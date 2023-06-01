NASA halka açık ilk UFO toplantısını gerçekleştirdi: UFO videoları da paylaştı

Tam Boyutta Gör Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin "tanımlanamayan uçan nesne" olarak adlandırdığı ve genellikle UFO olarak bilinen olayları inceleyen bir NASA panelinin halka açık ilk toplantısı, geçen yıl kurulmasından bu yana elde edilen bulguları tartışmak üzere gerçekleşti.

Fizikten astrobiyolojiye kadar çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getiren 16 üyeli kuruluş, UAP olarak adlandırdığı sınıflandırılmamış UFO gözlemlerini, sivil hükümet ve ticari sektörlerden toplanan verileri incelemek üzere geçtiğimiz Haziran ayında kuruldu. Panel başkanı David Spergel açılış konuşmasında, "Öğrendiğimizi düşündüğüm şeyi tek bir satırda özetleyecek olursam, daha yüksek kaliteli veriye ihtiyacımız olduğudur." dedi.

Çevrimiçi taciz ve istismara maruz kalıyoruz

NASA'nın bilim biriminde üst düzey araştırma yetkilisi olan Dan Evans, ekibin önünde "birkaç aylık çalışma olduğunu" söyledi ve panel üyelerinin çalışmalarına başladıklarından bu yana çevrimiçi taciz ve istismara maruz kaldıklarını sözlerine ekledi.

NASA bilim şefi Nicola Fox, "Taciz sadece UAP alanının daha fazla damgalanmasına yol açar, bilimsel süreci önemli ölçüde engeller ve başkalarının bu önemli konuyu çalışma cesaretini kırar." dedi.

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Her ay 50 ila 100 civarında yeni rapor alıyoruz

Nasa'nın All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) direktörü Sean Kirkpatrick, "Her ay 50 ila 100 civarında yeni rapor alıyoruz." dedi ve "anormal olabilecek" olan gözlemlerin sayısının toplam veri tabanının %2 ila %5'i arasında olduğunu söyledi. Ayrıca toplantıda açıklanamayan görüntüler de paylaşıldı, bunlardan biri ise şöyle:

Şeffaflık konusunda kararlıyız

Toplantının bu kadar kayda değer olmasının nedenlerinden biri de NASA'nın yaklaşım değişikliği. Çünkü uzay ajansı onlarca yılını UFO gözlemlerini çürütmekle geçirdi. Oturumun sonunda panel halktan sorular aldı ve sorulardan biri "NASA ne saklıyor?" oldu. Dan Evans, ajansın şeffaflık konusunda kararlı olduğunu söyledi. "İşte bu yüzden bugün burada televizyonda canlı yayındayız." dedi. Halka açık toplantının tamamını alt kısımdan izleyebilirsiniz.

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