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    NASA ve Boeing, Starliner astronotlarının dönüşünü erteledi!

    Boeing ve NASA, Starliner astronotlarının dönüşünü 22 Haziran'a erteleyerek uzay aracının görev süresini neredeyse iki katına çıkardı. Starliner, daha önce sızıntı yapmasıyla gündeme gelmişti.
    NASA, Starliner astronotlarının dönüşünü erteledi! Tam Boyutta Gör
    NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Boeing'in Starliner kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) başlangıçta planlanan görevden iki kat daha uzun süre kalacak. 5 Haziran tarihinde fırlatılan araç ertesi gün ISS’e kenetlenmişti. Görevin amacı uzay aracını yörüngede test etmekti ve başlangıçta yaklaşık bir hafta sürmesi planlanmıştı.

    Starliner mürettebatı dönüş için bekleyecek

    Uzayda dokuz gün sürmesi planlanan görevin şimdi en az 22 Haziran'a kadar devam edeceği açıklandı. Dolayısıyla kapsüldeki iki NASA astronotu yörüngede bir sürede daha beklemek zorunda. Açıklamaya göre kapsül, 21 Haziran'da saat ISS'den ayrılacak ve yaklaşık altı buçuk saat sonra iniş yapacak. Bu da Starliner mürettebat uçuş testinin, orijinal planın yaklaşık iki katı süreceği anlamına geliyor.

    NASA, Starliner astronotlarının dönüşünü erteledi! Tam Boyutta Gör
    NASA, bu süre zarfında daha detaylı testlerin yapılacağını söylüyor. Bu testler kapsülün kapağını çalıştırmayı, yedi iticisini ateşlemeyi ve kabin hava sıcaklığını kontrol etmeyi içeriyor. Ayrıca acil bir durumda mürettebatın kapsülü hazırlamalarına yardımcı olacak güvenli sığınak tatbikatları da gerçekleştirecekler. Bu arada mürettebatlı ilk Starliner görevinin olası bir gecikme göz önünde bulundurularak tasarlandığını belirtelim.

    Mürettebat uçuş testi, NASA'nın Boeing'e altı aylık operasyonel görevlerde mürettebat uçurma sertifikası vermesinden önceki son büyük adım konumunda. Ancak, mürettebatsız olarak gerçekleştirilen önceki iki uzay uçuşunda olduğu gibi, Starliner da görev sırasında çeşitli sorunlarla karşılaştı. Fırlatmadan önce, sonra ve kenetlenme süreçlerinde toplamda beş helyum sızıntısı yaşandı. Kenetlenme aşaması ilk denemede başarılamadı ve ateşleme sorunu yaşandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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