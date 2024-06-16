NASA ve Boeing, Starliner astronotlarının dönüşünü erteledi!

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Tam Boyutta Gör NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Boeing'in Starliner kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) başlangıçta planlanan görevden iki kat daha uzun süre kalacak. 5 Haziran tarihinde fırlatılan araç ertesi gün ISS’e kenetlenmişti. Görevin amacı uzay aracını yörüngede test etmekti ve başlangıçta yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmıştı.

Starliner mürettebatı dönüş için bekleyecek

Uzayda dokuz gün sürmesi planlanan görevin şimdi en az 22 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı. Dolayısıyla kapsüldeki iki NASA astronotu yörüngede bir sürede daha beklemek zorunda. Açıklamaya göre kapsül, 21 Haziran'da saat ISS'den ayrılacak ve yaklaşık altı buçuk saat sonra iniş yapacak. Bu da Starliner mürettebat uçuş testinin, orijinal planın yaklaşık iki katı süreceği anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör NASA, bu süre zarfında daha detaylı testlerin yapılacağını söylüyor. Bu testler kapsülün kapağını çalıştırmayı, yedi iticisini ateşlemeyi ve kabin hava sıcaklığını kontrol etmeyi içeriyor. Ayrıca acil bir durumda mürettebatın kapsülü hazırlamalarına yardımcı olacak güvenli sığınak tatbikatları da gerçekleştirecekler. Bu arada mürettebatlı ilk Starliner görevinin olası bir gecikme göz önünde bulundurularak tasarlandığını belirtelim.

Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor 2 gün önce eklendi

Mürettebat uçuş testi, NASA'nın Boeing'e altı aylık operasyonel görevlerde mürettebat uçurma sertifikası vermesinden önceki son büyük adım konumunda. Ancak, mürettebatsız olarak gerçekleştirilen önceki iki uzay uçuşunda olduğu gibi, Starliner da görev sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştı. Fırlatmadan önce, sonra ve kenetlenme süreçlerinde toplamda beş helyum sızıntısı yaşandı. Kenetlenme aşaması ilk denemede başarılamadı ve ateşleme sorunu yaşandı.

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