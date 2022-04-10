Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şimdiye kadarki en uzak galaksi gözlemlendi: 13.5 milyar ışıkyılı uzaklıkta

    Gökbilimciler, yaklaşık 1200 saatlik teleskoplardan elde edilen gözlemlerin incelenmesi sonucunda şimdiye kadarki en uzak galaksiyi gözlemlediler. HD1 galaksisi, 13.5 milyar ışık yılı uzaklıkta.
    Oy Ver

    Şimdiye kadarki en uzak galaksi gözlemlendi: HD1 galaksisi

    Evrene dair bildiklerimiz sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Son olarak gökbilimciler şimdiye kadarki bilinen en uzak galaksiyi gözlemlediler. HD1 adlı galaksi daha önce aynı unvanı elinde bulunduran GN-z11'e göre 100 milyon ışık yılı daha uzakta bulunuyor.

    Süper kütleli bir kara deliğe sahip olabilir

    2020 yılında gökbilimciler, 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta olan GN-z11 galaksisini gözlemlemişlerdi. Bu gözlem, o zamana kadarki en uzak galaksiyi ortaya çıkarmıştı. Son olarak 13.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki HD1 galaksisini görüntüleyen gökbilimciler, bilinen en uzak galaksi rekorunu yenilediler.

    Gökbilimciler HD1'i tespit etmek için Spitzer Uzay Teleskobu , Subaru Teleskobu , Birleşik Krallık Kızılötesi Teleskobu ve VISTA Teleskobu ile elde edilen yaklaşık 1.200 saatlik gözlemleri kullandılar.

    Ekip, sonuçlarının doğruluğundan oldukça eminler ancak James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanarak HD1 hakkındaki görüşlerini tekrardan kontrol edecekler.

    Gökbilimciler, HD1 galaksisi hakkında iki fikir ortaya koyuyorlar. Bunlardan ilki galaksinin oldukça hızlı bir şekilde yıldız oluşturduğu ve muhtemelen şimdiye kadar hiç gözlemlenmediği düşünülen ve evrenin ilk yıldızları olan Population III yıldızlarına bile ev sahipliği yapabileceği yönünde. Diğer fikre göre HD1, Güneş'in kütlesinin yaklaşık 100 milyon katı büyüklüğünde süper kütleli bir kara deliğe sahip olabilir.

    Kaynakça https://www.engadget.com/most-distant-known-galaxy-hd1-192050141.html https://www.cfa.harvard.edu/news/scientists-have-spotted-farthest-galaxy-ever
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 3 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız