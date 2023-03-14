Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti: Suyun kökenine ışık tutabilir

Bilim insanları derin uzayda su bulutu keşfetti
Ufak bir hatırlatma ile günümüzde ağır su (D2O), reaktörlerde yakıt olarak doğal uranyumun kullanılmasına olanak tanıyor. Normal sudan yüzde 10,6 daha yoğun ve çok benzer bir kimyasal formüle sahip olan bu molekül, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu içeren suya kıyasla iki döteryum atomu ve bir oksijen içeriyor. "Ağır" olmasının nedeni ise hidrojen yerine, ağır hidrojen olarak bilinen döteryum içermesi.
Bilim insanlarının büyük bir kısmı ise, buzlu kuyruklu yıldızların veya asteroitlerin Dünya yüzeyine çarparak eridiğini düşünüyor. Peki bu cisimler ilk önce suyu nasıl elde etti? Uzaydaki bu su bulutunun keşfi ise bize bu cevabı vermiş olabilir.
Bunun nedeni, kuyruklu yıldızların tipik olarak gezegenlerin oluşumunda yer alan artık maddelerden oluşması. Gezegen ve kuruklu yıldızların oluşumu arasındaki süreci gözlemleyen gökbilimciler, suyun yıldız ve gezegen oluşum sürecinde temel bir molekül olduğunu ve yıldız/gezegen oluşum diskleri içinde katalizör görevi gördüğünü açıklıyor. Bu nedenle, bu özel diskte bulunan su konsantrasyonu güneş sistemimizdeki suyun kökenlerine dair yeni bilgiler sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez