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    Anlık Bildirim

    Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti: Suyun kökenine ışık tutabilir

    Gezegen ve kuruklu yıldızların oluşumu arasındaki süreci gözlemleyen gökbilimciler, derin uzayda yüzen bir su bulutu keşfetti. Yeni keşif, suyun kökenine ışık tutabilir. 
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    Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti! Tam Boyutta Gör
    Uzak bir yıldızın oluşumunu inceleyen gökbilimciler, Orion takımyıldızı içinde, Dünya'dan yaklaşık 1.300 ışıkyılı uzaklıkta derin uzayda yüzen bir su bulutu keşfetti. Nature'da yayınlanan yeni bir makaleye göre, buluttaki suyun Dünya'daki ile aynı olduğunu ancak ağır su (D2O) içerdiği belirtiliyor.

    Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti

    Ufak bir hatırlatma ile günümüzde ağır su (D2O), reaktörlerde yakıt olarak doğal uranyumun kullanılmasına olanak tanıyor. Normal sudan yüzde 10,6 daha yoğun ve çok benzer bir kimyasal formüle sahip olan bu molekül, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu içeren suya kıyasla iki döteryum atomu ve bir oksijen içeriyor. "Ağır" olmasının nedeni ise hidrojen yerine, ağır hidrojen olarak bilinen döteryum içermesi. 

    Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti! Tam Boyutta Gör
    Çoğu durumda, uzayda bulunan su genellikle su buzu şeklinde kuyruklu yıldızlarda ve hatta kuşaklar ve asteroit alanlarında dönen gezegenlerde keşfediliyor. Bu keşif aynı zamanda ilginç çünkü gökbilimciler ilk kez bir protogezegen (öngezegen) diskindeki suyun bileşimini ölçebiliyorlar. 

    Bilim insanlarının büyük bir kısmı ise, buzlu kuyruklu yıldızların veya asteroitlerin Dünya yüzeyine çarparak eridiğini düşünüyor. Peki bu cisimler ilk önce suyu nasıl elde etti? Uzaydaki bu su bulutunun keşfi ise bize bu cevabı vermiş olabilir.

    Bunun nedeni, kuyruklu yıldızların tipik olarak gezegenlerin oluşumunda yer alan artık maddelerden oluşması. Gezegen ve kuruklu yıldızların oluşumu arasındaki süreci gözlemleyen gökbilimciler, suyun yıldız ve gezegen oluşum sürecinde temel bir molekül olduğunu ve yıldız/gezegen oluşum diskleri içinde katalizör görevi gördüğünü açıklıyor. Bu nedenle, bu özel diskte bulunan su konsantrasyonu güneş sistemimizdeki suyun kökenlerine dair yeni bilgiler sunabilir.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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