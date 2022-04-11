NASA, SpinLaunch'ın uydu fırlatma sistemini test edecek

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NASA, farklı bir fırlatma sistemini test etmek için SpinLaunch ile bir anlaşma imzaladı. Şirketin Suborbital Hızlandırıcı'sı elektrikli vakumla kapatılmış bir santrifüjde fırlatma aracını hipersonik hızlara çıkararak gökyüzüne fırlatıyor.

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Uydu fırlatmaları için gelecekte kullanılabilir

SpinLaunch tarafından geliştirilen fırlatma sistemi, tüm fırlatmalar için kullanımı mümkün olmasa da özellikle uydu fırlatmaları için kullanılabilir bir teknoloji olarak gösteriliyor. Suborbital Hızlandırıcı'nın ulaştığı hızlar insanlı görevler için gerçekleştirilebilirliği zora sokuyor.

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50.4 metre yüksekliğe sahip Suborbital Hızlandırıcı, fırlatma aracını ses hızının 6 katına kadar hızlara çıkarabiliyor. Geliştirilen ilk nesil fırlatma sistemi, 200 kg'a kadar ağırlıklardaki uyduları fırlatabiliyor. Sistemin tekrar kullanılabilir bir yapıda olması ve fırlatma aracındaki birinci aşama hızlandırıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırması gibi birçok avantajı sayesinde maliyetler, çok daha düşük fiyatlara çekilebilecek.

SpinLaunch, 22 Ekim 2021'de Suborbital Hızlandırıcı'sının ilk testlerini başarıyla gerçekleştirdi. NASA da yeni anlaşmaları kapsamında bu yıl içerisinde sistemi test etmeye başlayacak.

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SpinLaunch CEO'su Jonathan Yaney: "SpinLaunch, benzersiz bir yörünge altı uçuş ve yüksek hızlı test hizmeti sunuyor ve NASA ile yapılan son lansman anlaşması, SpinLaunch'ın odak noktasını teknoloji geliştirmeden ticari tekliflere kaydırırken önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Alanı daha erişilebilir kılmak için yenilikçi bir fikir olarak başlayan şey, teknik olarak olgun ve oyunun kurallarını değiştiren bir fırlatma yaklaşımına dönüştü. Yakında daha fazla ortak ve müşteriyi duyurmayı dört gözle bekliyoruz ve NASA'nın SpinLaunch'a olan ilgi ve desteğini çok takdir ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

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NASA, SpinLaunch'ın uydu fırlatma sistemini test edecek