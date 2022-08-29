NASA Artemis 1 Ay görevi motor arızası nedeniyle ertelendi

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NASA’nın Artemis 1 görevi ile Ay’a göndereceği yeni uzay aracı planlandığı gibi bugün fırlatılacaktı fakat yaşanan sorunlardan dolayı fırlatma sekansı ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye saati ile 15.33’te fırlatılması planlanan SLS roketi ve dolayısıyla Artemis 1 görevi sorunların çözülememesi ve fırlatma penceresine yetiştirilemeyecek olması nedeniyle gerçekleştirilemedi.

SLS roketinin motorlarında sorun çıktı

NASA’nın şimdiye kadarki en güçlü roketi olan SLS, insanlığı tekrardan Ay’a götürmek için tasarlanmıştı. Bu sabah Türkiye saati ile 07.00’da fırlatılacak olan roketin yakıt ikmali gerçekleştirilmeye başlandı. Sıvı hidrojen ve oksijen dolumu sırasında SLS roketinde yer alan dört ana motorun 3 numaralı motorunda sızıntı oluştuğu gözlemlendi.

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İlk olarak fırlatma işlemi beklemeye alınarak sorun hakkında daha fazla detay toplanmak istendi fakat araştırmalar sonucunda ilgili problem çözülemedi. NASA, bunun büyük bir sorun olmadığını Artemis 1 roketi ve uzay aracının istikrarlı ve güvenli bir durumda olduğunu aktardı.

Bir sonraki fırlatma penceresi 2 Eylül ve 5 Eylül

NASA tarafından açıklanan daha önceki fırlatma programlarına göre halihazırda 2 Eylül ve 5 Eylül olarak iki tane daha yedek fırlatma tarihleri bulunuyor. Yaşanan aksaklığın o zamana kadar çözülüp çözülemeyeceği hakkında NASA tarafından herhangi bir bilgi şimdilik verilmedi. Fakat mühendislerin an itibariyle sorun üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

NASA Artemis görevi nedir?

NASA’nın Artemis görevi üç kısımdan oluşuyor: Artemis 1, Artemis 2 ve Artemis 3. Artemis 1 görevi mürettebatsız olarak gerçekleşecek olan bir test uçuşu olacak. SLS - Space Launch System (Uzay Fırlatma Sistemi) ve Orion kapsülü 42 günlük Ay yolculuğuna çıkartılacak ve tüm sistemler test edilecek.

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2024 yılında ise Artemis 2 görevi gerçekleştirilerek mürettebat ekibi Ay’ın yörüngesine gönderilecek ve tekrar Dünya’ya döndürülecek. Bu görevde de insanlı şekilde bir test süreci işletilecek fakat Ay’a iniş yapılmayacak. 2025 veya 2026 yılında ise Artemis 3 göreviyle birlikte mürettebat ekibi Ay’a indirilecek. Ay’ın Güney Kutup bölgesine inecek olan astronotlar çeşitli araştırmaların yanı sıra su ve su minerallerini keşfedecek.

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