Şimdiye kadarki en uzak galaksi gözlemlendi: 13.5 milyar ışıkyılı uzaklıkta

Evrene dair bildiklerimiz sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak gökbilimciler şimdiye kadarki bilinen en uzak galaksiyi gözlemlediler. HD1 adlı galaksi daha önce aynı unvanı elinde bulunduran GN-z11'e göre 100 milyon ışık yılı daha uzakta bulunuyor.

Süper kütleli bir kara deliğe sahip olabilir

2020 yılında gökbilimciler, 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta olan GN-z11 galaksisini gözlemlemişlerdi. Bu gözlem, o zamana kadarki en uzak galaksiyi ortaya çıkarmıştı. Son olarak 13.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki HD1 galaksisini görüntüleyen gökbilimciler, bilinen en uzak galaksi rekorunu yenilediler.

Gökbilimciler HD1'i tespit etmek için Spitzer Uzay Teleskobu , Subaru Teleskobu , Birleşik Krallık Kızılötesi Teleskobu ve VISTA Teleskobu ile elde edilen yaklaşık 1.200 saatlik gözlemleri kullandılar.

Ekip, sonuçlarının doğruluğundan oldukça eminler ancak James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak HD1 hakkındaki görüşlerini tekrardan kontrol edecekler.

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Gökbilimciler, HD1 galaksisi hakkında iki fikir ortaya koyuyorlar. Bunlardan ilki galaksinin oldukça hızlı bir şekilde yıldız oluşturduğu ve muhtemelen şimdiye kadar hiç gözlemlenmediği düşünülen ve evrenin ilk yıldızları olan Population III yıldızlarına bile ev sahipliği yapabileceği yönünde. Diğer fikre göre HD1, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 100 milyon katı büyüklüğünde süper kütleli bir kara deliğe sahip olabilir.

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