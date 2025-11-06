Anthropic, 2028’de 70 milyar dolar gelir hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanının yükselen yıldızlarından Anthropic, önümüzdeki üç yıl içinde gelirini katlayarak 2028’e kadar 70 milyar dolar seviyesine çıkarmayı bekliyor. The Information’ın haberine göre şirket, aynı yıl 17 milyar dolar nakit akışı sağlamayı öngörüyor. Bu iddialı büyüme planı özellikle iş dünyasına yönelik ürünlerinin hızla benimsenmesinden güç alıyor.

Anthropic yarışta sağlam adımlar atıyor

Geçtiğimiz ay Reuters, Anthropic’in 2025 sonunda 9 milyar dolar yıllık tekrar eden gelir hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini ve 2026 için 20 ila 26 milyar dolar aralığında ARR hedeflediğini bildirmişti. Bu yıl ise şirketin, API üzerinden yapay zeka modellerine erişim satışlarından 3,8 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bu rakam, aynı alanda OpenAI’ın öngörülen 1,8 milyar dolarlık API gelirinin iki katına karşılık geliyor. Anthropic’in kod odaklı aracı Claude Code ise yıllık gelirinin kısa sürede 400 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarmış durumda.

Anthropic’in brüt kâr marjının bu yıl yüzde 50’ye, 2028’de ise yüzde 77’ye çıkması öngörülüyor. Bu oran, geçen yılki eksi yüzde 94’lük seviyeden büyük bir toparlanmaya işaret ediyor. Şirketin bilinen yükümlülükleri arasında 2,5 milyar dolarlık kredi limiti ve yazarların açtığı telif davası sonucunda ortaya çıkan 1,5 milyar dolarlık tazminat bulunuyor.

Anthropic’in başlıca rakibi OpenAI ise farklı bir tablo çiziyor. Yakın zamanda 500 milyar dolar değerlemeye ulaşan OpenAI, bu yıl 13 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor ve 2027’ye kadar 100 milyar dolar seviyesine çıkmayı hedefliyor. Ancak şirketin 2026’da 14 milyar dolar, 2029’a kadar ise toplamda 115 milyar dolar nakit kaybı yaşaması bekleniyor.

Anthropic hızla büyüyor

Tam Boyutta Gör Anthropic, son haftalarda Microsoft ile yaptığı iş birliği sayesinde modellerini Microsoft 365 uygulamaları ve Copilot’a entegre etmeye başladı. Ayrıca Salesforce ile ortaklığını genişletti ve Deloitte ile Cognizant bünyesindeki yüz binlerce çalışanın Claude’u kullanmasını sağlayacak yeni bir dağıtım planı üzerinde çalışıyor.

Model geliştirme tarafında da önemli adımlar atan Anthropic, son iki ayda Claude Sonnet 4.5 ve Claude Haiku 4.5 adlı daha küçük ve uygun maliyetli modellerini piyasaya sürdü. Anthropic, bu hızlı büyümeyi sürdürmek için yeni bir yatırım turuna da hazırlanıyor olabilir. Şirket, Eylül ayında 13 milyar dolar tutarında yatırım toplayarak 170 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Aktarılanlara göre olası yeni bir turda hedeflenen değerlemenin 300 ila 400 milyar dolar arasında olması bekleniyor.

