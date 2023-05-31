Webb teleskobu Satürn'ün uydusu Enceladus'tan fışkıran devasa bir su buharı belirledi

Saniyede 79 galon su buharı püskürtüyor
Ekip, Enceladus gayzerinin saniyede 79 galon su buharı püskürttüğünü ve uydunun etrafındaki su buharı halesini beslediğini tespit etti. Zira Enceladus buharı püskürtürken, Satürn'ü çevreleyen su kaynağını da besliyor. Gezegen bilimci Stefanie Milam da aynı açıklamada, "Şu anda Webb, Enceladus'un muazzam yüzeyi boyunca suyun nasıl geliştiğini ve zaman içinde nasıl değiştiğini doğrudan ölçmek için benzersiz bir yol sağlıyor. Burada gördüğümüz gibi, yeni keşifler yapacak ve altta yatan okyanusun bileşimi hakkında daha fazla şey öğreneceğiz" dedi.
Su, bildiğimiz yaşamın devamı için çok önemli olduğundan, araştırmacılar güneş sistemindeki suyu takip ederek yaşamı ya da en azından gezegenimizin ötesinde nerede var olabileceğine dair işaretleri bulabileceklerini umuyorlar.Kaynakça https://www.theguardian.com/science/2023/may/30/astronomers-see-6000-mile-water-vapour-plume-blasting-from-saturn-moon https://www.nasa.gov/feature/goddard/2023/webb-maps-surprisingly-large-plume-jetting-from-saturn-s-moon-enceladus Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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