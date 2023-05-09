NASA, Uranüs'ün uydularının gizemini çözüyor: Dev okyanuslara dair izler bulundu!

- Uranüs'ün uydularında dev okyanuslar olabilir
- Gizem perdesi aralandı ama tam olarak çözülemedi
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Uranüs'ün uydularında dev okyanuslar olabilir
NASA, Journal of Geophysical Research dergisinde yayınlanan ve Uranüs'ün beş büyük uydusunu inceleyen yeni bir çalışmayı web sitesinde paylaştı. Çalışma, buz devi Uranüs’ün sahip olduğu 27 uydunun parçası olan Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda’ya odaklanıyor.
Gizem perdesi aralandı ama tam olarak çözülemedi
Öte yandan son termal modelleme Miranda'nın uzun süre suya ev sahipliği yapmış olma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya koydu. NASA’ya göre Miranda, ısıyı çok hızlı kaybediyor ve muhtemelen şu anda bir zamanlar sıvı olan su artık tamamen donmuş durumda. Benzer senaryo Umbriel için de yaşanmış olabilir. Titania ve Oberon ise yaşamı barındıracak kadar sıcak halde olabilir. Hatta ve hatta, belirtilenlere göre bazı uydularda amonyak ve klorürlerin mevcut olabileceğine dair güçlü kanıtlar da gözlemlenmiş. Bu bileşenler bir nevi antifriz görevi görüyor. Ancak mevcut veriler ışığında gizem perdesi aralanmış olsa da çözülmüş değil. Bilim insanları bunun için daha fazla gözlem yapmayı planlıyor.Kaynakça https://www.nasa.gov/feature/jpl/new-study-of-uranus-large-moons-shows-4-may-hold-water https://www.tweaktown.com/news/91376/nasa-thinks-it-may-have-uncovered-big-secrets-about-uranus-moons/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah