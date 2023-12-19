Uranüs’ün yeni fotoğrafları başka boyuta açılan bir portal gibi görünüyor

JWST, nisan ayında Uranüs’ü ilk defa görüntülemişti. Nisan ayında yayınlanan ilk görüntü, 1.4 ve 3.0 mikron kızılötesi dalga boylarında çekilen görüntülerden oluşan iki tonlu bir olaydı. Bu yeni görüntü, Uranüs’e çok daha eksiksiz bir genel bakış sağlamak için özellikle 2.1 ve 4.6 mikron olmak üzere ekstra dalga boylarını da sürece dahil ediyor.
Görsellerde ayrıca kutup başlığının etrafında esen parlak fırtınalar da görülebiliyor ve bunların en azından kısmen mevsimsel değişimlerden kaynaklandığına inanılıyor. Uranüs gerçekten garip bir gezegen ve bilinmeyen nedenlerden dolayı Güneş'in etrafında yan dönüyor. Kutupları gezegenin 'üstünde' olmak yerine, onları tam karşıdan görüyoruz ve bu da gökbilimcilere tanık olmak istedikleri benzersiz iklim koşullarını sunuyor. Bu gözlemler, Uranüs'ün atmosferinin nasıl işlediğini anlamaya çalışan gezegen bilimciler için şimdiye kadarki en iyi verileri sağlamanın yanı sıra, gelecekte Uranüs'e yapılacak bir görevde sorulacak bilimsel soruların belirlenmesinde de hayati önem taşıyacak.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.