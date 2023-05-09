NASA, Uranüs'ün uydularının gizemini çözüyor: Dev okyanuslara dair izler bulundu!

Tam Boyutta Gör NASA'nın Voyager 2 uzay aracı tarafından elde edilen verileri yeniden inceleyen bilim insanları, yeni bakış açılarını güncellenmiş bilgisayar modellemeleriyle birleştirerek Uranüs'ün beş uydusunda yaşam için temel olan suyun varlığına odaklandı. Yapılan araştırmalarda Uranüs'ün beş uydusu; Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda hakkındaki devam eden gizem ortadan kaldırılmış olabilir.

Uranüs'ün uydularında dev okyanuslar olabilir

NASA, Journal of Geophysical Research dergisinde yayınlanan ve Uranüs'ün beş büyük uydusunu inceleyen yeni bir çalışmayı web sitesinde paylaştı. Çalışma, buz devi Uranüs’ün sahip olduğu 27 uydunun parçası olan Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda’ya odaklanıyor.

Tam Boyutta Gör NASA yeni çalışma hakkında Uranüs'ün büyük uydularının iç yapısını ve evrimini detaylandıran ilk çalışma olduğunu belirtiyor. Daha önemlisi ise NASA’ya göre elde edilen sonuçlar, her bir uydunun yüzeyinin onlarca kilometre altında okyanuslar bulunuyor olabilir. Yapılan çalışmalar yeni gözlemlere dayanmıyor olsa da 1980'de Uranüs'ü ve etrafını inceleyen Voyager 2, ve sonrasında yine gezegeni inceleyen Galileo, Cassini, Dawn ve New Horizons araçlarının yer gözlemlerinin verileri yeni modellerle tekrardan incelendi.

Gizem perdesi aralandı ama tam olarak çözülemedi

Tam Boyutta Gör Çalışma, Uranüs uydularının yüzeylerinin, bir cismin iç okyanusa ev sahipliği yapabilmesi için hayati bir unsur olan ısıyı tutacak kadar yalıtılmış olduğunu ortaya koydu. Ekip ayrıca, uyduların kayalık mantosunda sıcak sıvı salan bir iç ısı kaynağına dair kanıtlar buldu - bu da bir yüzey altı okyanusunun mevcut olabileceğinin bir başka göstergesi. NASA’ya göre Ariel'in yüzeyinde, belki de buzlu yanardağlardan nispeten yakın zamanda akmış malzemelerin olduğunu dair kanıtlar da var.

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Öte yandan son termal modelleme Miranda'nın uzun süre suya ev sahipliği yapmış olma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koydu. NASA’ya göre Miranda, ısıyı çok hızlı kaybediyor ve muhtemelen şu anda bir zamanlar sıvı olan su artık tamamen donmuş durumda. Benzer senaryo Umbriel için de yaşanmış olabilir. Titania ve Oberon ise yaşamı barındıracak kadar sıcak halde olabilir. Hatta ve hatta, belirtilenlere göre bazı uydularda amonyak ve klorürlerin mevcut olabileceğine dair güçlü kanıtlar da gözlemlenmiş. Bu bileşenler bir nevi antifriz görevi görüyor. Ancak mevcut veriler ışığında gizem perdesi aralanmış olsa da çözülmüş değil. Bilim insanları bunun için daha fazla gözlem yapmayı planlıyor.

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