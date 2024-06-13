Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor

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Tam Boyutta Gör Boeing, United Launch Alliance Atlas V roketi ile geçtiğimiz hafta Starliner uzay aracını gecikmeler ve sorunların ardından nihayet başarıyla fırlatmıştı. Mürettebatlı Starliner aracı aynı zamanda başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmişti. Hem önceki Starliner testleri hem de bu yolculuk sorunlar yaşamaya devam ediyor. Starliner aracında çok sayıda sızıntının yaşandığı doğrulandı.

Boeing'in uzay aracında sızıntı yaşanıyor

Boeing Starliner aracı Butch Wilmore ve Suni Williams adlı iki NASA astronotunu ISS’e ulaştırmış olsa da kapsülünün servis modülünde daha fazla sızıntı meydana geldiği açıklandı. Bu sızıntıların ardından NASA şu anda iki astronotunu Dünya'ya geri döndürme kapasitesini değerlendiriyor. Yapılan açıklamaya göre Starliner ekibi, beş helyum sızıntısı tespit etti.

Uzay ajansı, "Starliner kenetlenmişken, tanklardan helyum kaybını önlemek için normal görev operasyonları uyarınca tüm manifoldlar kapatıldı" açıklamasını yaptı. NASA’nın güncellemesi sızıntı sayısının üçten beşe çıktığını da doğruluyor. Starliner ekipleri, kalkıştan önce tespit edilen bir helyum sızıntısına ek olarak, 5 Haziran'da fırlatıldıktan sonra uzay aracında iki yeni sızıntı tespit etmişti.

Starliner, yeniden kullanılabilir bir mürettebat kapsülü ve harcanabilir bir hizmet modülünden oluşuyor. Helyum, uzay aracının itici sistemlerinde, iticilerin yanıcı veya toksik olmadan ateşlenmesini sağlamak için kullanılıyor. NASA ise fırlatmadan önce tespit edilen ilk sızıntının ardından "Bu sızıntı oranı 100 kata kadar artsa bile bunun üstesinden gelebiliriz" demişti. Görünüşe göre işler “100 kat artsa bile” noktasına doğru gidiyor.

NASA'ya göre büyük bir sorun değil

Tam Boyutta Gör Öte yandan NASA, herhangi büyük bir sorun olmadığını ifade ediyor. Ajansa göre Starliner ekibi, gerekli incelemeleri yaptı ve aracın dönüş yolculuğu için bol miktarda helyum marjına sahip olduğunu belirledi. Aktarılanlara göre Starliner'ın şu anda 70 saatlik serbest uçuş faaliyetini desteklemeye yetecek kadar helyumu bulunuyor. Bu, birkaç saat süren dönüş yolculuğu için oldukça yeterli. Ancak NASA’nın açıklaması "normal bir görev sonu" ibaresini içeriyor.

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Starliner’ın uçuşu düşündüğümüzde hiçbir şey normal değildi. Fırlatma öncesi sızıntı, uçuş esnasında sızıntı, kenetlenmeden önce itici arızası ve ilk kenetlenmenin başarısız olması gibi sorunlar yaşandı. Starliner'ın 18 Haziran'dan önce yörüngedeki uzay istasyonundan ayrılması planlanıyor.

Boeing, NASA ile ISS’e kargo ve mürettebat taşımak için 4,3 milyar dolarlık sözleşme kapsamında Starliner’i inşa etti. NASA'nın diğer ticari ortağı SpaceX şimdiye kadar uzay istasyonuna sekiz mürettebat görevi gerçekleştirdi. Boeing’in Starliner aracında sorunlar yaşaması ve sürecin birkaç yıl gecikmiş olması firmanın sivil havacılık kanadındaki sorunları da gündeme getiriyor.

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Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor