NASA, SpaceX'i gelecekteki Lunar Gateway'e kargo ve malzeme gönderme ile görevlendirdi

Geçen yaz NASA, Ay çevresindeki yörüngede Lunar Gateway adı verilen bir istasyona kargo teslim etmek isteyen şirketler için bir çağrı yaptı. NASA, bu "Gateway Logistics" sözleşmesi kapsamındaki ilk ödülün SpaceX'e gideceğini duyurdu.

Yeni ortaklık NASA'nın 2024 yılına kadar ay yüzeyine ilk kadını çıkarma girişimi olan Artemis programının büyük bir parçası.

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Sözleşme gereği SpaceX, NASA'nın 2022'de inşa etmeye başlamayı amaçladığı ayın yörüngesindeki uzay istasyonu olacak olan Lunar Gateway'e kargo malzemelerini götürme görevini üstlenecek.

SpaceX, Dragon XL olarak adlandırılan Dragon uzay aracının değiştirilmiş bir versiyonunu Lunar Gateway'e fırlatmak için Falcon Heavy roketini kullanmayı önerdi. SpaceX'e göre Dragon XL, 5 ton ağırlığa kadar kargo taşıyabilecek.

NASA Yöneticisi Jim Bridenstine bir haber bülteninde “Bu sözleşme, Ay'a sürdürülebilir bir şekilde dönme planımızın bir başka kritik parçası. Geçit, uzun vadeli Artemis mimarisinin temel taşıdır ve bu derin uzay ticari kargo kapasitesi, başka bir Amerikan endüstri ortağını Mars'ta gelecekteki bir misyona hazırlanmak için Ay'da insan keşif planlarımıza entegre ediyor.” ifadelerinde bulundu.

Bu yeni sözleşme ile SpaceX, kargo uzay aracıyla tedarik çalışmaları gerçekleştirecek, ay yörüngesine gidecek ve bir kerede altı ila 12 ay boyunca Gateway'de kalacaktır.

Sözleşme dikkate değer çünkü NASA'nın geleceği hakkında soruların olduğu bir zamanda Lunar Gateway'e olan bağlılığını tekrar teyit ediyor gibi görünüyor.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-awards-artemis-contract-for-gateway-logistics-services

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