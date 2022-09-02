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    NASA, SpaceX ile olan ortaklığını büyütüyor

    NASA ile SpaceX arasındaki ortaklık büyümeye devam ediyor. NASA, yeni bir sözleşmeyle birlikte SpaceX ile olan görev sayısını artırırken sektördeki diğer firmalar rekabette zorlanıyor.
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    NASA , SpaceX ile olan ortaklığını büyütüyor
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    NASA’yı Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) taşıyan tek ABD merkezli firma olan SpaceX, bir süre daha rakipsiz kalacak gibi duruyor. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre halihazırda bulunan ortak görevlere beş yeni astronotlu uçuş eklenecek.

    NASA, yapmış olduğu basın açıklamasında SpaceX ile olan ortaklıklarını toplamda 14 uçuşa çıkarmaya karar verdi. Dolayısıyla SpaceX ile birlikte halihazırda olan anlaşmaya 5 yeni uçuş daha eklenmiş oldu. Bu uçuşlar için belirlenen bütçe ise 1.44 milyar dolar. SpaceX ile NASA arasındaki Ticari Mürettebat Programı (CCtCap) sözleşmesi ise toplamda 4.93 milyar dolara ulaşacak. Birlikte yapılacak olan ISS görevleri ise 2030’a kadar uzanacak.

    NASA , SpaceX ile olan ortaklığını büyütüyor
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    SpaceX, Kasım 2020'de mürettebat taşımacılığı için gerekli olan sertifikayı NASA tarafından almayı başarmıştı. Şirketin ajans için dördüncü mürettebat rotasyon görevi olan Crew-4, şu anda uzay istasyonunda yörüngede bulunuyor. Görevlerin bir parçası olarak, SpaceX'in Crew Dragon uzay aracı ve Falcon 9 roketi, önem derecesi yüksekkargo ile birlikte dört astronotu uzay istasyonuna taşıyacak.

    Rakip Boeing zorlanıyor

    SpaceX şu anda NASA için uzaya astronot göndere tek şirket olsa da ajans, sadece bu firmaya bağlı kalmak istemiyor. Boeing ile de ortaklığı bulunan NASA, firmanın Starliner kapsüllerini kullanmayı hedefliyor. Öte yandan Boeing’in Starliner araçlarında yaşanan sayısız gecikme, planların ve programların aksamasına dolayısıyla da SpaceX’in elinin güçlenmesine neden oldu. Boeing ve NASA’nın astronotlu ilk uçuşlarının ise 2023’te yapılması hedefleniyor.

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