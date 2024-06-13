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    Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor

    Boeing’in gecikmelerin ardından geçtiğimiz hafta fırlattığı uzay aracı Starliner, ISS’e kenetlenmiş halde. Ancak gelen bilgiler endişe veriyor zira aracın sızıntı yaptığı belirtiliyor.
    Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor Tam Boyutta Gör
    Boeing, United Launch Alliance Atlas V roketi ile geçtiğimiz hafta Starliner uzay aracını gecikmeler ve sorunların ardından nihayet başarıyla fırlatmıştı. Mürettebatlı Starliner aracı aynı zamanda başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenmişti. Hem önceki Starliner testleri hem de bu yolculuk sorunlar yaşamaya devam ediyor. Starliner aracında çok sayıda sızıntının yaşandığı doğrulandı.

    Boeing'in uzay aracında sızıntı yaşanıyor

    Boeing Starliner aracı Butch Wilmore ve Suni Williams adlı iki NASA astronotunu ISS’e ulaştırmış olsa da kapsülünün servis modülünde daha fazla sızıntı meydana geldiği açıklandı. Bu sızıntıların ardından NASA şu anda iki astronotunu Dünya'ya geri döndürme kapasitesini değerlendiriyor. Yapılan açıklamaya göre Starliner ekibi, beş helyum sızıntısı tespit etti.

    Uzay ajansı, "Starliner kenetlenmişken, tanklardan helyum kaybını önlemek için normal görev operasyonları uyarınca tüm manifoldlar kapatıldı" açıklamasını yaptı. NASA’nın güncellemesi sızıntı sayısının üçten beşe çıktığını da doğruluyor. Starliner ekipleri, kalkıştan önce tespit edilen bir helyum sızıntısına ek olarak, 5 Haziran'da fırlatıldıktan sonra uzay aracında iki yeni sızıntı tespit etmişti.

    Starliner, yeniden kullanılabilir bir mürettebat kapsülü ve harcanabilir bir hizmet modülünden oluşuyor. Helyum, uzay aracının itici sistemlerinde, iticilerin yanıcı veya toksik olmadan ateşlenmesini sağlamak için kullanılıyor. NASA ise fırlatmadan önce tespit edilen ilk sızıntının ardından "Bu sızıntı oranı 100 kata kadar artsa bile bunun üstesinden gelebiliriz" demişti. Görünüşe göre işler “100 kat artsa bile” noktasına doğru gidiyor.

    NASA'ya göre büyük bir sorun değil

    Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan NASA, herhangi büyük bir sorun olmadığını ifade ediyor. Ajansa göre Starliner ekibi, gerekli incelemeleri yaptı ve aracın dönüş yolculuğu için bol miktarda helyum marjına sahip olduğunu belirledi. Aktarılanlara göre Starliner'ın şu anda 70 saatlik serbest uçuş faaliyetini desteklemeye yetecek kadar helyumu bulunuyor. Bu, birkaç saat süren dönüş yolculuğu için oldukça yeterli. Ancak NASA’nın açıklaması "normal bir görev sonu" ibaresini içeriyor.

    Starliner’ın uçuşu düşündüğümüzde hiçbir şey normal değildi. Fırlatma öncesi sızıntı, uçuş esnasında sızıntı, kenetlenmeden önce itici arızası ve ilk kenetlenmenin başarısız olması gibi sorunlar yaşandı. Starliner'ın 18 Haziran'dan önce yörüngedeki uzay istasyonundan ayrılması planlanıyor.

    Boeing, NASA ile ISS’e kargo ve mürettebat taşımak için 4,3 milyar dolarlık sözleşme kapsamında Starliner’i inşa etti. NASA'nın diğer ticari ortağı SpaceX şimdiye kadar uzay istasyonuna sekiz mürettebat görevi gerçekleştirdi. Boeing’in Starliner aracında sorunlar yaşaması ve sürecin birkaç yıl gecikmiş olması firmanın sivil havacılık kanadındaki sorunları da gündeme getiriyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98803/boeings-starliner-spacecraft-is-leaking-all-over-the-iss-sparking-major-concerns/index.html https://blogs.nasa.gov/boeing-crew-flight-test/2024/06/10/nasa-boeing-progress-on-testing-starliner-with-crew-at-space-station/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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