedeni, kuyruklu yıldızların tipik olarak gezegenlerin oluşumunda yer alan artık maddelerden oluşması. Gezegen ve kuruklu yıldızların oluşumu arasındaki süreci gözlemleyen gökbilimciler, suyun yıldız ve gezegen oluşum sürecinde temel bir molekül olduğunu ve yıldız/gezegen oluşum diskleri içinde katalizör görevi gördüğünü açıklıyor. Bu nedenle, bu özel diskte bulunan su konsantrasyonu güneş sistemimizdeki suyun kökenlerine dair yeni bilgiler sunabilir.

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Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti!