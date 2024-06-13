Boeing'in ISS’e kenetlenen Starliner aracı sızıntı yapıyor

Boeing'in uzay aracında sızıntı yaşanıyor
Boeing Starliner aracı Butch Wilmore ve Suni Williams adlı iki NASA astronotunu ISS’e ulaştırmış olsa da kapsülünün servis modülünde daha fazla sızıntı meydana geldiği açıklandı. Bu sızıntıların ardından NASA şu anda iki astronotunu Dünya'ya geri döndürme kapasitesini değerlendiriyor. Yapılan açıklamaya göre Starliner ekibi, beş helyum sızıntısı tespit etti.
Uzay ajansı, "Starliner kenetlenmişken, tanklardan helyum kaybını önlemek için normal görev operasyonları uyarınca tüm manifoldlar kapatıldı" açıklamasını yaptı. NASA’nın güncellemesi sızıntı sayısının üçten beşe çıktığını da doğruluyor. Starliner ekipleri, kalkıştan önce tespit edilen bir helyum sızıntısına ek olarak, 5 Haziran'da fırlatıldıktan sonra uzay aracında iki yeni sızıntı tespit etmişti.
Starliner, yeniden kullanılabilir bir mürettebat kapsülü ve harcanabilir bir hizmet modülünden oluşuyor. Helyum, uzay aracının itici sistemlerinde, iticilerin yanıcı veya toksik olmadan ateşlenmesini sağlamak için kullanılıyor. NASA ise fırlatmadan önce tespit edilen ilk sızıntının ardından "Bu sızıntı oranı 100 kata kadar artsa bile bunun üstesinden gelebiliriz" demişti. Görünüşe göre işler “100 kat artsa bile” noktasına doğru gidiyor.
NASA'ya göre büyük bir sorun değil
Starliner’ın uçuşu düşündüğümüzde hiçbir şey normal değildi. Fırlatma öncesi sızıntı, uçuş esnasında sızıntı, kenetlenmeden önce itici arızası ve ilk kenetlenmenin başarısız olması gibi sorunlar yaşandı. Starliner'ın 18 Haziran'dan önce yörüngedeki uzay istasyonundan ayrılması planlanıyor.
Boeing, NASA ile ISS’e kargo ve mürettebat taşımak için 4,3 milyar dolarlık sözleşme kapsamında Starliner’i inşa etti. NASA'nın diğer ticari ortağı SpaceX şimdiye kadar uzay istasyonuna sekiz mürettebat görevi gerçekleştirdi. Boeing’in Starliner aracında sorunlar yaşaması ve sürecin birkaç yıl gecikmiş olması firmanın sivil havacılık kanadındaki sorunları da gündeme getiriyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98803/boeings-starliner-spacecraft-is-leaking-all-over-the-iss-sparking-major-concerns/index.html https://blogs.nasa.gov/boeing-crew-flight-test/2024/06/10/nasa-boeing-progress-on-testing-starliner-with-crew-at-space-station/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.